Reacția Colegiului Medicilor după ce ministrul Sănătății a anunțat controale privind programul de lucru al persoalului sanitar

Colegiul Medicilor din România (CMR) a anunțat sâmbătă că își reafirmă poziția în privința respectării programului de lucru în toate unitățile sanitare.

„Respectarea programului de lucru nu este doar o obligație contractuală, ci și o datorie morală față de pacienți și față de colegii noștri. Un sistem de sănătate funcțional se bazează pe reguli clare, asumate și aplicate unitar”, a declarat Cătălina Poiană, președintele CMR.

Colegiul susține în mod egal medicii care își desfășoară activitatea în sistemul public și pe cei care activează în mediul privat, dar arată că „este esențială o delimitare clară și transparentă a timpului aferent activităților desfășurate de medic în sectorul public și în cel privat”.

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, vineri seara, controale în spitalele din țară.

Un medic angajat la un spital public a apărut într-o postare a unei unități private în timp ce anunța că se pregătește pentru a doua operație.

Ministrul Sănătății spune că acesta era în timpul porgramului la stat, nu avea o cerere de concediu aprobată și a trimis Corpul de control să facă verificări.