Explozie de talente pe scena Teatrului Naţional din Bucuresti in cadrul Stars Gala by Revolve Dance

Sensibilitate, gratie, talent…toate adunate la acest spectacol care a umplut inimile cu bucuria faptului ca majoritatea celor care au perfomat pe scena sunt tineri romani veniti din toata lumea, de la scoli sau de la teatre, pentru a se prezenta publicului roman.

Revolve Dance a creat acest concept pentru a obisnui atat pubicul cat si tinerii si balerinii care performeaza in afara tarii sa se intalneasca cel putin o data pe an sub aceasta forma si sa prezinte publicului noile creatii si interpretari. Scena romanesca va fi mereu deschisa pentru cei care vor sa revina acasa cel putin ocazional!

In prima parte a spectacolului organizat cu ocazia sarbatorilor de Paste, cei mai mici au dat un start important prin precizia si eleganta coregrafiilor prezentate. Peste numai 3 zile vor pleca la Tampa, in America, la finala celui mai mare concurs de balet din lume, Youth America Grand Prix unde ne vor reprezenta cu mandrie. Le uram succes!

Ambasadorii Revolve Dance, cei care au fost sustinuti si promovati de-a lungul timpului de catre acest brand au ridicat stacheta spectacolului la un nivel foarte mare din toate puncetle de vedere. Frumsete, emotie si precizie!

Primul pas de deux din baletul “Corsarul” a fost interpretat in premiera de cuplul Alecsia Lazarescu, eleva la Royal Ballet School in Londra si Razvan Cacoveanu, solist la Opera Nationala Bucuresti. Ariana Sitaru venita de la Stuttgart Ballet ne-a incantat simturile cu variatia Aurora din spectacolul Frumoasa din padurea adormita. A urmat Olmipia Carauleanu de la Liceul de coregrafie Floria Capsali, multi premiata national si international, o tanara constanteanca exploziva si extrem de talentata care prezentat un solo din Esmeralda. Daria Cristea, studenta la UNATC la sectia coregrafie a creat o coregrafie de dans contemporan inedita care a abordat o tema actuala a societatii “Am I in control?”. Rebeca Zamfir , eleva la European School of Ballet din Amsterdam, multi premiata international a interpretat un solo din baletul “Corsarul”. Horia Bucur, solist la Opera Nationala Bucuresti a transmis emotie si eleganta printr-o coregrafie realizata de el insusi, pe “Sonata lunii”.

Rebecca Rudolf si Alfie Pearce veniti de la Bayerisches Staatsballet din Munchen au creat emotii puternice prin interpretarea extroadinara a pas de deux-ului din Lacul lebedelor. Rebecca este multi premiata international, castigatoare a multor burse de studiu. A studiat la Scoala Operei in Paris si la Academia de balet Vaganova.

In partea a treia a spectacolului s-a prezentat o suita din baletul clasic Don Quijote unde celebra Maria Khoreva, Prim solista, si Philipp Stepin, Solist principal, ambii de la Teatrul Mariinsky, au facut delciiul publicului prin interpretarea pas de deux-ului din actul al treilea.

Alecsia Lazarescu si Alexandru Constantin, balerin la Opera Comica pentru copii din Bucuresti, au prezentat rolurile Kitri si Basil din primul act al specutacolului, iar Alexandra Ionel, Olimpia Carauleanu si Rebeca Zamfir au realizat numerele solistice din actul a doilea. Briana Orezeanu, aboselventa a Scolii de balet din Perm, a intrepretat cu patos rolul de caracter Mercedes. Ioana Savulescu ( Stuttgart Ballet) si Anastasia Tataru ( Liceul de coregrafie Floria Capsali) au interpetat un sincron extrodinar in rolurile florareselor.

Tinerii romani, elevi ai liceelor si scolilor de coregrafie din tara si din strainatate s-au pezentat la un nivel foarte inalt de executie si precizie creand impresia unul spectacol realizat de adulti profesionsti. Ei au fost protagonistii solo-urilor, a duetelor si ansamblurilor care au imbracat foarte frumos suita prezentata.

Multumiri speciale profesorilor care au pregatit repetitiile: Gabriela Naghi si Diana Mateescu.

Adaptare coregrafie Don Quijote: Nina Ivanovici, Academia de balet Vaganova

Evenimentul a fost gazduit de Teatrul National I.L.Caragiale din Bucuresti

Multumiri pentru sustinere Operei Nationale Bucuresti.

