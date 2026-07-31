Horoscop săptămânal, 3 - 9 august 2026. E timpul să vă găsiți locurile deoarece începe sezonul eclipselor. Mantra fiecărei zodii

Aspecte astrale

Acestea fiind spuse, nu e doar o nebunie și nici nu e rău. Luna din Berbec se mută în Taur miercuri și începe weekendul în vorbăreții Gemeni. Este în ultimul pătrar și în descreștere spre eclipsa solară de Lună nouă de săptămâna viitoare.

Chiron intră în retrogradare luni, 3 august. Chiron este cocoțat la ușa Taurului, oferind episodul pilot pentru perioada de șapte ani petrecută acolo. Aduce atât rănile, cât și medicamentul lumii naturale. Chiron va retrograda înapoi în Berbec pentru câteva remarci de încheiere, pe 17 septembrie.

Saxofoanele devin mai tari la mijlocul săptămânii, deoarece miercuri, 5, marchează o săptămână de la prima noastră eclipsă. S-ar putea să începeți să simțiți zone ale vieții coapte pentru schimbare. Acest lucru se manifestă adesea ca senzația de a te lovi de un zid într-o anumită zonă. Ceva trebuie să cedeze și se va întâmpla.

Joi, 6, Venus intră în Balanță, soarele se armonizează cu Saturn, iar Mercur părăsește post-umbră. Aceasta este cu siguranță ziua cu cea mai multă acțiune, dar totul este pozitiv.

Venus părăsește Fecioara, semnul în care se luptă cel mai mult, pentru a se îndrepta spre reședința ei natală, Balanța. Aceasta este o îmbunătățire semnificativă pentru capacitatea noastră de a experimenta plăcerea, de a face bani și de a netezi lucrurile în viață. Dacă vara ta a fost grea, restul lunii august se mândrește cu o Venus mult mai fericită.

Soarele în Leu și Saturn în Berbec lucrează pentru a se inspira reciproc, aliniind atât scopul, cât și disciplina pentru a îndeplini sarcinile și a face progrese reale.

Între timp, Mercur curăță gradele retrogradării sale, aducându-ne în primul teritoriu nou de la 12 iunie. Drama retrogradării este acum complet procesată.

Atmosfera weekendului este relaxată și distractivă. O cină relaxată cu prietenii sau timp dedicat hobby-urilor este combinația potrivită pentru o lună în descreștere în Gemeni. Săptămâna viitoare este plină de activitate, bucurați-vă de o scurtă relaxare, potrivit yahoo.com.

Berbec

Sloganul săptămânii dumneavoastră este să vă ocupați de treabă. Luna se mișcă prin zodia dumneavoastră, aliniindu-vă sarcinile zilnice exact cu locul în care vă aflați acum. Planeta iubirii, care se mută din casa corvoadei la relații, este un lucru minunat pentru viața dumneavoastră amoroasă. Începe partea mai distractivă a verii.

Mantra acestei săptămâni: „dragoste”

Taur

Când luna intră în zodia dumneavoastră marți seara, săptămâna devine stridia dumneavoastră. Planeta dumneavoastră guvernatoare, care trece din autobuzul luptelor la zodia ei natală, este, de asemenea, un moment minunat pentru dumneavoastră. Puteți accesa relaxarea în corpul și rutina dumneavoastră. Ritmul dumneavoastră zilnic este, de asemenea, realiniat cu indicii mai profunde din corpul și intuiția dumneavoastră, așa că urmați orice vi se pare potrivit.

Mantra acestei săptămâni: „vibrație”

Gemeni

Săptămâna începe cu energie socială, dar devine din ce în ce mai introvertită pe măsură ce Luna coboară în zodia ta. Ai nevoie de odihnă și recuperare în timp ce te regrupezi după ciclul retrograd al planetei tale guvernatoare. Venus în sectorul tău romantic este o evoluție binevenită, iar potențialul unei aventuri de sfârșit de vară îți încălzește serile.

Mantra acestei săptămâni: „dorință”

Citește și Horoscop de dragoste, august 2026: A cui inimă bate mai repede și cine trebuie să stabilească limite?

Rac

Săptămâna ta este extrovertită și productivă până când weekendul cere o pauză (sau poate doar un pui de somn lung). Când Venus intră în sectorul tău natal, programul tău se calmează și poți simți dulceața de a te bucura de lucrurile simple. Te-ai ocupat de treabă, iar presiunea se reduce în sfârșit; așa începe o parte mult mai ușoară a anului.

Mantra acestei săptămâni: „adună-te”

Leu

Această săptămână se pregătește pentru o eclipsă solară în semnul tău zodiacal, cum nu ai mai văzut din 11 august 2018. Petrece ceva timp gândindu-te la schimbările majore din viață care au avut loc în 2017-2018 pentru a te familiariza cu terenul. Mutarea lui Venus din casa ta financiară și mutarea ei într-un spațiu mai social înseamnă că vei face mai multe progrese în carieră prin crearea de rețele de contacte. Apasă pe aspectele sociale, vor avea o dublă recompensă.

Mantra acestei săptămâni: „ridică telefonul”

Fecioară

Viața ta financiară este probabil să se îmbunătățească odată cu schimbarea lui Venus în această săptămână. Planeta ta guvernatoare care iese din gradele sale retrograde înseamnă, de asemenea, că viitorul este mai clar și știi cum vrei să arate. Folosește-te de inspirația momentană pentru a-ți croi o cale de urmat. Folosește acest weekend pentru a crea rețele de contacte cu viitori colaboratori.

Mantra acestei săptămâni: „obiective”

Balanță

Balanță, săptămâna ta este despre relațiile tale și direcția în care se îndreaptă acestea. Luna începe acolo, atrăgându-ți atenția către parteneriatele tale și gestionând ceea ce apare acolo. Trecerea lui Venus în semnul tău este momentul în care te întorci în tine după ce te-ai simțit puțin în afara ei, iar ultima lună a verii te face să te simți pe tine însuți.

Mantra acestei săptămâni: „prezență”

Scorpion

Vai să te descurci cu alți oameni săptămâna aceasta - adică să te descurci cu ei cu adevărat. Relațiile te afectează mult mai mult decât lași să se vadă, iar săptămâna aceasta te lupți cu faptul că nu știi întotdeauna ce vrei de la ei. Nu fi insensibil sau neglijent. A trebuit să o iei de la capăt atât de mult în ultima vreme, așa că cum vrei de fapt să arate viitorul tău și unde se încadrează dragostea în el?

Mantra acestei săptămâni: „căutare sufletească”

Săgetător

O săptămână indulgentă pentru tine, Săgetător, în timp ce luna începe în casa distracției tale, se deda îngrijirii de sine, apoi se termină în sectorul relațiilor tale. Venus trece de la muncă serioasă la conexiune și visare la viitor, în timp ce efortul aduce progres constant. Ca de obicei, ai una dintre cele mai bune săptămâni dintre toate, așa că intră în rolul tău de maestru al aventurii.

Mantra acestei săptămâni: „entuziasmat”

Capricorn

Este o săptămână introvertită pentru tine, în timp ce te ocupi de lucruri acasă și de serviciu, strecurându-ți câteva momente pentru hobby-uri la mijlocul săptămânii. Venus intră în sectorul tău profesional joi, ceea ce este o doză binevenită de optimism pentru potențialul tău de a avansa și de a primi recunoaștere pentru tot ceea ce faci. Drama relațională a retrogradării lui Mercur este, de asemenea, în retrospectivă. Fă curat în casă și mergi mai departe.

Mantra acestei săptămâni: „creează artă”

Vărsător

Ocupă-te de treburi la începutul săptămânii, apoi pune-ți casa în ordine la mijlocul săptămânii și distrează-te în weekend. Ca să o citez pe Hilary Duff, intrarea lui Venus în casa ta care te îndreaptă spre viitor este de fapt o fantezie caldă despre locul în care ai vrea să meargă lucrurile, nu doar o luptă prin modul de supraviețuire. Mercur care eliberează retrogradarea înseamnă că lucrurile legate de sănătate ar trebui rezolvate deocamdată.

Mantra acestei săptămâni: „fredonate”

Pești

Pilotul automat în viața ta de zi cu zi s-a terminat. Săptămâna aceasta te ocupi de toate lucrurile mărunte, uneori enervante, care trebuie făcute. Faptul că Venus se mută în locul resurselor voastre comune este un semn bun pentru sprijin financiar din partea celorlalți și este probabil să vă îmbunătățească comunicarea. Ai grijă de lucrurile mărunte, în timp ce te gândești la întrebări mai mari legate de locul tău de muncă.

Mantra acestei săptămâni: „detalii”