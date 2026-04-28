PSG vs Bayern și Atletico vs Arsenal sunt semifinalele Champions League. Cum văd casele de pariuri cele două dueluri?

În penultima fază a acestei competiții intercluburi se întâlnesc PSG cu Bayern Munchen și Atletico Madrid cu Arsenal. A doua manșă se va desfășura săptămâna viitoare, pentru ca finala să aibă loc pe 30 mai.

Program prima manșă semifinale Champions League

marți, 28 aprilie (22:00): PSG - Bayern Munchen

miercuri, 29 aprilie (22:00): Atletico Madrid - Arsenal

PSG – Bayern Munchen: parizienii, victorie la minim două goluri diferență în optimi si sferturi

Din sezonul 2012-2013 parizienii sunt o prezență constantă în Champions League. Aceștia au câștigat în premieră trofeul sezonul trecut, într-o finală în care au învins-o cu scorul de 5-0 pe Inter Milano.

PSG nu a primit gol nici în cele două manșe din sferturile de finală ale acestei ediții. A învins-o cu 2-0 atât pe teren propriu, cât și în deplasare pe Liverpool. În optimi trecuse de altă formație din Premier League. Este vorba despre Chelsea, pe care a învins-o la o diferență de 3 goluri atât pe teren propriu, cât și în deplasare.

Bayern Munchen a încheiat grupa pe poziția secundă, cu 7 victorii și o înfrângere. Eșecul s-a produs împotriva lui Arsenal. Cele două formații s-ar putea întâlni și în finala acestui sezon de Champions League. Bayern Munchen a întâlnit-o pe PSG și în faza grupelor acestei ediții. Atunci bavarezii s-au impus cu scorul de 2-1 în deplasare.

În optimile de finală, respectiv în sferturile de finală, bavarezii au înscris nu mai puțin de 16 goluri, primind 6. Jumătate dintre ele le-au primit în returul cu Real Madrid din sferturile de finală, partidă în care Bayern Munchen a învins cu scorul de 4-3. Trebuie precizat însă că în minutul 88 din manșa secundă, „galacticii” conduceau cu 3-2.

Atletico Madrid - Arsenal: meci la fel de ușor pentru Arsenal ca în grupe?

Atletico Madrid a suferit două înfrângeri pe teren propriu în acest sezon de Champions League, ambele cu scorul de 1-2. Echipele care au învins-o s-au numit Bodo Glimt și Barcelona.

În sfertul cu Barcelona, înfrângerea a venit în manșa secundă. În prima manșă Atletico Madrid a învins cu scorul de 2-0, într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs, care a greșit destul de mult, în opinia catalanilor. Cert este că Atletico s-a calificat pentru a treia oară din tot atâtea ocazii în fața Barcelonei în Champions League. Toate cele trei duble manșe au avut loc în sferturile de finală.

Arsenal a încheiat grupa cu maximum de puncte. Atât în optimile de finală, cât și în sferturile de finală, a obținut o victorie și un rezultat de egalitate. În optimi Bayer Leverkusen a fost formația împotriva căreia a obținut aceste rezultate, iar în sferturile de finală a avut-o ca adversară pe Sporting Lisabona. În dubla manșă cu formația portugheză, „tunarii” au marcat un singur gol. L-au reușit în prelungirile primei manșe, care s-a desfășurat în Portugalia. Au reușit, în schimb, să nu primească niciun gol.

Sezonul trecut, Arsenal s-a calificat, de asemenea, în semifinalele Champions League, acolo unde a pierdut împotriva celor de la Paris Saint-Germain cu scorul general de 1-3. În urmă cu două ediții, Arsenal a fost eliminată în sferturile Champions League de către Bayern Munchen. În cazul în care se va califica în finală, Arsenal va întâlni una dintre cele două formații de care a fost eliminată în ultimele două sezoane.

Situația din ligile interne ar putea conta mult în vederea dublelor manșe din semifinale

Dacă Bayern Munchen este deja campioană în Bundesliga, PSG și Arsenal încă luptă pentru titlu. Atletico Madrid pare că va termina în top 4 în La Liga, dar cam atât. Trupa lui Simeone a disputat în urmă cu o săptămână și jumătate finala Cupei Spaniei, însă a pierdut la loviturile de departajare.

De această luptă pe două fronturi a celor de la PSG și Arsenal pot profita Bayern Munchen și Atletico Madrid. Cotele 1X2 la pariuri pentru cele două meciuri din prima manșă a semifinalelor Champions League sunt:

Victorie PSG: 2.28 / Egal: 3.80 / Victorie Bayern Munchen: 2.71

Victorie Atletico Madrid: 2.90 / Egal: 3.20 /Victorie Arsenal: 2.45

Mbappe, pentru a doua oară golgheter în Champions League?

Francezul Kylian Mbappe, de la Real Madrid, este golgheterul Champions League în acest moment, cu 15 reușite. Ar fi cel de-al doilea său titlu de golgheter, după cel din urmă cu două sezoane.

Dintre jucătorii rămași în competiție, cele mai mari șanse de a-l detrona sau măcar de a-l egala pe Mbappe le are Harry Kane. Jucătorul lui Bayern Munchen a marcat de 12 ori. Și pentru Kane ar fi cel de-al doilea titlu de golgheter în Champions League, după cel de acum două sezoane.

În ediția 2023-2024, Mbappe și Kane au încheiat la egalitate în fruntea clasamentului golgheterilor, cu 8 reușite fiecare. Acum, amatorii de ponturi pariuri sportive pot miza pe Mbappe la cota 1.40 și pe Harry Kane la o cotă de 2.80.

Bayern Munchen este singura dintre cele 4 semifinaliste care a câștigat de mai multe ori trofeul Champions League. Mai exact, de 6 ori, ultima oară în sezonul 2019-2020. Ediția trecută a fost câștigată de PSG, care a cucerit trofeul în premieră. Arsenal și Atletico Madrid nu au câștigat niciodată Champions League.