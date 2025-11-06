Dialoguri despre un trecut care nu trece, o conferință despre moștenirea vizuală a comunismului la Muzeul de Artă Brașov

Conferința „Dialoguri despre un trecut care nu trece” continuă reflecțiile deschise de expoziția „Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică” și propune o conversație despre felul în care arta produsă în perioada comunistă a fost colecționată, interpretată și repoziționată în discursul cultural actual.

De la mecanismele prin care lucrările au intrat în patrimoniul muzeal, la modurile în care acestea pot fi astăzi privite critic, evenimentul aduce în dialog cercetarea istorică a IICCMER cu contextul artistic și curatorial actual, deschizând un cadru de reflecție asupra raportului dintre artă, ideologie și libertate de expresie.

Conferința propune un cadru de dialog despre moștenirea vizuală a comunismului, relevanța ei în prezent și rolul libertății de expresie în definirea peisajului artistic și cultural actual.

Conferința va fi moderată de istoricul de artă Cosmin Nasui și îi are ca invitați pe:

Monica Enache – curator și expert în artă modernă românească

Luciana Jinga – expert, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Radu Popica – istoric, Muzeul de Artă Brașov

Daniel-Florin Șandru – președinte executiv, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Dan Mihai Țălnaru – director executiv, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Conferința face parte din proiectul „Muzeul virtual al artei sub comunism. Perspective asupra unui patrimoniu controversat”, realizat de Muzeul de Artă Brașov, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

