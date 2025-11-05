Asociația Musica Coloris anunță finalizarea proiectului cultural „Patrimoniu în dialog: Eminescu, Enescu, Grigorescu, Brâncuși”, un demers dedicat promovării patrimoniului cultural românesc în spațiul european și consolidării legăturilor dintre România și diaspora culturală.

Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu suma de 600.000 lei, inițiativa a creat contexte de dialog academic și artistic în jurul contribuției celor patru mari creatori români la patrimoniul cultural universal.

Evenimente internaționale: Berlin și Londra

Proiectul a inclus două conferințe culturale majore:

Berlin – 20 septembrie 2025

Londra – 27 septembrie 2025

Evenimentele au reunit personalități marcante ale mediului universitar și cultural, care au explorat dimensiunea universală a operei marilor creatori români:

• Lect. univ. dr. Daniel Nica – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București: „Mihai Eminescu – între identitate și universalitate”

• Conf. univ. dr. Diana Dembinski – Universitatea Națională de Muzică București: „Universalitatea personalității lui George Enescu”

• Lect. univ. drd. Diana Eliza Roman – Universitatea Națională de Arte București: „Nicolae Grigorescu – artist european, precursor al picturii moderne în România”

• Prof. univ. dr. Viorel Vizureanu – Facultatea de Filosofie, Universitatea din București: „Brâncuși și opera de artă ca ființă vie în mișcarea luminii”

De asemenea, în 25 și 26 septembrie, la Consulatul General al României la Londra, au avut loc sesiuni de dialog și interacțiuni culturale cu publicul român din diaspora.

Videogramă documentară dedicată patrimoniului cultural românesc

În cadrul proiectului a fost realizată o videogramă documentară de 1 oră și 25 de minute, depășind cu mult durata planificată inițial (40 de minute), dovadă a interesului și complexității subiectului.

Videograma propune o întâlnire între rigoarea academică a celor patru profesori și perspectiva narativă, de tip storytelling, a lui Damian Anfile, transpunând opera celor patru mari creatori într-un dialog viu, autentic și accesibil publicului larg.

Videograma este disponibilă online pe canalul YouTube al Asociației Musica Coloris: https://www.youtube.com/watch?v=2IS2WUl7KbE&t=963s

Un proiect pentru identitate, dialog și continuitate culturală

„Patrimoniu în dialog” afirmă rolul României în cultura europeană și universală, oferind publicului internațional și românilor din diaspora o perspectivă academică, artistică și afectivă asupra operei lui Eminescu, Enescu, Grigorescu și Brâncuși.

Acest proiect reconfirmă misiunea Asociației Musica Coloris de a crea punți culturale și de a susține circulația valorilor românești pe plan internațional.

Mulțumim partenerilor noștri: Akademie Rapsodia Berlin e.V.; Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord și Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Gheorghe” din Londra, Anglia pentru sprijin și implicare în derularea acestui demers cultural.