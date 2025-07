„Dracula” de Radu Jude și „Nu mă lăsa să mor” de Andrei Epure selecționate la Festival Internațional de Film de la Locarno

DRACULA

de Radu Jude

Concorso Internazionale – principala competiție a festivalului

Cel mai nou film semnat de multipremiatul regizor Radu Jude, „Dracula”, oferă o experiență cinematografică complexă. Plecând de la legenda celebrului vampir și de la figura lui Vlad Țepeș, filmul propune o suită de povești radical diferite ca stil și formă, de la pulp la avangardă, de la literar la grotesc, de la fantastic la hiperrealist.

Filmul are o durată de 170 de minute și reunește o distribuție amplă, printre care Adonis Tanța, Gabriel Spahiu, Oana Maria Zaharia, Alexandru Dabija, Lukas Miko, Andrada Balea, Ilinca Manolache, Șerban Pavlu, Eszter Tompa și Alina Șerban și mulți alții. Imaginea este semnată de Marius Panduru RSC, scenografia de Andreea Popa și costumele de Cireșica Cuciuc, montajul de Cătălin Cristuțiu, animația A.I de Vlaicu Golcea, editare și design sunet de Sebastian Zsemlye.

Este o coproducție România–Austria–Luxemburg și beneficiază de susținerea CNC România, Austrian Film Institute (ÖFI), Film Fund Luxembourg și Creative Europe – MEDIA. Distribuția internațională este asigurată de compania Luxbox (Franța). Producția a fost realizată de Saga Film în coproducție cu Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distribution, RT Features, Samsa Film, Bord Cadre Films, Sovereign Films, MicroFILM. După ce a fost distins cu Ursul de Argint la Berlinale 2025 pentru Kontinental ’25, Radu Jude revine la Locarno, unde în 2023 a fost premiat cu Premiul Special al Juriului pentru lungmetrajul „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”.

„Am încercat să ofer în Dracula de toate pentru toți: film comercial, meditație asupra miturilor naționale și a istoriei filmului, eseu, film cu vampiri, comedie populară, film politic, satiră, film erotic, film de acțiune, cinema literar. Era momentul să dăm și noi lumii un Dracula, am făcut ce am putut mai bine, sper ca spectatorii să se bucure măcar de unele aspecte ale filmului.”, spune Radu Jude.

NU MĂ LĂSA SĂ MOR

de Andrei Epure

Concorso Cineasti del Presente – secțiunea dedicată regizorilor aflați la primul sau al doilea lungmetraj

Cu o sensibilitate singulară, „Nu mă lăsa să mor” este comemorarea unei vieți care a lăsat urme ambigue. Filmul se transformă treptat într-o meditație despre singurătate și doliu, oscilând între semi-comedie și semi-horror.

Distribuția este condusă de Cosmina Stratan, alături de Elina Löwensohn, Silviu Debu, Ozana Oancea, Mihaela Sîrbu, George Albert Costea, Elias Ferkin, Isabela Neamțu, Ioana Crăciunescu și cățeii Ricky și Anishka. Imaginea este semnată de Laurențiu Răducanu, scenografia și costumele de Alexandra Alma-Ungureanu, montajul de Dragoș Apetri, design și mixaj sunet de Nathalie Vidal.

Filmul este o coproducție România–Bulgaria–Franța, și a beneficiat de sprijinul CNC România, Bulgarian National Film Center, Aide aux Cinémas du Monde – CNC – Institut Français și SEE Cinema Network.

Distribuția internațională este asigurată de compania Lights On (Italia). Producția a fost realizată de Saga Film în co-producție cu Handplayed, Tomsa Films, Arrogant Films și Conceptual Lab by Theo Nissim. Proiectul a fost dezvoltat în cadrul Next Step – Semaine de la Critique (2021), La Résidence du Festival de Cannes (2022) și a primit Bursa Alex. Leo Șerban oferită de TIFF.

„Am vrut să fac un film în care să vorbesc despre relația pe care o avem cu moartea în toate aspectele ei birocratice, terifiante și uneori comice. Mi-am dorit un fel de necrolog în imagini, parțial și cât se poate de palpabil, care să arhiveze trecerea prin viață a cuiva care a lăsat puține urme”, spune Andrei Epure.

Despre regizori

Radu Jude, unul dintre cei mai apreciați regizori europeni ai momentului, a câștigat Ursul de Aur la Berlinale (2021) și este recunoscut pentru filme provocatoare, precum Aferim!, „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” sau „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”.

Andrei Epure (n. 1989) a absolvit secția de Scenaristică și Filmologie a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Cel mai recent scurtmetraj al său, Interfon 15, a avut premiera în cadrul Semaine de la Critique – Cannes. Nu mă lăsa să mor este debutul său în lungmetraj.

Participarea delegațiilor filmelor este susținută de CNC România, Institutul Cultural Român, Asociația Dacin Sara, Uniunea Cineaștilor din România și UPFAR-ARGOA. Filmele vor fi distribuite în cinematografele din România în toamna acestui an de către Independența Film.