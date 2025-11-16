Corul Academic Radio aniversează 85 de ani: concert și sesiune de autografe

„Corul Academic Radio marchează 85 de ani de activitate printr-un concert aniversar ce reunește lucrări reprezentative din repertoriul abordat de-a lungul timpului. Programul este conceput ca o incursiune prin «cufărul cu amintiri muzicale» al ansamblului – o selecție de piese din creația corală universală și românească, care ilustrează evoluția și maturitatea corului.” declară despre eveniment dirijorul Ciprian Țuțu

O prezență specială pe scena Sălii Radio va fi Dan-Mihai Goia, care va urca pe scenă ca dirijor-invitat, domnia sa fiind cel care a asigurat conducerea muzicală a ansamblului din anul 2000 și până la preluarea poziției de către Ciprian Țuțu (în 2015). La pian va evolua Carmen Săndulescu și ca soliști îi veți aplauda pe: Olga Murariu-Caia, Anastasia Ghiță, Valentina Verlan, Camelia Cuzub, Nicolae Simonov, Cristian Paraschiv, Mihnea Stănescu, Gabriel Bănică.

La finalul acestui concert, spectatorii sunt invitați să participe, în foaierul central al Sălii Radio, la o sesiune de autografe acordate de dirijorul Ciprian Țuțu, pe cel mai recent compact-disc al Corului Academic Radio, apărut la Editura Casa Radio sub titlul „Noi umblăm și colindăm. Colinde românești”. Acest album prezintă, în mod esențializat, rezultatul unui ciclu de un deceniu din activitatea Corului Academic Radio coordonat de dirijorul Ciprian Țuțu, cu 13 momente inedite, dar unite într-un singur gând – bucuria, magia și liniștea sărbătorilor de iarnă.

Compact-discul „CORUL ACADEMIC RADIO • THE RADIO TROMBONES, Dirijor: CIPRIAN ȚUȚU – Noi umblăm și colindăm. Colinde românești“ este disponibil, la preț de producător, la librăria Editurii Casa Radio din str. Temişana nr. 31 sau prin comandă online pe site-ul editurii (www.edituracasaradio.ro). De asemenea, poate fi achiziţionat de la partenerii de distribuţie.

