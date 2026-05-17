x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Muzica Alexandra Căpitănescu: „România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit”

Alexandra Căpitănescu: „România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit”

de Redacția Jurnalul    |    17 Mai 2026   •   19:28
Alexandra Căpitănescu: „România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit”
Hepta/România a fost devansată de Bulgaria, care a câștigat competiția, și de Israel, aflat pe locul al doilea

Alexandra Căpitănescu și delegația României la Eurovision s-au întors, duminică, în țară pe Aeroportul Otopeni după ce artista s-a clasat pe locul trei în finala concursului desfășurat la Viena.

„A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Mă bucur că ne-am clasat pe locul trei și că am fost locul doi la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor”, a declarat Alexandra Căpitănescu, la revenirea în țară.

Alexandra Căpitănescu a spus că, dincolo de punctajele acordate de jurii, cel mai important pentru ea a fost sprijinul publicului.

„Cred că asta este mult mai important decât niște note acordate. În general, e foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate. Intuiția publicului e cea mai puternică”, a afirmat artista.

Ea a vorbit și despre importanța echipei, spunând că performanța de la Eurovision nu ar fi fost posibilă fără oamenii care au lucrat alături de ea.

„Singură n-aș fi putut să fac asta. De fapt, n-am fi reușit să facem performanța asta. Ca un sfat pentru viitorii participanți de la Eurovision, dragilor, aveți nevoie de o echipă, aveți nevoie de oameni în care să vă puneți toată încrederea, fiindcă singur e foarte, foarte greu”, a spus Alexandra Căpitănescu.

„România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit, un popor care își sprijină talentele. Mulțumim industriei muzicale și artiștilor care ne-au sprijinit”, a mai spus artista.

Reprezentanta României a concurat cu piesa „Choke Me” și a obținut 296 de puncte. România a fost devansată de Bulgaria, care a câștigat competiția, și de Israel, aflat pe locul al doilea.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Alexandra Căpitănescu eurovision 2026
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri