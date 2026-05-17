Gala Premiilor UNITER 2026: pe 25 mai, în direct de la Teatrul Odeon pe uniter.ro, TVR 1, TVR Cultural, tvr.ro și pe undele Radio România Cultural

De-a lungul epocilor, politologi, sociologi și chiar artiști, au definit războiul ca pe o stare normală a umanităţii. Dacă-i așa, atunci Gala Premiilor UNITER alege să facă din război un instrument al învierii formei teatrale pure. Trofeul UNITER renaște, se regenerează...

Răzvan Mazilu și Dragoș Buhagiar – pentru a doua oară împreună creatori ai spectacolului Galei Premiilor UNITER – și-au asumat misiunea extrem de provocatoare de a oferi o sărbătoare teatrală cu strălucire și glam, dar mai ales cu „atenție și luciditate la contextul social-politic în care facem, azi, teatru; gala UNITER va fi un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim”. (Răzvan Mazilu)

Una dintre surprizele pe care le putem dezvălui despre spectacol Galei este prezența extraordinară pe scena Galei UNITER a contratenorului Valer Săbăduș, muzician german de origine română, născut la Arad. Discografia bogată și variată a lui Valer Săbăduș acoperă o gamă largă, de la lucrări baroce până la muzică sacră italiană, operă și lucrări contemporane. A fost distins cu numeroase premii internaționale. Este o onoare și o bucurie să-l putem avea alături de noi și sperăm că și pentru publicul român.

Așadar, luni, 25 mai, ora 20:00, Teatrul Odeon București va fi gazda celei de-a 34-a ediții a premiilor teatrului românesc. Evenimentul va fi transmis în direct pe uniter.ro, conturile de Facebook (https://www.facebook.com/UNITERoficial) și YouTube (https://www.youtube.com/@UniterRomania) ale UNITER, TVR 1, TVR Cultural, tvr.ro și pe undele Radio România Cultural.

Începând cu ora 19:00, tele-spectatorii pot vedea evenimentul de covor roșu transmis în direct pe www.uniter.ro, Facebook și YouTube UNITER, unde vor putea urmări sosirea artiștilor și a invitaților, dar și declarațiile lor, în scurte interviuri realizate de artistul Răzvan Omotă.

16 categorii de premii cu nominalizări, cinci premii de întreaga activitate, un premiu de excelență, patru premii speciale, un premiu omagiu – Victor Rebengiuc, Premiul președintelui și Premiul British Council, acestea sunt cele care formează palmaresul Galei Premiilor UNITER 2026.

Juriul Galei UNITER 2026 care va decide câștigătorii este format din: Cosmin Florea (scenograf), Iulian Postelnicu (actor), Bobi Pricop (regizor), Miruna Runcan (critic de teatru), Andrea Tokai (actriță). Iar publicul își poate vota favoriții în perioada 22-25 mai pe www.uniter.ro.

Prin autenticitatea pe care și-a păstrat-o încă de la primele ediții, prin amploarea, originalitatea și actualitatea conceptului regizoral și scenografic, GALA PREMIILOR UNITER a devenit unul dintre cele mai importante evenimente ale lumii teatrale românești – un context al celebrării teatrului ÎMPREUNĂ. Artiști, parteneri de tradiție și financiari, parteneri media și echipe. Indiferent de orice contexte sociale...

„În această epocă din ce în ce mai apocaliptică, amenințată de pericole de tot felul, în idealismul meu, eu tot mai sper că teatrul, arta, pot aduce surplus de viață, pot aduce speranță. Dincolo de probleme, ceea ce mi se pare important e că, în urma noastră, poate să rămînă ceva frumos, o stare de grație.” (Răzvan Mazilu)

Producător: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România

Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin ARCUB

Co-producător: Televiziunea Română

Partener special al evenimentului: Teatrul Odeon București

Sponsor principal: Fundația „PROCULTURA” Magdalena și Ovidiu Buluc

Partener principal: MOL România

Sponsori: Domeniile Blaga, KitKat

Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundaţia ANONIMUL, British Council

România, Casa Regală a României

Partener media tradițional: Societatea Română de Radiodifuziune

Partener media principal: Radio Guerrilla

Partener cultural: Radio RFI România

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Actualități, Zile și Nopți, Teatrul Azi, Ziarul Metropolis, www.happ.ro, LiterNet, BookHub, TVR1, TVR Cultural, TVR Info

Partener de monitorizare: MediaTRUST

Partener de mobilitate: BLUE