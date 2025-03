Oscar 2025: Iată câștigătorii celor mai râvnite premii din industria filmului

Saldana a fost desemnată cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său în filmul „Emilia Perez”. Actrița a declarat că bunica ei a venit în Statele Unite în 1961 și ar fi încântată să o vadă câștigând pentru un rol în care cântă și vorbește în spaniolă.

„Sunt copilul mândru al unor părinți imigranți cu visuri, demnitate și mâini muncitoare”, a spus ea.

Culkin, care a început să joace în copilărie, a primit premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea unuia dintre cei doi veri care călătoresc în Polonia pentru a studia istoria familiei lor, în „A Real Pain”.

„Habar nu am cum am ajuns aici”, a spus Culkin pe scena de la Dolby Theatre din Hollywood. „Am jucat toată viața mea. Nu am simțit niciodată că aceasta este traiectoria mea”, a mai spus el.

„Anora” a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film

Filmul „Anora” a câștigat, duminică, cinci premii Oscar, inclusiv râvnitul trofeu Oscar pentru cel mai bun film. Producția spune povestea unei lucrătoare sexuale care primește șansa unei noi vieți atunci când se căsătorește cu un client bogat.

Actrița principală Mikey Madison, în vârstă de 25 de ani, a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, potrivit Reuters.

Filmul a primit, de asemenea, premiul pentru cel mai bun regizor, acordat lui Sean Baker, și trofeele pentru cel mai bun scenariu original și montaj.

Madison concura cu Demi Moore pentru premiu. Cea din urmă era favorită să câștige trofeul pentru cea mai bună actriță pentru rolul său din „The Substance”.

„Am crescut în Los Angeles, dar Hollywood-ul mi s-a părut întotdeauna atât de departe de mine”, a spus Madison pe scenă. „Să fiu astăzi aici, în această cameră, este cu adevărat incredibil”, a adăugat actrița.

Adrien Brody a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor

Actorul Adrien Brody a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul său din „The Brutalist”. El l-a interpretat pe imigrantul maghiar László Tóth, un arhitect care încearcă să își refacă viața în America postbelică, potrivit BBC.

Aesta este al doilea Oscar al lui Brody. Actorul l-a câștigat pe primul la vârsta de 29 de ani, în 2003, când a interpretat rolul unui alt supraviețuitor al Holocaustului în „The Pianst”. El a devenit, astfel, cel mai tânăr câștigător al premiului pentru cel mai bun actor.

Ceilalți nominalizați la această categorie au fost:

Sebastian Stan - The Apprentice

Ralph Fiennes - Conclave

Colman Domingo - Sing Sing

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

(sursa: Mediafax)