Cumpărături de sărbători mai accesibile: reduceri și cashback cu cardul de cumpărături 

Pentru mulți, această perioadă înseamnă un buget mai încărcat și căutarea unor soluții inteligente pentru a face cumpărăturile mai accesibile. O metodă eficientă este folosirea unui card de cumpărături care oferă reduceri, rate fără dobândă* și cashback. Află cum poți să transformi achizițiile de sezon în experiențe avantajoase:

Reduceri și plata în rate — soluția pentru cadouri și cumpărături mari

Cadourile de sărbători, electrocasnicele, produsele de sezon sau decoraţiunile pentru casă pot avea preţuri ridicate, iar plata integrală într-o singură tranșă poate pune presiune pe buget. Din fericire, ai opțiuni care transformă aceste cheltuieli mari în achiziţii accesibile. Unul dintre principalele avantaje este posibilitatea de a plăti în până la 24 de rate fără dobândă* în magazinele partenere, ceea ce îți permite să împarţi costul cumpărăturilor mari pe mai multe luni, fără costuri suplimentare.

Plătește produsele prin Card Avantaj direct în magazinele Auchan și beneficiezi de plăți eșalonate, cashback în Monede Avantaj și alte avantaje atractive. Alege din rețeaua de magazine partenere ce oferă reduceri de sezon sau promoţii speciale, pentru shopping eficient de Sărbători. Fie că alegi magazine online sau mergi în locații fizice, poți cumpăra tot ce-ți trebuie, în condiții optime.

Cashback și recompense — economii reale la fiecare plată

Un alt element cheie care face Card Avantaj util de sărbători este sistemul de cashback și recompense — acesta transformă fiecare achiziţie într-o oportunitate de economisire sau de reconvertire într-un nou cadou. Prin fiecare tranzacție efectuată cu Card Avantaj, primești un procent din valoarea acesteia sub formă de „Monede Avantaj”. Procentul de cashback poate varia, în funcţie de nivelul tău de fidelitate, de la 0,3% până la 3%.

Aceste monede pot fi folosite ulterior pentru a plăti alte cumpărături în magazine partenere, pentru a obţine vouchere digitale sau pentru a acoperi parţial tranzacţii — ceea ce înseamnă că o parte din banii cheltuiţi se întorc la tine, facilitând un nou rând de cumpărături sau economisirea pentru altceva. În contextul sărbătorilor, această funcţionalitate este extrem de utilă: de fiecare dată când cumperi un cadou, decoraţiuni sau alte articole festive, economisești automat — ceea ce poate reduce semnificativ costul total al cheltuielilor de sezon.

Cum să folosești cardurile de cumpărături în perioada Sărbătorilor

Stabilește un buget realist pentru cadouri și alte cheltuieli festive. Folosește cardul pentru cumpărăturile mari — de exemplu, electrocasnice, mobilă, produse pentru casă sau cadouri mai scumpe — și alege opțiunea de plată în rate. Acest lucru îți distribuie costul pe mai multe luni, evitând o presiune mare asupra bugetului într-o singură lună.

Acordă atenţie magazinelor partenere: alege locaţii care acceptă Card Avantaj și oferă beneficii suplimentare (reduceri de sezon, promoţii, rate). Beneficiind de reţeaua extinsă de magazine, ai șanse mai mari să găsești tot ce ai nevoie pentru sărbători cu preț avantajos.

Profită de sistemul de cashback: fiecare plată făcută cu cardul îți aduce înapoi un procent sub formă de Monede Avantaj — economii reale pe care le poți folosi la alte cumpărături. Nu în ultimul rând, dacă ai de făcut cumpărături online sau vrei să comanzi cadouri din magazine internaţionale, verifică opțiunea de plăți online și asigură-te că tranzacţia este eligibilă pentru rate fără dobândă*.

Cumpărăturile de sărbători nu trebuie să devină o povară financiară. Prin Card Avantaj, poți transforma sezonul festiv într-un prilej de economii, confort și planificare inteligentă. Datorită reducerilor, ratele fără dobândă*, reţelei extinse de magazine partenere și sistemului de beneficii, poți face cadouri frumoase, planifica cheltuielile pe mai multe luni și economisi bani reali. Dacă vrei să treci prin sărbători fără stres financiar, Card Avantaj este o opțiune de luat în calcul — un aliat ideal pentru un shopping inteligent, economic și transparent.

*Dobânda zero se aplică dacă se achită lunar suma totală de plată, astfel cum este evidențiată în extrasul de cont emis de către Bancă.Pentru un card de credit Card Avantaj Mastercard Standard / Visa Classic cu o limita de credit de 5.367 lei, dobanda fixa este de 28%/an, rata lunara de plata este de 517,95 lei, iar dobanda anuala efectiva (DAE) este de 34,13%, fiind calculata pentru suma mentionata mai sus retrasa in intregime in prima zi de la un ATM Nexent Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti si rambursata in 12 rate lunare egale. Valoarea totala platibila este de 6,263.37 lei incluzand dobanda si comisionul anual de administrare cont curent de card in valoare de 48 lei.