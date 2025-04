Ultimul roman al lui Paul Auster, unul dintre cei mai influenți și mai inventivi scriitori americani, publicat în limba română

Este vorba despre Baumgartner, ultimul roman al marelui prozator american, publicat în traducere de Editura Trei în cadrul Anansi. World Fiction.

Ediția în limba română poartă semnătura Iuliei Gorzo, una dintre cele mai apreciate traducătoare de limba engleză de astăzi:

„Baumgartner a fost pentru mine una dintre cele mai emoționante traduceri de până acum, fiind ultimul roman al nemuritorului Paul Auster, scris în timp ce autorul său se trata de cancer și-și întrezărea, probabil, sfârșitul. Povestit ingenios și cu aceeași frazare elegant șlefuită și muzicală care m-a încântat dintotdeauna la Paul Auster, acest roman scurt, filozofic, cu final ambiguu, funcționează perfect ca testament și meditație despre moarte, dragoste, dor, doliu, destin și împăcare”, a mărturisit aceasta la predarea textului către editură.

Romanul Baumgartner a fost publicat în Statele Unite ale Americii pe data de 7 noiembrie 2023, iar Paul Auster a murit de cancer pulmonar pe 30 aprilie 2024. Într-un interviu acordat cu puțin timp înainte de publicarea cărții, Auster menționează trei lucruri importante: spune că romanul este o meditație legată de îmbătrânire, pierdere și durere, că a fost scris cu inima strânsă, deoarece suferea de cancer și, în cele din urmă, că a simțit o legătură profundă cu personajul său.

„De ce ne rămân în memorie anumite episoade ale propriei vieți? De ce uităm ceea ce uităm? De ce ne amintim ce ne amintim?” – acestea sunt întrebările care traversează romanul, dar și firele care leagă această ultimă carte de bildungsromanul 4321.

Cartea îl are în centru pe Sy Baumgartner, fenomenolog, scriitor și în curând profesor pensionar, un om a cărui viață a fost definită de dragostea pentru soția lui, Anna, care a murit în urmă cu nouă ani. În vârstă de 71 de ani, Baumgartner continuă să trăiască prins într-o spirală a rememorării, care începe în anii 1968, când el și Anna s-au cunoscut, doi studenți săraci lipiți, apoi urcă în timp de-a lungul a patru decenii de iubire, reîntorcându-se în final la anii tinereții lui Baumgartner din Newark și la relația cu tatăl lui, un anarhist ratat, transformat în proprietar de magazin de rochii.

Un ultim roman austerian despre pierdere, doliu, iubire și împăcarea cu sine.

„Auster are, fără îndoială, bagheta magică a unui vrăjitor”, scriau criticii de la The New York Review of Books la apariția cărții, completați la scurt timp de cei de la Le Parisien, imediat după publicarea ediției ăîn limba franceză: „O frescă istorică însuflețită de un lirism eclatant.

Paul Auster s-a născut în Newark, New Jersey, în 1947 și a decedat la New York, în Brooklyn, în 2024, vegheat de soția lui, scriitoarea Siri Hustvedt.

Pasiunea pentru citit a început încă din copilărie, iar de refugiul în bibliotecă își va aminti mai târziu, în volumul autobiografic Hand to Mouth, ca de un „exil în propria casă”. Își face studiile superioare la Columbia University și călătorește în Franța, unde și locuiește pentru o scurtă perioadă și își câștigă existența din traduceri. După revenirea în America, începe să publice și devine repede faimos cu Trilogia New Yorkului (1987), urmată de În țara ultimelor lucruri, Palatul lunii (1989), The Music of Chance (1990), Leviathan (1992), Mr. Vertigo (1994), Tombuctu (1999), Cartea iluziilor (2002), Noaptea oracolului (2003), Sunset Park (2010), 4321 (2017), Băiatul sclipitor (2021). Paul Auster și-a testat limitele artistice și în confruntarea cu cinematograful, ca scenarist (cu filmul Smoke, premiat la festivalul de la Berlin în 1995) sau regizor (Blue in the Face, împreună cu Wayne Wang). Cărțile sale au fost traduse, până astăzi, în 40 de limbi. Baumgartner este ultimul său roman. În seria Anansi. Contemporan vor mai apărea Muzica întâmplării și Mr. Vertigo.