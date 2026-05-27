9 cărți de vânat la Bookfest

1. Trilogia Păltinișului

Ediții îngrijite de Grigore Vida

Editura: Humanitas, 2026

„Am trăit cu aceste volume ale Trilogiei Păltinișului o mică epopee editorială. Am confruntat două manuscrise ale Jurnalului de la Păltiniș, îngropate în arhiva autorului, cu prima ediție și cu cea de-a doua, după care s-au făcut toate reeditările, descoperind multe pasaje inedite care pun textul într-o lumină nouă; am identificat pasajele cenzurate la Consiliul Culturii și Educației Socialiste și am scotocit toate dosarele Noica din Arhiva CNSAS, căutând scrisori pierdute; am grupat în Anexele fiecărui volum cele mai importante texte despre Jurnal și «fenomenul Păltiniș»; m-am lăsat purtat de la note informative ale Securității la cele mai subtile interpretări la Platon, de la maiorul Pătrulescu la Goethe, și am început să înțeleg câte ceva din misterul acestor volume, care pe jumătate sunt despre infernul Securității și al anilor ’80, pe jumătate despre paradisul culturii” - Grigore Vida.

2. Hemiptera

Autoare: Andreea Răsuceanu

Editura: Polirom, 2026

„Hemiptera Andreei Răsuceanu se deschide, grație pasiunii naratoarei pentru misterele trecutului, înspre istoria și mitologia unui vechi cartier de la periferia Bucureștiului. Balta albă, parcul și cimitirul reprezintă un ecosistem special, a cărui emblemă devine cicada, simbol al scriitorului ca specie. Viața și moartea se hrănesc una din cealaltă, la fel ca lumina și întunericul, amintirea și imaginația, realitatea și ficțiunea. Andreea Răsuceanu descrie palimpsestic lumi ale descompunerii și ale ruinării, învăluite într-o sfâșietoare melancolie a trecerii, de o intensă poeticitate, deja un trademark al prozei sale. O proză care te prinde în mreje și te plimbă hipnotic prin tărâmuri ale pustiirii și ale unei posibile, surprinzătoare renașteri” - Gabriela Gheorghișor

3. Viața și activitatea lui Spiru Haret

Autor: Gheorghe Adamescu

Editura: Școala Ardeleană, 2026

„O societate viabilă a viitorului - națională, regională, globală sau altminteri - nu poate exista fără o educație sănătoasă și serioasă. Sănătatea educației depinde de noi toți, dar este asigurată concret de cei care iau deciziile, iar aceștia trebuie să fie culți, educați, performanți. Calitatea înaltă a conducătorilor ar predispune la creșterea calității dascălilor, iar din dascăli buni vor ieși absolvenți buni. Spiru Haret ne-a dat modelul. El a creat o școală valabilă și viabilă timp de decenii. El rămâne exemplul de urmat și astăzi, pentru că valorile autentice nu se perimează niciodată” - Ioan-Aurel Pop, istoric.

Omagiu editorial la 175 de ani de la nașterea lui Spiru Haret (15 februarie 1851, Iași - 17 decembrie 1912, București), „Omul Școalei”, întemeietor al învățământului românesc modern, matematician, fizician, astronom, profesor, ministru al Instrucțiunii și Cultelor, academician.

4. Lázár

Autor: Nelio Biedermann

Editura: Trei, 2026

Traducere: Laura Karsch

Venirea pe lume a lui Lajos von Lázár, un băiețel cu pielea străvezie și ochi azurii, marchează nu doar zorii unei noi epoci, ci și începutul sfârșitului. În Ungaria, familia Lázár stăpânește de generații mari proprietăți funciare, ducând o viață fastuoasă plină de secrete, aventuri amoroase și întâmplări stranii. Însă zilele Monarhiei Habsburgice se apropie de sfârșit, iar Lajos va fi nevoit să facă față ravagiilor războiului și ocupației și, mai târziu, copiii săi vor încerca să găsească o cale de a se opune persecuției și de a face primii pași șovăitori spre libertate.

5. Foucault și practica adevărului

Autor: Cristian Iftode

Editura: Trei, 2026

Este practica adevărului singurul focar de rezistență la abuzurile puterii politice? A fost, în cele din urmă, Foucault un gânditor neopragmatist şi un liberal critic? Cum e posibilă o estetică a existenței în lumea de azi? Cum se împletește în chip efectiv îngrijirea de sine cu grija de ceilalți? Volumul de față întrebuințează „lada cu unelte” a lui Foucault pentru a interpreta într-un mod original și incitant o serie de experiențe și aspecte notabile din realitatea socială: de la scriitura de sine pe Facebook la eugenismul liberal și de la natura regulilor morale la istoria practicilor sinelui în Antichitatea greco-romană și în creștinism.

6. Rigoarea îngerilor

Autor: William Egginton

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Vlad Russo

Scriitorul Jorge Luis Borges suferă o cumplită decepție în dragoste și descoperă astfel că iubirea și pierderea ei sunt indisolubil legate. Luptându-se cu vechi prejudecăți științifice, fizicianul Werner Heisenberg arată că în domeniul cuantic nu e posibilă descrierea completă, perfectă a realității. Immanuel Kant își construiește sistemul filozofic înțelegând că mintea umană are limitări fundamentale. Prin literatură, știință și filozofie, operele acestor trei gânditori converg către ideea că există o diferență ireductibilă între realitatea exterioară și realitatea așa cum o percepem noi. Din acest adevăr rezultă consecințe profunde asupra sinelui, liberului-arbitru și scopului vieții, asupra rădăcinilor rațiunii, moralei și esteticii, asupra naturii și originii cosmosului. Fiecare dintre noi are o imagine incompletă a lumii, dar, deși ființe muritoare, putem percepe bogăția și măreția universului. Rigoarea îngerilor demonstrează că misterul locului nostru în lume ar putea dăinui la nesfârșit - nu ca o amenințare, ci ca o aducere aminte a modestei condiții umane.

7. Cartea tuturor iubirilor

Autor: Agustín Fernández Mallo

Editura: Trei, 2026

Traducere: Lavinia Similaru

La câțiva ani după Marea Stingere, o misterioasă pană de curent, confruntați cu dispariția aproape completă a umanității, doi îndrăgostiți disecă multiplele fațete ale iubirii lor. Din acest dialog se conturează, bucată cu bucată, o definiție foarte personală a iubirii, una care depășește sfera relațiilor și pătrunde în metafizică, geologie, lingvistică, inteligență artificială. Cu ani în urmă, o scriitoare și soțul ei, profesor de latină, făceau o călătorie la Veneția. În timp ce cutreierau orașul, au fost martori la tot felul de întâmplări ciudate, care arătau că lumea din jur se îndreaptă spre colaps. Îmbinând ficțiunea și eseul, poezia și filosofia, Cartea tuturor iubirilor are alura unei confesiuni surprinzătoare, expansivă și în același timp de o rară delicatețe, de o subtilitate imaginativă care reînnoiește percepția iubirii și pledează pentru speranță în fața unui prezent în descompunere.

8. Maniac

Autor: Benjamín Labatut

Editura: Trei, 2026

Traducere: Andra Matzal

Când, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, genialul John von Neumann a conceput MANIAC - un computer universal care avea „să ia știința de gât și să dezlănțuie o putere de calcul nelimitată” - puțini și-au dat seama că lumea are să se schimbe ireversibil. Pentru că acest aparat revoluționar nu numai că a deschis omenirii teritoriul nesfârșit al informaticii și inteligenței artificiale, dar a și condus-o spre pragul dezastrului, dezlănțuind spectrele războiului nuclear. Înainte de a-și găsi tragicul sfârșit, Paul Ehrenfest simțise deja că un duh pândește „în sufletul fizicii”. Visele născute din fantezia lui von Neumann au grandoarea geniului, dar și tremurul unor îngrozitoare coșmaruri, în care Labatut ne cufundă, dând glas unui cor de voci: cele ale marilor minți matematice ale vremii, dar și ale familiei și prietenilor. Ne vom afla în Los Alamos, la sediul central al lui Oppenheimer, printre constructorii primei bombe atomice, apoi în Princeton, în încăperile în care s-au conceput tehnologiile digitale care ne modelează acum viața. În cele din urmă, vom privi fascinați cum campionul mondial Lee Sedol cedează în fața puterii copleșitoare a noii zeități a Google, AlphaGo. O zeitate încă hibridă și capricioasă, care face greșeli, delirează, acționează aleatoriu, care va fi urmată de altele, tot mai puternice, tot mai înfricoșătoare.

9. Regele lepros

Autor: Bernard Hamilton

Editura: Humanitas, 2026

Traducere: Alessandro-Flavio Dumitrașcu

Pe Balduin IV, regele Ierusalimului, îl știm cu toții din capodopera lui Ridley Scott, magnifica reconstituire cinematografică a Orientului latin din vremea cruciadelor. Slăbit în trup de boala nemiloasă, regele adolescent intră în istorie ca erou pe câmpul de bătaie. Însuflețit de credința în misiunea sa divină, în mână cu Sfânta Cruce și în fruntea a câteva sute de cavaleri și a câteva mii de pedestrași, cu o lovitură tactică de geniu Balduin spulberă marea armată a lui Saladin pornită să cucerească Orașul Sfânt. Devine astfel el însuși un miracol, reprezentantul pe pământ al lui Hristos. Într-una dintre cele mai limpezi și convingătoare introduceri în lumea complexă a Orientului Apropiat medieval, Bernard Hamilton reușește să mențină un echilibru între analiza istorică și narațiunea vie, transformând documentele, cronicile și mărturiile vremii într-o poveste captivantă. Scriind istoria acestui rege căruia boala infamantă și slăbiciunea fizică nu îi slăbesc luciditatea politică, curajul personal sau capacitatea de a conduce într-un context foarte incert, el demontează clișeele romantice și simplificările grosiere, oferindu-ne o imagine nuanțată a relațiilor dintre creștini și musulmani, a jocurilor de putere, a alianțelor fragile și a deciziilor dramatice luate sub presiunea timpului.

Această istorie a regatului cruciat al Ierusalimului este o lectură esențială pentru toți cei pasionați de Evul Mediu - sau pur și simplu de poveștile adevărate din trecut, adesea mai surprinzătoare decât orice ficțiune.

