ALEX KOO (Belgia / Japonia) în premieră în România – la București, Constanța și Cluj. Seria de concerte „ÎN JURUL PIANULUI”

Bilete: https://eventbook.ro/program/jazz-fan-rising

Impecabil tehnic, Alex Koo impresionează prin tușe surprinzătoare (nostalgicii concertelor lui Harry Tavitian se vor entuziasma văzându-l), iar compozițiile sale sunt puternice, pline de energie, și te duc cu gândul la muzica filmelor americane de acțiune din anii 70.

Alex Koo va concerta ÎN PREMIERĂ în România în noiembrie. Piesa de rezistență a programului său este reprezentată de „Studiile pentru pian solo”, compuse la comanda BOZAR Bruxelles, în care ne va arăta cum pasiunea sa pentru jazz și muzica clasică se îmbină perfect, ca un aliaj între Debussy, Chopin, Reich și Rahmaninov, pe de o parte, și Keith Jarrett, Craig Taborn, Brian Eno și Philip Glass, pe de altă parte.

„Un album plin de culoare, care ține ascultătorul cu sufletul la gură.”– L’Echo

27 noiembrie – București, 28 noiembrie – Constanța, 29 noiembrie – Cluj

Fiu al unui misionar belgian trimis în Japonia în anii șaptezeci și al unei activiste japoneze pentru pace, Alex Koo refuză să fie încadrat în vreo categorie tradițională. „Alex Koo sfidează orice categorizare” scrie Jazzthetik.

Seria de concerte „În jurul pianului” continuă, după succesul concertelor din primăvară !

Cavaleri fabuloși ai acestui nobil instrument, vă vor încânta în atmosfera intimă a Pavilionului Institutului Goethe București (Dorobanți 32).

Locurile sunt limitate – doar 60 de bilete de concert !

Programul concertelor JFR de pian SOLO de la Pavilionul Goethe:

27 noiembrie, ora 19.00 – Alex Koo (Belgia/Japonia)

9 decembrie, ora 19.00 – Eyolf Dale (Norvegia)

30 ianuarie, ora 19.00 – Michel Reis (Luxembourg)