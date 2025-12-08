Cum susții imunitatea atunci când organismul este suprasolicitat?

Stresul cronic, lipsa somnului, alimentația dezechilibrată, expunerea prelungită la mediile aglomerate sau perioadele de recuperare insuficientă pot slăbi capacitatea naturală de apărare a corpului. În astfel de situații, susținerea imunității nu este doar recomandată, ci necesară. Imunitatea scăzută crește riscul de infecții virale sau bacteriene și amplifică inflamația în organism, ceea ce poate afecta pe termen lung starea generală de sănătate. De aceea, abordarea trebuie să fie una care să acționeze pe mai multe planuri: prevenție, nutrienți esențiali și ingrediente naturale eficiente.

Impactul stresului și suprasolicitării asupra imunității

Stresul activează eliberarea cortizolului, un hormon util pe termen scurt, dar nociv dacă este menținut la niveluri ridicate. De ce? Cortizolul inhibă funcția celulelor imune, reduce capacitatea organismului de a produce anticorpi și slăbește bariera mucoaselor, ceea ce facilitează pătrunderea virusurilor, bacteriilor și altor agenți patogeni. În plus, starea de oboseală prelungită reduce eficiența limfocitelor - celulele responsabile de combaterea infecțiilor. La acestea se adaugă alimentația haotică și consumul redus de micronutrienți, care afectează și mai mult rezistența imunitară.

Din fericire, există soluții naturale care pot sprijini funcția imună, mai ales în perioadele solicitante. Iată o trecere în revistă ale unor ingrediente naturale, dar și vitamine și minerale care ajută organismul să facă față provocărilor:

Miere de Manuka

Mierea de Manuka are un conținut ridicat de metilglioxal (MGO), compus care îi conferă proprietăți antibacteriene importante. Studiile arată că poate inhiba multiplicarea bacteriilor și poate ajuta organismul să gestioneze inflamațiile. În perioadele în care corpul este suprasolicitat, inflamarea mucoaselor și iritarea căilor respiratorii sunt frecvente, iar mierea de Manuka sau suplimentele pe bază de miere de Manuka poate contribui la calmarea acestora. De asemenea, este utilă pentru recuperare și pentru întărirea răspunsului imun, datorită antioxidanților naturali. Poate fi integrată într-o strategie eficientă de protecție, mai ales în sezonul rece sau în perioadele cu risc crescut de infecții respiratorii.

Propolis

Propolisul, un produs bogat în flavonoide, are efecte antimicrobiene și imunomodulatoare recunoscute. El acționează ca o barieră naturală împotriva bacteriilor și virusurilor, susținând totodată refacerea țesuturilor afectate. Pentru persoanele suprasolicitate, propolisul este valoros deoarece întărește apărarea locală la nivelul gâtului și al căilor respiratorii superioare, primele zone expuse agenților patogeni. De asemenea, studiile indică faptul că propolisul poate reduce severitatea simptomelor în cazul unor infecții virale comune, scurtând durata de recuperare.

Echinacea

Echinacea se numără printre cele mai utilizate plante cu efect imunomodulator. Cercetările arată că ea stimulează activitatea macrofagelor - celulele care distrug agenții patogeni - și susține producția de citokine implicate în răspunsul imun. Echinacea este recomandată mai ales în perioadele în care organismul este expus la schimbări bruște de temperatură, la stres intens sau contact frecvent cu persoane bolnave. O serie de meta-analize publicate în prestigioasa revistă științifică “The Lancet” a arătat că echinacea are capacitatea de a reduce riscul de a contracta răceala comună cu până la 58%, dar și de a contribui la reducerea duratei răcelii. Iar extractul de echinacea în combinație cu alte suplimente, cum ar fi vitamina C sau propolis, a indicat o posibilă reducere de a dezvolta o răceală comună de până la 86%.

Vitamina C

Vitamina C este probabil cel mai cunoscut micronutrient asociat cu stimularea imunității. Rolul său de antioxidant este relevant pentru protejarea celulelor imune de stresul oxidativ (acesta poate duce la inflamații cornice, dar și la distrugerea țesuturilor) accentuat în perioadele de suprasolicitare. Studiile arată că suplimentarea corespunzătoare cu vitamina C susține activitatea fagocitelor (celulele care înglobează agenții patogeni) și contribuie la producția de colagen, important pentru integritatea pielii - prima barieră de apărare a organismului. Când imunitatea este scăzută, necesarul de vitamina C crește, iar suplimentarea poate fi utilă, mai ales iarna. În plus, vitamina C reduce durata și severitatea episoadelor de răceală la anumite categorii de persoane expuse la stres intens, precum cei cu activitate fizică sau profesională solicitantă.

Vitamina D3

Vitamina D3 este esențială pentru funcționarea corectă a imunității înnăscute și dobândite. Deficitul de vitamina D este frecvent, mai ales în sezonul rece, când nu ne mai expunem la soare ca în lunile de vară sau primăvară. Cercetările arată că vitamina D3 activează mecanismele de apărare împotriva virusurilor respiratorii și reduce inflamația. În perioadele de suprasolicitare, nivelurile scăzute de vitamina D pot agrava senzația de oboseală, pot slăbi musculatura și pot face corpul mult mai vulnerabil. De aceea se recomandă monitorizarea nivelurilor de vitamina D în sânge și, dacă este necesar, suplimentarea responsabilă. Este un element-cheie în menținerea echilibrului imun.

Zinc

Zincul joacă, la rândul lui, un rol esențial în diviziunea celulară și în funcționarea optimă a limfocitelor T (celule albe din sânge care au un rol important în sistemul imunitar, având rolul principal de a identifica și distruge celulele infectate). Este, de asemenea, implicat în menținerea barierei mucoaselor - adică în prima linie de apărare împotriva agenților patogeni. Numeroase studii arată că zincul poate reduce durata răcelilor și poate limita multiplicarea virusurilor în organism. Pentru persoanele suprasolicitate, zincul este esențial deoarece deficitul poate apărea mai ușor în perioadele stresante, când corpul consumă mai rapid micronutrienți. Combinat cu vitamina C și D3, zincul contribuie la susținerea unui răspuns imun echilibrat.

Un stil de viață echilibrat pentru rezultate optime

Deși ingredientele naturale și micronutrienții esențiali pot ajuta considerabil, ele nu pot compensa lipsa somnului, alimentația haotică sau stresul scăpat de sub control. Astfel, pentru o imunitate puternică, sunt necesare și măsuri complementare: hidratare adecvată, minimum 7 ore de somn pe noapte, mișcare moderată și reducerea consumului de zaharuri rafinate. Atunci când aceste elemente se combină cu suplimente naturale precum mierea de Manuka, propolisul, echinacea, vitamina C, vitamina D3 și zinc, organismul are capacitatea de a deveni mult mai capabil să facă față perioadelor de suprasolicitare.

ImunoSuport Manuka, complex imunitar

ImunoSuport Manuka de la Naturalis este un supliment alimentar sub formă de comprimate efervescente care combină ingrediente naturale precum mierea de Manuka și extractul de propolis, dar și extractele din plante, cu vitamina C, vitamina D3 și zinc, pentru a contribui activ la mecanismele naturale de aparare ale organismului. Datorită administrarii sub formă de comprimate efervescente, ingredientele se absorb rapid, iar aroma placută de lămâie îl face ușor și agreabil de utilizat.