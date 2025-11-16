Big Band-ul Radio România și muzica formației Earth, Wind & Fire: concert cu dress-code la Sala Radio!

Big Band-ul Radio România, recunoscut pentru versatilitatea și calitatea interpretărilor sale în zona jazz-ului și a muzicii big band, va aborda celebrele piese ale grupului Earth, Wind & Fire. Repertoriul va include hituri precum „September”, „Boogie Wonderland” și „Let's Groove”, prezentate în aranjamente orchestrale complexe și pline de viață.

Acest eveniment face parte din stagiunea 2025-2026 a Orchestrelor și Corurilor Radio, fiind o confirmare a deschiderii Big Band-ului Radio către genuri diverse și a dorinței de a oferi publicului român experiențe muzicale variate și de înaltă ținută artistică. Prin aducerea muzicii Earth, Wind & Fire în peisajul clasic al Sălii Radio, Simona Strungaru și ansamblul dirijat de ea reușesc să îmbine excelența interpretativă cu spiritul liber al muzicii pop și soul, asigurând o seară memorabilă, plină de ritm și dans.

Ilustrația afișului acestui concert este semnată de Ilinca Strungaru și grafica a fost realizată de Ioana Halunga. Pentru acest concert-eveniment, publicul este invitat să se lase inspirat de atmosfera afișului în alegerea vestimentară tip disco!

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro – secțiunea Bilete.