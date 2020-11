« Numele meu este Bond. James Bond. » Ne-am despărțit cu durere de un actor legendar, Sean Connery

Sean Connery a murit în somn, înconjurat de familia sa, în timp ce se afla la Nassau, în reședința sa din Bahamas, unde locuise de la sfârșitul anilor 1990. Fusese „bolnav de ceva timp”, mărturisea sâmbătă fiul său, Jason Connery. Actorul „avea mulți membri ai familiei alături de el, în Bahamas, când a murit, în timpul nopții”, a spus Jason, explicând că moartea a fost o lovitură grea, „chiar dacă tatăl meu nu era bine de ceva vreme”. Este „o zi tristă pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe tatăl meu și o pierdere dureroasă pentru oamenii din întreaga lume, care i-au apreciat minunata artă actoricească”. Sean Connery împlinise în august 90 de ani.

„A murit liniștit, în somn. A plecat în pace”, a spus Micheline Roquebrune, cea de-a doua soție a actorului scoțian. „I-am fost alături tot timpul. Și s-a stins, pur și simplu. Asta a dorit”, a spus pictorița franceză ce i-a devenit soție în 1975, dezvăluid faptul că marele actor suferea de demență, boală ce „a avut un efect greu asupra lui”. „A fost un om extrordinar, am avut o viață minunată împreună”. „Îmi va fi foarte greu fără el, știu. Dar nu putea continua așa pentru totdeauna. A plecat liniștit”, a mărturisit Roquebrune.

Sir Sean Connery, o legendă a cinematografiei

Între timp, familia a făcut cunoscut faptul că înmormântarea va avea loc într-un spațiu privat, dar un tribut îi va fi adus legendarului James Bond odată cu organizarea unui eveniment ulterior, la finalul restricțiilor generate de Covid-19.

În ultimii douăzeci de ani, Sir Sean Connery locuise într-o vilă din Marbella împreună cu soția sa franco-marocană, Micheline Roquebrune. Vila spaniolă a fost apoi vândută, în 1999, pentru a face loc unei speculații de proporții care crease la acea vreme probeleme de natură juridică soției actorului, căreia i s-au retras apoi toate acuzațiile. După ce au părăsit Spania, tot în 1999, cuplul s-a mutat în vila din Nassau, în Bahamas, în paradisul arhipelagului de corali din Oceanul Atlantic, de care Connery se îndrăgostise în timp ce filma filmul 007 Thunderball - Operation Thunder (1965). În 2018, un uragan a lovit insula, însă Connery și soția sa reușiseră să se salveze. Intervievat de presa britanică la acea vreme, actorul spunea: „Amândoi suntem bine, am avut noroc și am fost pregătiți pentru furtună. Nu ne asumasem niciun risc și știam ce să facem”.

Pentru furtuna acestor zile de tristețe, însă, mai greu s-ar fi putut pregăti cei ce i-au fost alături, familie, prieteni, sau colaboratori, chiar dacă Sir Sean Connery a plecat împăcat.

Sir Sean Connery, alături de soția sa, Micheline Roquebrune. Foto: AFP

Un val imens de mesaje de condoleanțe au curs zilele acestea pe rețelele de socializare, împărtășite de prietenii și cineaștii alături de care a lucrat, începând cu Daniel Craig, protagonistul ultimelor filme din saga James Bond. Craig vorbește cu tristețe despre moartea lui Connery, numindu-l „unul dintre adevărații mari actori ai cinematografiei”, într-o postare scrisă pe profilul oficial al noului film din seria Bond, No time to die - a cărui lansare a fost amânată pentru 2021, din cauza pandemiei. „Ni-l vom aminti pe Sir Sean Connery ca fiind James Bond, dar nu numai”, spune el. „A definit o epocă și un stil. Inteligența și farmecul pe care le-a adus pe ecran puteau fi măsurate în mega wați, el ajutând astfel la crearea blockbuster-ului modern. Va continua să influențeze actorii și regizorii anilor următori. Oriunde ar fi acum, sper să existe acolo un teren de golf”, își încheie mesajul Daniel Craig.

Sir Sean Connery, interpretând un personaj cult al carierei sale, într-o scenă din Numele trandafirului, în regia lui Jean Jacques Annaud, bazat pe romanul lui Umberto Eco. Connery joacă rolul lui Guglielmo da Baskerville, un călugăr franciscan căruia i se încredințează sarcina de a investiga o serie de crime care au avut loc într-o mănăstire, dată fiind experiența sa ca inchizitor.

„Suntem devastați de vestea morții lui Sir Sean Connery. El a fost și va fi întotdeauna amintit ca adevăratul James Bond, a cărui intrare de neuitat în istoria cinematografiei a început în momentul în care a spus pentru prima dată acele cuvinte devenite legendă”, au scris producătorii Michael G. Wilson și Barbara Broccoli, într-o postare făcută pe profilul oficial al francizei James Bond. Barbara Broccoli este fiica lui Albert Broccoli, producătorul care a creat seria James Bond și care l-a ales pe Connery pentru rolul personajului creat de Ian Fleming. „Cu celebra replică « My name is Bond. James Bond. » / « Numele meu este Bond. James Bond. », el a revoluționat lumea, prin interpretarea sa directă și ingenioasă a agentului secret sexy și carismatic. Fără îndoială, lui îi datorăm în mare parte succesul seriei Bond. Îi vom fi recunoscători pentru totdeauna”, mărturisesc cei doi producători.

„Ce tristețe infinită”, au scris pe twitter moștenitorii lui Roger Moore, care a jucat rolul agentului secret după retragerea lui Sir Sean Connery, în șapte filme, din 1973, până în 1985. „Sunt prieteni de mai multe decenii. Iar Roger a spus întotdeauna că Sean a fost cel mai bun James Bond care a existat vreodată”.

Alături de Kevin Costner în The Untouchables, de Brian De Palma. În film, Sean îl interpretează pe Jimmy Malone, un polițist incoruptibil în căutarea lui Al Capone, rol pentru care a primit Oscarul.

Scriitorul Stephen King îl amintește pe Connery prin intermediul unei fotografii ce ilustrează una dintre primele apariții ale actorului, într-o dramă teatrală difuzată la BBC, în 1957: „Sean Connery, în primul său rol principal, un boxer terminat. A fost un actor bun și, așa cum spun mulți cei care l-au cunoscut, un om bun.”

„Am crescut idolatrizându-l pe Sean Connery”, scrie actorul Hugh Jackman, care a pus aceste cuvinte alături de o fotografie ce îl portretizează pe Connery ca agentul 007. „O legendă a cinematografiei, dar și în afara ecranului”, spune Jackman.

„O zi pe platoul de filmare alături de Sean Connery era o lecție obiectivă despre cum să interpretezi un rol de cinema. Toată această carismă și forță erau absolut unice. Un mare om și un mare actor”, scrie neozeelandezul Sam Neill, care a lucrat cu Connery în Hunt for Red October (1990), regizat de John McTiernan.

În 1976, Sean este Robin Hood, alături de Audrey Hepburn, în comedia lui Richard Lester, Robin și Marian

Salma Hayek scrie și ea, cu tristețe, despre dispariția marelui actor, spunând că „cel puțin a trăit până la 90 de ani”. Elton John amintește de cel ce va rămâne o adevărată „legendă a ecranului” publicând o fotografie în care apare alături de Connery și de soția acestuia.

Regizorul Michael Bay avea treizeci de ani când a regizat The Rock: „M-a învățat atât de multe. Sean, legenda. Pe mine și pe mulți alții”, își amintește regizorul. „De fapt, mi-a fost teamă să îi dau prima mea indicație de regie: « Sean, poți spune, te rog, replica asta mai puțin fermecător? » Mi-a spus: « Sigur, băiete. » Așa avea să mă numească pe tot parcursul fimărilor: « băiete ». Eram doar un puști la vremea aceea, regizându-l pe Sir Sean Connery în The Rock. Sean, m-ai învățat mai multe decât vei ști vreodată. Din ziua aceea, m-ai luat cu putere sub aripa ta protectoare. În continuare simt asta în tot ceea ce fac. Odihnește-te în pace, prieten drag”, încheie regizorul Michael Bay.

Sir Sean Connery, o viață de legendă

Personaj reamarcabil prin frumuseţe, naturaleţe şi o voce de neuitat, Sean Connery a dat naştere unor personaje puternice, care au transmis publicului forţă, curaj, perseverenţă şi, nu în ultimul rând inteligenţă sclipitoare. Pentru activitatea sa excepţională, Sean Connery a fost înnobilat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu titlul de „Sir”.

Thomas Connery s-a născut la 25 august 1930, la Fountainbridge, Edinburgh, Scoția, într-o familie de condiţie modestă. Copilăria sa nu prevestea nimic deosebit: începe clasele gimnaziale la Tollcross Primary School din Edinburgh, la vârsta de 9 ani se apuca de fumat, iar la 12 ani renunţa la şcoală. A fost, apoi, lăptar, şofer de camion, muncitor necalificat, agent de pază şi şlefuitor de coşciuge, toate acestea pentru a reuşi să se întreţină.

Alături de Christopher Lambert în succesul de public Highlander - The Last Immortal, în 1986

La vârsta de 16 ani s-a înrolat în Marina Regală Britanică, însă, după trei ani, era declarat inapt pe motive medicale, după ce i s-a descoperit un ulcer gastric. În relativ scurta carieră militară, a avut vreme să-şi deseneze două tatuaje, pe braţul drept, semnificând „Scotland forever” şi „Mum and Dad” – care reflectă angajamentele sale – familia și Scoția natală.

A urmat o perioadă în care viitorul mare actor a început să pozeze ca model pentru studenţii de la Universitatea de Arte din Edinburgh şi pentru cataloagele de modă. A practicat culturismul, a luat lecţii de dans timp de 11 ani, însă visul său era să ajungă campion la fotbal…

În anul 1953, Sean Connery, care avea 1,89 metri înălţime, a obţinut locul al III-lea la concursul Mister Univers. Celebritatea câştigată în concursurile de modă i-a adus mici roluri în spectacole de teatru, punctul de plecare al unui cariere artistice absolut fantastice.

Astfel, în anul 1954, a primit un rol minuscul în musicalul „South Pacific”, apoi a colaborat în seriale de televiziune produse de BBC.

Ȋn anul 1957 primește primul său rol semnificativ în filmul „No road back”, regia Montgomery Tully.

În acelaşi an, Sean şi-a întâlnit prima soţie, pe Diane Cilento, pe platourile de filmare. Cei doi se vor căsători în decembrie 1961, iar la 11 ianuarie 1962 venea pe lume singurul lor fiu, Jason.

Actrița franceză Claudine Auger și Sean Connery au jucat împreună în Thunderball. Foto: AFP

În această perioadă, apare în filme precum „Șoferii iadului”/”Hell Drivers”, regia Cy Endfield (1957), ”Action of the Tiger” (1957), ”Time Lock” (1957), ”Another Time, Another Place” (1958), ”Darby O’Gill and the Little People” (1959), ”Tarzan’s Greatest Adventure” (1959), ”On the Fiddle”, regia Cyril Frankel” (1961), ”The Frightened City” (1961) şi „Ziua cea mai lungă”/”The Longest Day”, regia Ken Annakin, Andrew Marton (1962)

Anul 1962 și rolul James Bond îi aduce recunoaşterea internaţională a muncii asidue şi a talentului său excepţional.

Fotografie realizată în anul 1982, la Nisa în timpul filărilor pentru „Never say never again”, regizat de Irving Kerschner. Sean Connery va fi pentru a șaptea oară agentul secret James Bond 007. Foto: AFP

Actorul scoţian a jucat de nu mai puţin de şapte ori rolul lui James Bond, în filmele “Dr No” (1962), “Din Rusia, cu dragoste” (1963), “Goldfinger” (1964), “Thunderball” (1965), “A doua şansă” (1967), “Diamonds Are Forever” (1971) şi “Niciodată să nu spui niciodată” (1983). În 1973, a refuzat un onorariu de nu mai puţin de 5,5 milioane de dolari pentru a-l juca pe James Bond în ”Live and let die”, rolul fiindu-i acordat ulterior lui Roger Moore.

În 1964, va colabora cu celebrul regizor Alfred Hitchcock în realizarea thrillerului psihologic ”Marnie”.

În anul 1965, joacă rolul unui prizonier în filmul ”The Hill”/”Dealul”, o producţie a cărui acţiune are loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, într-o închisoare militară de maximă siguranţă din nordul Africii, în care cinci noi prizonieri se luptă să supravieţuiască pedepselor şi relelor tratamente la care sunt supuşi de gardieni.

În anul 1970, pe un teren de golf din Maroc, se îndrăgosteşte, nebuneşte, la prima vedere, de pictoriţa Micheline Roquebrune, cu care se va căsători, pe ascuns, cinci ani mai târziu, după divorţul lui de prima soţie (produs în anul 1973).

În 1975, apare în pelicula “The Man Who Would Be King”, în regia lui John Huston.

Împreună cu Harrison Ford într-unul dintre cele mai iubite personaje din cariera sa. Sir Sean Connery este Harry Jones, tatăl lui Indiana, în cel de-al treilea capitol al acestei saga: Indiana Jones și ultima cruciadă

În anul 1989, revista People îl desemnează „cel mai sexy bărbat în viaţă”, la vârsta de aproape 60 de ani.

Sean Connery a fost profesorul Henry Jones în seria ”Indiana Jones” (1989) şi regele Arthur din megaproducţia ”First Knight”/”Primul cavaler” (1995).

La începutul anilor ’90 ai secolului trecut, el a suferit de pe urma afectării grave a corzilor vocale, presa modenă britanică a speculat că ar fi fost vorba de cancer, însă, ulterior actorul a declarat că interpretarea stării sale a fost cu mult exagerată.

Începând cu anul 1992, Sean Connery patronează Festivalul Internaţional de film de la Edinburgh.

În anul 2000, în urma unui sondaj, a fost desemnat de către copiii britanici drept „Cel mai dorit tătic”.

În anul 2003, realizează ultimul său rol în film în „The League of Extraordinary Gentlemen”, iar în 2006, actorul și-a pus la dispoziție vocea pentru un personaj din lungmetrajul animat ”Sir Billi the Vet”.

În 2006, la vîrsta de 75 de ani, Sean Connery a fost votat cel mai sexy pensionar din Marea Britanie, într-un sondaj realizat de site-ul Tickbox, fiind considerat de peste 50% dintre persoanele chestionate drept cel mai atrăgător bărbat din Marea Britanie.

În anul 2008 a devenit, pentru scurt timp, noua imagine a liniei de genţi de voiaj a casei de modă franceze Louis Vuitton.

Întreaga sa viaţă, Sean Connery a fost un împătimit al jocului de golf.

După o carieră de şase decenii, Sir Sean Connery a fost recompensat cu aproape 40 de premii cinematografice şi circa 30 de nominalizari la cele mai importante festivaluri de gen din întreaga lume.

În anul 1986, a obţinut un Premiu BAFTA pentru rolul călugarului William von Baskerville din ecranizarea romanului lui Umberto Eco, „Numele trandafirului”/”The Name of the Rose” (1986).

Actorul deţine un premiu Oscar şi un Glob de Aur pentru rolul lui Jim Malone din filmul ”The Untouchables” (1987), un thriller de mare succes, în care a jucat alături de Kevin Costner.

În 1988, Sean Connery a primit a doua nominalizare la Premiile BAFTA pentru rolul căpitanului Ramius, aflat la cârma celui mai performant submarin sovietic, Octombrie Roșu, în filmul „In The Hunt for Red October”.

În anul 2000, actorul primeşte titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic din partea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi titlul de „Sir”, după ce în 1999, primise premiul de onoare pentru întreaga carieră din partea Kennedy Center.

În anul 2006, Sean Connery a fost omagiat de elita Hollywood-ului, Institutul American de Film decernându-i un premiu pentru întreaga carieră.

El este deţinătorul altor premii oferite pentru întreaga activitate şi a premiului „Golden Lion” pentru contribuţia sa adusă cinematografiei.

A mai fost distins cu Legiunea de Onoare în grad de cavaler, cu titlul de Comandor al Ordinului Artelor și Literelor, Henrietta Award (1971), London Film Critics Circle Award for Actor of the Year (1987), National Board of Review Award for Best Supporting Actor (1987), German Film Award for Best Actor (1987), Kansas City Film Critics Circle Award for Best Supporting Actor (1987), Premiul Cecil B. DeMille (1995), MTV Movie Award for Best On-Screen Duo (1997), titlul de Doctor Honoris causa al Universităţii St. Andrews, titlul de Grand Officer al Ordinului Manuel Amador Guerrero.

Actorul a fost, dintotdeauna, un militant pentru independența Scoției – fiind şi membru al Partidului Naţional Scoţian, pentru care a avut contribuţii financiare consistente –, punând și bazele unei fundații care finanțează tinerii talentați din țară.