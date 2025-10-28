Din distribuția spectacolului fac parte actorii: Dumitru Năstrușnicu, Radu Homiceanu, Constantin Pușcașu, Petre Sapojnic, Ștefania Bejan, Oana Sandu, Daniel Busuioc, Anne Marie Chertic, Ion Sapdaru. Scenografia este creată de Cătălin Târziu, video – Constantin Dimitriu, muzica originală – Rotaria.

Următoarele reprezentații vor avea loc pe 31 octombrie, 1 și 9 noiembrie.

Ion Sapdaru (adaptare scenică și regie): „Se împlinesc 20 de ani de la premiera filmului cult A fost sau n-a fost?, scris și regizat de Corneliu Porumboiu – comedia amară care a schimbat pentru totdeauna felul în care se făcea cinema în România. Filmul a adus un suflu nou, un limbaj cinematografic proaspăt și curajos, fiind considerat punctul de pornire al Noului Val al cinematografiei românești, care a influențat puternic și filmul european. De fapt, istoria filmului românesc, după părerea mea, se împarte în înainte de Porumboiu și după Porumboiu: după acest film, nimic n-a mai fost la fel.

Povestea lui Corneliu Porumboiu, cu umorul său amar și minimalismul devenit emblematic, pune întrebarea care încă doare: a fost sau n-a fost revoluție la noi în oraș pe 22 decembrie 1989, înainte de fuga lui Ceaușescu?

Montarea scenică a acestui spectacol este gândită ca un omagiu adus filmului și celor care i-au dat viață. Printre ei, regretatul Teodor Corban, un actor de teatru și film excepțional, care a dus pe scenă și pe ecran un umor discret și o profunzime rară. Eu, jucând în acest film, revin acum la această poveste cu ochiul lucid al celui care a traversat o perioadă destul de zbuciumată a societății românești și implicit a teatrului și filmului românesc. Sigur e nostalgie, dar e și o dorință ascunsă de a retrăi acele momente sublime pe care le-am avut în timpul filmărilor.

Prin această adaptare vrem să readucem în fața publicului nu doar sarcasmul și umanitatea personajelor, ci și lecția dureroasă despre cât de toxică și mizerabilă a fost așa-zisa epocă de aur. Într-o vreme în care nostalgia după comunism pare să bântuie încă printre unii, spectacolul nostru vrea să reamintească adevărul: nu e nimic romantic în frica, lipsurile și umilințele trăite atunci, dar mai ales în privarea de libertate. Libertatea este libertatea de a vorbi liber despre libertate.

A fost sau n-a fost? rămâne actual și după două decenii: e o oglindă pusă în fața unei societăți care uneori preferă să uite. Noi alegem să ne amintim și să râdem amar, ca să nu repetăm aceleași greșeli.”

Corneliu Porumboiu: „Mă bucură tare inițiativa lui Ion! Am lucrat mult cu el, am lucrat mult cu Teodor Corban pentru lungmetraje și scurtmetraje; actorii de la Iași sunt foarte importanți pentru mine și chiar e locul potrivit pentru această întâmplare. Sunt curios să văd spectacolul și îi doresc să aibă viață lungă și mare succes!”

Corneliu Porumboiu (n. 14 septembrie 1975, Vaslui) este regizor, scenarist și producător român, unul dintre cei mai importanți autori ai Noului Cinema Românesc. A urmat inițial studii de management la Academia de Studii Economice din București (1994–1998), iar în 1999 a ales să urmeze regia de film la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, pe care a absolvit-o în 2003.

Încă din perioada studenției, a realizat mai multe scurtmetraje, dintre care „Călătorie la oraș (2003), premiat la Cannes în secțiunea Cinéfondation. A urmat Visul lui Liviu (2004), după care, în 2006, și-a făcut debutul în lungmetraj cu A fost sau n-a fost? (12:08 East of Bucharest), film care a câștigat în același an, la Festivalul de la Cannes, Caméra d’Or și Premiul Label Europa Cinemas în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs, primele dintr-un lung șir de distincții naționale și internaționale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹