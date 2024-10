S-au pus în vânzare biletele pentru ediția a XV-a a Les Films de Cannes à Bucarest

Câștigător al Premiului pentru Cel Mai Bun Regizor cu filmul “The Damned”, Roberto Minervini va fi prezent în Capitală pentru noua ediție Les Films de Cannes à Bucarest.

Carte Blanche pentru criticul de film Kristin Thompson, care va introduce doua filme si va susține un masterclass la UNATC.

„Ink Wash”, “TATA”, “O familie aproape perfectă", și “Săptămâna Mare”, printre filmele românești prezentate în “Avanpremierele Toamnei”.

Biletele pentru ediția XV a festivalului Les Films de Cannes à Bucarest se pot achiziționa începând de luni, 14 octombrie. Ediția aniversară are loc între 25 octombrie - 3 noiembrie la Cinema Elvire Popesco, Cineplexx Băneasa, Cinema Muzeul Țăranului și la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României. Biletele pot fi achiziționate de pe Eventbook.ro. Pentru proiecțiile de la Cineplexx Băneasa, biletele sunt disponibile pe www.cineplexx.ro și la casieria cinematografului. Programul complet al ediției XV Les Films de Cannes à Bucarest este disponibil pe filmedefestival.ro

Roberto Minervini, câștigător al Premiului pentru Cel Mai Bun Regizor (Un Certain Regard, Cannes 2024) cu filmul “The Damned”, va fi prezent între 29 și 31 în Bucuresti, participând la sesiuni de întrebări și răspunsuri după proiecțiile cu cel mai recent film al său.

“The Damned” este primul lungmetraj de ficțiune al lui Roberto Minervini, născut în Italia și cunoscut pentru lunga sa carieră în filmul documentar. Plasat în timpul Războiului Civil American, în iarna anului 1862, filmul urmărește un regiment de soldați voluntari însărcinați cu patrularea unor zone de frontieră necunoscute din teritoriile vestice. Pe măsură ce misiunea lor își schimbă în cele din urmă cursul, semnificația din spatele angajamentului lor începe să le scape. „Un film puternic despre monotonia războiului și deconstrucția eroismului său. (…)Filmul lui Minervini este la fel de mult despre lupta omului cu el însuși și cu conștiința sa pe cât este despre războiul propriu-zis.”, nota criticul Marc van de Klashorst.

Kristin Thompson, program dedicat în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest ediția XV

Criticul si istoricul american de film Kristin Thompson este pentru prima dată la București cu ocazia unor serii de evenimente organizate în colaborare cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București. Kristin Thompson va prezenta două filme clasice în cadrul unei secțiuni Carte Blanche și va susține un masterclass. Vineri 25 octombrie, de la ora 20, va fi proiectat în Sala Auditorium a Muzeul Național de Artă al României „The Long Day Closes” (1992, Terence Davies). Sâmbătă 26 octombrie, de la ora 15, Kirsten Thompson va susține un masterclass la Sala Cinema – UNATC, cu intrare liberă, moderat de Andrei Rus și Andrei Gorzo. Tot sâmbătă, de la ora 18.30, va fi prezentă la Cinema Elvire Popesco „Lady Windermere’s Fan” (1925, Ernst Lubitsch). Vizita lui Kristin Thompson este determinată de o apariție editorială de excepție: traducerea în limba română a „Istoriei filmului: o introducere” (Kristin Thompson, David Bordwell și Jeff Smith) publicat în 2024, în două volume, la editurile UNATC Press și Vellant.

“Avanpremierele Toamnei” – cele mai noi filme semnate de regizorii români se văd la Cinema Muzeul Țăranului

Les Films de Cannes à Bucarest aduce și anul acesta în secțiunea “Avanpremierele Toamnei” cele mai recente filme românești, care pot fi urmărite în festival înainte de lansarea oficială. Filmele din această secțiune concurează pentru Premiul Publicului, stabilit prin vot. Premiul este destinat susținerii distribuției filmului în cinematografe si este oferit de Dacin Sara.

Se văd la “Avanpremierele Toamnei”

„Ink Wash” – regia Sarra Tsorakidis

Filmul, care a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Toronto (selectat în secțiunea Discovery), o are în centru pe Lena, o pictoriță care își câștigă banii din picturi murale și se află într-un moment foarte vulnerabil al vieții sale. Împlinește 40 de ani și este din nou singură, după ani de zile petrecuți într-o relație care tocmai s-a sfârșit. Dezamăgită și cu inima frântă, se refugiază în lucru, în pictarea pereților unui hotel brutalist din sud-vestul României, înconjurat de păduri. Izolată în mijlocul naturii, Lena este nevoită să-și descopere forța interioară și valorile morale într-o țară copleșită de corupție.

“TATA” – regia Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc

Selectat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, “TATA”” este o poveste puternică și emoționantă despre lupta unei fiice pentru a rupe ciclul de violență din familia sa și de a vindeca rănile trecutului, atât pentru ea și generațiile viitoare, cât și pentru cel care a rănit-o.

“Săptămâna Mare” – regia Andrei Cohn (Premiul Cel mai Bun Actor, Sarajevo FF 2024)

Singurul film românesc selectat anul acesta la Berlinale, “Săptămâna Mare” în regia lui Andrei Cohn își continuă traseul festivalier. Undeva pe la 1900, România, în Săptămâna Mare, relația tensionată dintre cârciumarul evreu Leiba și Gheorghe, argatul său, ajunge la un punct culminant care aduce despărțirea lor. Mândru și violent, Gheorghe îi promite lui Leiba răzbunare în noaptea de Paști. Amenințarea lui Gheorghe, în mediul antisemit al satului românesc de la începutul secolului al XX-lea, îl tulbură pe Leiba. Din acel moment, hangiul se va strădui să facă distincția între pericolul real și cel fabricat de angoasele sale, angajându-se pe un drum al transformării care va avea consecințe extreme.

“Alice On and Off”- regia Isabela Tent (Premiul FIPRESCI, Cel mai bun film românesc de debut, Transilvania IFF 2024)

Alice este o fată neiubită, captivă în existența unei mame tinere. La 16 ani, se îndrăgostește de Dorian, care a sărit de 50. Deși se căsătoresc și au un fiu, Aristo, ecourile familiare ale propriei sale copilării dificile ies din nou la iveală. Într-o dinamică familială în care este forțată să-şi asigure singură subzistența, Alice recurge la videochat și își ignoră aspirațiile artistice, în timp ce se luptă cu adicţia. Un portret intransigent al traumei transgeneraționale, în care Alice se zbate să fie prezentă în viața lui Aristo, să-și urmeze visurile și să se regăsească.

"O familie aproape perfectă" – regia Tudor Platon

“După 30 de ani de căsnicie, părinții mei m-au anunțat că se despart. În timp ce ei treceau prin acest proces dureros, eu m-am îndrăgostit și mi-am început propria familie. Filmul explorează diferitele nuanțe pe care dragostea le capătă între părinți și copii și copiii care devin părinți.” (Tudor Platon)

“Vampiru’ Zombi” – regia Sebastian Mihăilescu

Va fi proiectat în premieră mondială în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest. Filmul o prezintă pe Cătălina, o studentă la regie care face echipă cu Marchizu', un basist rock decrepit care face și figurație în filme, pentru a-i filma primul videoclip. În timp ce lucrează împreună, Cătălina descoperă că Marchizu' seamănă izbitor cu un personaj din poveștile copilăriei sale, Vampiru’ Zombi, iar asta o face să pună la îndoială amintirile și poveștile care au format-o. Este Marchizu' umbra vie a tatălui ei de mult pierdut? Filmul estompează graniţa dintre realitate și ficțiune, lăsându-i pe spectatori să se întrebe dacă nu cumva totul este în mintea protagonistei.

“Leo Records” – regia Ioana Grigore

În 1973, Leonid Samuilovich fuge din URSS și obține un loc de muncă stabil la Radio BBC în Londra. Cinci ani mai târziu, moderatorul de radio Alexei Leonidov începe să lanseze discuri cu înregistrări clandestine introduse ilegal din țările totalitare prin operațiuni complexe de spionaj și contraspionaj. Astăzi, producătorul muzical Leo Feigin, în vârstă de 86 de ani, stă în vârful unei arhive cu peste 30.000 de discuri de vinil și CD-uri, reflectând asupra sensului muncii sale în mijlocul perspectivei sumbre a noii cortine de fier. Astăzi, casa de discuri Leo Records este un simbol al rezistenței muzicale împotriva regimurilor autoritare și un pionier a ceea ce acum cunoaștem ca fiind avangardă.

“Avanpremierele Toamnei” este susținută de McDonald's. Secțiunea este curatoriată de Andrei Tănăsescu, care va modera și Q&A-urile de la sfârșitul lungmetrajelor.

Ca în fiecare an, secțiunea este completată, în afara competiției, cu două calupuri de scurtmetraje, tot la Cinema Muzeul Țăranului. Pe 26 octombrie vor fi proiectate: Surge of Transference (Geo Barcan), If I Float (Bogdan Alecsandru), Eugen, prietenul Antoniei (Vlăduț Iosef), Thalassophobia (Ana Runa Postelnicu), Apeluri Nepreluate (Andreea Păiș), Clare’s Decision Not to Get Up (Teona Galgoțiu), Ținând-o sus cu Sztroe (Hana Stroe).

Pe 28 octombrie vor fi proiectate scurtmetrajele: Dansează, regină (Maria Mitulescu), Somnoroșii (Tudor Jurgiu), Lucky Girl Syndrome (Raya al Souliman), The Life and Miracles of Saint Nicodemus of Tismana (Liviu Bărbulescu), Cameras Do Not Record Such Things (Alexandru Solomon), Bimbos Against Capitalism (Ana Floares).

Și de data acesta publicul va putea să discute în sală cu realizatorii filmelor.