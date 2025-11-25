România Discută Interzicerea Sălilor de Jocuri de la Parterele Blocurilor: Ce Înseamnă Asta pentru Industrie?

Această tendință reflectă o schimbare mai largă în comportamentul consumatorilor, care preferă confortul și accesibilitatea ofertelor digitale. Platformele online oferă avantaje clare: disponibilitate 24/7, varietate mai mare de jocuri și, foarte important, cazinouri online cu retrageri rapide care permit jucătorilor să își acceseze câștigurile în timp real, un aspect din ce în ce mai apreciat de utilizatorii români.

Context și Motivații ale Propunerii Legislative

Propunerea de modificare a legislației privind jocurile de noroc apare după ce, în ultimele luni, mai multe orașe din România au înregistrat plângeri repetate din partea cetățenilor care locuiesc în blocurile unde funcționează astfel de săli. Problemele semnalate includ zgomot excesiv, aglomerație în zonele comune, comportament inadecvat al unor clienți, dar și îngrijorări legate de impactul asupra minorilor care trăiesc în aceste imobile.

Potrivit datelor publicate recent de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), România numără peste 3.200 de săli de jocuri de noroc fizice active, dintre care aproximativ 40% sunt situate la parterele blocurilor de locuințe din mediul urban. Această concentrare ridicată a generat tensiuni în multe comunități, unde rezidenții au cerut autorităților locale să intervină pentru a limita acest fenomen.

Tendințe Europene și Migrația către Digital

În paralel cu dezbaterea despre sălile fizice, industria jocurilor de noroc din România cunoaște o transformare semnificativă. Din ce în ce mai mulți jucători români se orientează către platformele digitale, iar operatorii de cazinouri online au înregistrat o creștere substanțială în ultimii ani. Conform unui raport recent al Asociației Operatorilor de Jocuri de Noroc Online, sectorul online a crescut cu 23% în prima jumătate a anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Migrarea către mediul online este vizibilă și în alte țări europene. Italia, Spania și Portugalia au implementat deja restricții semnificative pentru sălile fizice de jocuri, în timp ce au dezvoltat cadre regulatory moderne pentru operatorii online. România pare să urmeze un traseu similar, căutând un echilibru între protejarea comunităților locale și menținerea unei industrii competitive și bine reglementate.

Reacțiile Industriei și Implicațiile Economice

Operatorii de săli de jocuri fizice au reacționat prompt la propunerea legislativă, avertizând asupra unor potențiale consecințe economice negative. Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc din România (AOJNR) a declarat că o astfel de măsură ar putea duce la închiderea a peste 1.200 de locații și la pierderea a aproximativ 8.000 de locuri de muncă directe.

"Înțelegem preocupările comunităților locale, dar considerăm că există soluții mai echilibrate decât o interdicție generală", a declarat reprezentantul AOJNR într-un comunicat de presă. Asociația propune în schimb măsuri alternative, cum ar fi stabilirea unor program de funcționare mai restrictive, distanțe minime față de școli și grădinițe, sau proceduri mai stricte de verificare a comportamentului clienților.

Pe de altă parte, primarii mai multor orașe mari au salutat inițiativa. Primăria Cluj-Napoca, de exemplu, a anunțat că va susține activ propunerea în Parlament, citând peste 150 de petiții primite de la cetățeni în ultimii doi ani. Similar, autorități din Iași, Constanța și Timișoara și-au exprimat sprijinul pentru măsuri care să limiteze prezența sălilor de jocuri în zonele rezidențiale.

Cadrul Legislativ Actual și Perspective de Viitor

Legislația română actuală privind jocurile de noroc stabilește anumite condiții pentru autorizarea sălilor, dar nu prevede explicit restricții legate de amplasarea acestora la parterele blocurilor. Propunerea în discuție ar introduce criterii clare: interdicție totală pentru spațiile comerciale din blocurile de locuințe construite după 1990 și restricții severe pentru cele mai vechi, cu posibilitatea de excepție doar dacă există consimțământul scris al a minimum 75% din proprietari.

Calendarul legislativ prevede discutarea inițiativei în comisiile de specialitate din Parlament în primele luni ale anului 2026, cu posibilitatea adoptării până la jumătatea anului. Dacă legea va fi votată, operatorii vor beneficia de o perioadă de tranziție de 12 luni pentru relocare sau închidere.

Experții din industrie anticipează că această măsură, dacă va fi adoptată, va accelera și mai mult digitalizarea sectorului. Platformele online autorizate de ONJN reprezintă deja o alternativă viabilă și legală pentru jucătorii români, oferind un mediu reglementat, securizat și fără impact asupra comunităților rezidențiale.

Protecția Consumatorilor și Jocul Responsabil

Indiferent de locație - fie fizică, fie online - protecția jucătorilor și promovarea jocului responsabil rămân priorități pentru autoritățile române. ONJN a anunțat recent că va intensifica campaniile de conștientizare și va implementa instrumente noi de monitorizare, atât pentru operatorii fizici, cât și pentru cei digitali.

Industria cazinourilor online din România a făcut pași importanți în acest sens, multe platforme implementând deja sisteme automate de identificare a comportamentelor problematice, limite de depunere și opțiuni de auto-excludere. Aceste mecanisme de protecție sunt integrate în sistemele operatorilor licențiați și supravegheate constant de ONJN.