Programul TIFF.24 pentru profesioniștii din industria de film

Printre cei care vor susține prezentări la Cluj se numără Vinca Wiedemann, consultant de scenarii care a lucrat, printre alții, cu Lars von Trier, Paul Rieth, producător și consultant de Audience Design, Maciej Żemojcin, un pionier al folosirii Inteligenței Artificiale în industrie și Antonii Mangov, directorul de programe al PRO TV.

Printre highlight-urile primei zile se numără prezentarea celor 10 proiecte în dezvoltare selectate în cadrul platformei internaționale de coproducții Transilvania Pitch Stop (TPS), prezentarea Co-producing with Bulgaria and Cyprus (invitați: Peter Todorov, director executiv al Bulgarian National Film Centre, și Marios Psaras, Cultural Officer din partea Cyprus Cinema Office) și prezentarea consultantului german Paul Rieth - The Art of Audience Design: Turning Vision into Engagement.

În program este inclus și masterclass-ul susținut de Vinca Wiedemann - Rise of Series & the Art of Collaboration. Consultant de scenarii de renume internațional, Vinca a colaborat cu Lars von Trier pentru Melancholia și Nymphomaniac, și a fost directoarea Școlii Naționale de Film din Danemarca. Masterclass-ul ei este deschis publicului larg.

Serialele sunt în focus în cea de a doua zi a evenimentelor de industrie. Anul acesta, PRO TV și VOYO se alătură RO Days | Industry Events la TIFF, marcând prima lor participare cu prezentarea unui commisioning brief și un focus pe analiza audienței. Antonii Mangov, Director de Programare la PRO TV, va prezenta strategia de comisionare și nevoile de conținut pentru dezvoltarea de seriale, în timp ce Lucia Antal, Head of Research, va oferi informații cheie despre obiceiurile și preferințele de vizionare ale publicului PRO TV, într-o sesiune specială axată pe audiență.

PRO TV și Voyo vor oferi și Premiul pentru Cel Mai Bun Serial în cadrul programului de industrie Drama Room. Proiectele selectate în acest program, cât și cele din Full Moon Creative Lab, vor fi prezentate profesioniștilor tot în a doua zi de Industry Events.

Ziua se va încheia cu studiul de caz Soviet Jeans – un serial leton multi-premiat, care a atins audiențe internaționale (participă producătoarea Aija Berzina și co-scenarista Teodora Markova), și cu o discuție despre mecanismele de finanțare și perspectivele programului românesc de cash rebate. Vor participa producătoarea Iuliana Tarnovețchi (Alien Film), Iulia Popovici (Romanian Film Commission), jurnalistul Martin Blaney (Screen International), regizorul Tudor Giurgiu și Valentin Savu, manager al OFIC.

Ultima zi propune o tematică actuală și provocatoare: inteligența artificială. Programul va include și prezentarea lui Maciej Żemojcin, pionier în aplicarea practică a inteligenței artificiale în producția de film și TV - A.I. Redefined Film Industry and the New Crew Roles.

Evenimentele dedicate profesioniștilor din industria de film vor avea loc la Radisson Blu Hotel.

La TIFF.24 sunt așteptați și peste 250 de producători, directori sau selecționeri de festival, distribuitori și agenți de vânzări care vor participa la evenimentele din cadrul Zilele Filmului Românesc, secțiune susținută de Institutul Cultural Român. Invitații speciali ai festivalului sunt regizorul maghiar Béla Tarr, actrița portugheză Maria de Medeiros, regizorul Andrei Ujică și actrița Emilia Dobrin, care vor primi premii pe scena Galei de Închidere TIFF.24.

