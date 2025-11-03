La TNB – expoziția de proiecte a Trienalei Naționale de Restaurare 2025 – a 10-a ediție

Expoziția se deschide spre vizitare începând cu data de 2 noiembrie 2025, iar Gala de Premiere a Trienalei va avea loc în data de joi, 6 noiembrie 2025, cu începere de la orele 17.00.

UNRMI, înființată în 1991 (Președinte-fondator Prof. Dr. Arh. Virgiliu Polizu), este o organizație profesională de breaslă ce cuprinde o parte dintre cei mai buni specialiști din domeniul restaurării monumentelor istorice din România. În 2025 UNRMI împlinește 34 de ani de existență, iar evenimentul său tradițional – Trienala Națională de Restaurare (TNR) - a ajuns în 2025 la ediția cu numărul 10. O dată la 3 ani membrii UNRMI își prezintă în cadrul acestui eveniment proiectele de restaurare implementate și finalizate în ultimii 3 ani și le supun evaluării unui juriu independent format din profesioniști ai domeniului.

Programul Galei Trienalei Naționale de Restaurare are ca puncte centrale decernarea diplomelor pentru cele mai bune proiecte de restaurare premiate de către juriu, precum și vernisajul expoziției proiectelor participante. Cu același prilej va avea loc și lansarea albumului de fotografie HEREDITAS - album ce prezintă în 302 imagini 10 monumente istorice restaurate de firmele RASUB Construct Engineering (membru UNRMI) și ART & RESTURO Building între anii 2019 și 2025. Lansarea este însoțită de o expoziție cu fotografii din album.

La Trienala Națională de Restaurare 2025 – a 10-a ediție – participă 19 membri ai UNRMI cu 58 de proiecte de restaurare monumente istorice, precum și proiecte de studii, investigații și cercetări de specialitate – lucrări implementate și finalizate în ultimii 3 ani.

Juriul Trienalei Naționale de Restaurare 2025 este compus din:

- Arh. Irina Popescu Criveanu

- Pictor restaurator Simona Pătrașcu

- Arh. Constantin Gorcea

- Prof. Univ. Ing. Nicolae Noica – Director al Bibliotecii Academiei Române, membru de Onoare al Academiei Române

- Arhg. Theodor Ignat – Șeful Biroului Arheologie din Cadrul Muzeului Municipiului București

Categoriile de jurizare stabilite pentru care se vor acorda premii sunt:

Monumente din mediul urban și rural – lăcașe de cult

2. Monumente din mediul urban și rural – construcții civile

3. Cetăți și situri arheologice

4. Biserici din lemn

5. Componente artistice

6. Studii, investigații și cercetări de specialitate

De asemenea TNR 2025 va acorda următoarele două premii speciale:

- Premiul Special al Primăriei Municipiului București

- Premiul Special al Președintelui UNRMI

Expoziția Trienalei Naționale de Restaurare 2025 va putea fi vizitată până în data de 16 noiembrie 2025 în spațiul expozițional din foyer-ul Sălii Media de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București – instituție de cultură partener tradițional al UNRMI și al Trienalei Naționale de Restaurare.

Proiectele premiate la TNR 2025 vor fi anunțate și prezentate pe canalele de comunicare ale UNRMI: unrmi.com și facebook.com/UNRMI, precum și în revista STATUS QUO (Vol. 16/2025) care va fi publicată la finalul anului 2025.

Trienala Națională de Restaurare 2025 Ediția 10 este organizată de Comitetul Director Național al UNRMI:

- Arh. Smaranda Baciu - vice-președinte

- Arh. Andrei Atanasiu - vice-președinte

- Arh. Constanța Carp – membru

- Av. Alina Stoica – membru

- Arh. Mircea Căpățână – membru

- Ing. Ionuț Stoica – membru

- Ing. Daniel Purdea – membru

- Președinte al UNRMI - Ing. Gabriela Carpov