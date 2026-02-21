x close
Reacția Colegiului Medicilor după ce ministrul Sănătății a anunțat controale privind programul de lucru al persoalului sanitar

de Redacția Jurnalul    |    21 Feb 2026   •   22:20
Sursa foto: Ministrul Sănătății ia atitudine după ce ot mai mulți medici își neglijează programul de lucru de la stat pentru a oferi asistență în clinici private.

Colegiul Medicilor din România a reacționat după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale în spitalele din țară care vizează programul de lucru al medicilor.

Colegiul Medicilor din România (CMR) a anunțat sâmbătă că își reafirmă poziția în privința respectării programului de lucru în toate unitățile sanitare.

Respectarea programului de lucru nu este doar o obligație contractuală, ci și o datorie morală față de pacienți și față de colegii noștri. Un sistem de sănătate funcțional se bazează pe reguli clare, asumate și aplicate unitar”, a declarat Cătălina Poiană, președintele CMR.

Colegiul susține în mod egal medicii care își desfășoară activitatea în sistemul public și pe cei care activează în mediul privat, dar arată că „este esențială o delimitare clară și transparentă a timpului aferent activităților desfășurate de medic în sectorul public și în cel privat”.

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat, vineri seara, controale în spitalele din țară.

Un medic angajat la un spital public a apărut într-o postare a unei unități private în timp ce anunța că se pregătește pentru a doua operație.

Ministrul Sănătății spune că acesta era în timpul porgramului la stat, nu avea o cerere de concediu aprobată și a trimis Corpul de control să facă verificări.

