Cristian Mandeal, unul dintre cei mai mari dirijori ai scenei internaționale, și discipolul său, Petru Pane, în premieră la Pitești în concertul „Ucenic și vrăjitor”, pe 20 noiembrie

Renumitul dirijor Cristian Mandeal și discipolul său, Petru Pane, vor împărți pupitrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Pitești într-un concert programat pe 20 noiembrie 2025, de la ora 19:00, la Centrul Multifuncțional Pitești.

Evenimentul marchează prima apariție a maestrului Mandeal la Pitești și propune o întâlnire rară între două viziuni dirijorale aflate în momente diferite ale carierei artistice.

Concertul „Ucenic și Vrăjitor” va aduce în fața publicului un program construit din trei lucrări extrem de diferite: Uvertura „Academica” de Johannes Brahms, Uvertura-fantezie „Romeo și Julieta” de Piotr Ilici Ceaikovski, și Simfonia nr. 9 în Mi bemol major de Dmitri Șostakovici.

Prezența celor doi dirijori în același concert aduce, pe de o parte, rigoare, tradiție și o viziune formată pe marile scene ale lumii, pe de altă parte, confirmă evoluția unei generații noi, prin precizie, echilibru și o viziune actuală.

„A împărți pupitrul cu un discipol înseamnă a vedea cum semințele pe care le-ai sădit capătă formă proprie. Muzica devine, astfel, un dialog între generații, nu doar o interpretare.”, spune maestrul Cristian Mandeal.

La rândul său, Petru Pane afirmă: „Să urc pe scenă alături de mentorul meu este un privilegiu și o responsabilitate. Încerc, de fiecare dată, să duc mai departe ce am învățat de la el, dar și să-mi găsesc propriul drum în muzică.”

BIOGRAFII:

Cristian Mandeal, student al lui Constantin Bugeanu, Herbert von Karajan în Berlin și al lui Sergiu Celibidache în Munich, este considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți dirijori contemporani, activitatea sa cuprinzând decenii de munca neîntreruptă.

Din 1987 până în 2009 Cristian Mandeal a fost Dirijorul Principal și Directorul General Muzical al Filarmonicii București iar sub îndrumarea sa orchestra s-a impus pe scena internațională; a lăsat în urma o instituție de excepție.

Cristian Mandeal a fost Directorul Northern Israeli Orchestra din Haifa (1999–2002), Simfonia Euskadi – Orchestra Națională Basca, San Sebastian (2001–2008) și Dirijor Permanent al Orchestrei Haydn din Bolzano si Trento (2000–2003), Dirijor Invitat Principal al Orchestrei Hallé, Manchester (2005-2010—prima persoana din istoria de 150 de ani a orchestrei care a deținut acest titlu), Filarmonicii din Belgrad (sezonul 2006-2007), și Filarmonicii din Copenhaga (2006–2013).

Cristian Mandeal a lucrat cu multe dintre cele mai importante orchestre din lume, inclusiv London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra, Staatskapelle Dresden, Staatskapelle Berlin, Münchener Philharmoniker, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Orchestra Operei de Stat din Viena, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Filarmonica Cehă, Orchestrele Simfonice și Radio din Praga, Filarmonica din Israel, Orchestre Nationale de Belgique, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Gulbenkian Orchestra, Orchestra Simfonica Gothenburg, Orchestrele Filarmonicilor din Tokyo, Sao Paulo, Ciudad de Mexico, Helsinki, Monte Carlo, Copenhaga, Reykjavik, Moscova, Varsovia, Sofia, Belgrad, si Zagreb, acestea fiind doar cateva exemple.

Cristian Mandeal a participat în cadrul a numeroase festivaluri dintre care amintim Edinburgh Festival, Festivalul de Primavara de la Praga, Bloomington Festival, Festivalul din Tivoli, Quincena Musical în San Sebastian, YEC Berlin, festivaluri in Istanbul, Ankara, Atena, Thessaloniki, Lisbona, Brescia-Bergamo si Ravello (Italia), Brno si Bratislava, Festivalul Janacek Ostrava, Festivalul BEMUS în Belgrad, Festivalul Primăverii din Tokyo etc. Dintre acestea, este important sa amintim Festivalul Internațional și Concursul „George Enescu” în cadrul cărora a fost Director Artistic in 2001 si 2003.

A colaborat cu unii dintre cei mai importanți solisti din lume, dintre care amintim Maxim Vengerov, Kristian Zimmerman, Vadim Repin, Julian Rachlin, Victoria Mulova, Isabelle Faust, Radu Lupu, Ileana Cotrubaş, Renato Bruson, Mstislav Rostropovich, Alicia de Larrocha, Ivo Pogorelich, John Lill, Bruno Leonardo Gelber, Nelson Freire, Gerhard Oppitz, Grigori Sokolov, Boris Berezovski, Ivry Gitlis, Leonidas Kavakos, Fazil Say, Shlomo Minz, Frank Peter Zimmermann, Maurice Andre, Yefim Bronfman și mulți alții.

Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte în peste 36 de tari, muzica sa umpland publicul de inspirație peste tot pe glob. A dirijat peste 60 de premiere, lucrări ale unor compozitori români și străini, incluzand unele lucrări care i-au fost dedicate.

Deasemenea a realizat premiera britanica (Edinburgh) și cea italiană (Cagliari) a operei Oedipe de George Enescu.

În ultimii ani, Cristian Mandeal și-a concentrat eforturile în vederea rafinării, educării, dezvoltării și sprijinirii Orchestrei Române de Tineret care într-un timp record a reușit sa devină un reprezentant de seama al culturii muzicale contemporane românești. În cadrul spectacolelor sale naționale și internaționale Orchestra Română de Tineret a devenit un veritabil ambasador al României.

Petru Pane este unul dintre cei mai reprezentativi tineri muzicieni ai generației sale. La numai 21 de ani are în palmares peste 15 Premii I la concursuri naționale și internaționale și a cântat în postură solistică alături de peste 10 Orchestre Filarmonice de Stat.

Absolvent al colegiului „George Enescu” (clasa prof. Ovidiu Căplescu), în prezent este student la Universitatea Națională de Muzică București, secțiile clarinet (clasa conf.univ.dr. Emil Vișenescu) și dirijat orchestră (clasa maestrului Cristian Mandeal). De-a lungul timpului a beneficiat de îndrumarea mai multor soliști și profesori internaționali de excepție, precum Fabio di Casola (Zürich), Florent Héau (Paris), Spyros Mourikis (Atena), Tibor Reman (UdK Berlin), Tomaž Močilnik (Frankfurt), Hermann Stepánsson (Stockholm), Nicolas Baldeyrou (Lyon), Francis Benda (Basel).

Obține Premiul I la prestigiosul concurs de la Sofia „Sava Dimitrov International Clarinet Competition”, iar în anul 2022 câștigă Premiul I la concursurile „USA International Music Competition” (Atlanta), „Swiss International Music Competition” (Lugano), „Caneres International Music Competition” (Viena), Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală și Vocală (Oradea, România), „Birmingham International Music Competition”, „VCMA Vienna Competition” și „Euterpe Music Awards” (Berlin, 2023).

Petru Pane a debutat ca solist la vârsta de 14 ani, aub bagheta lui Ovidiu Bălan. De atunci și până în prezent a fost invitat alături de ansambluri precum: Camerata Regală, Orchestra Națională de Cameră Chișinău, Vratsa Symphony Orchestra, Orchestra Română de Tineret, filarmonicile din Cluj, Sibiu, Craiova, Oradea, Bacău, Pitești, Botoșani, Râmnicu Vâlcea, Târgu Mureș, Ploiești, cântând sub bagheta unor dirijori precum Cristian Mandeal, Gabriel Bebeșelea, Gheorghe Costin etc.

A susținut recitaluri la Berlin (Konzerthaus, Kleiner Saal), Atena (Parnassos Hall), Istanbul (Surreya Hall), Londra (Sala „George Enescu”), New York (Sala ICR NY) Hamburg (Tonali Hall), Veneția (Teatro ai Frari), Valencia (Palau de l'Exposició), Viena, Beijing și Berlin (sălile de concert ale ambasadelor), București (Ateneul Român), alături de pianiștii Andrei Licareț, Eva Garet, Oxana Corjos, Daniel Dumitrașcu etc.

În aprilie 2021, a susținut un prim turneu național în calitate de solist, cu Preludii dansante pentru clarinet și orchestră de Witold Lutosławski, turneu promovat de Institutul Polonez din București, continuând în următorul an ca solist al Concertului pentru clarinet și orchestră de Aaron Copland. De asemenea, este protagonist al turneului național „O harpă de poveste”, inițiat în 2020, alături de harpista Maria Bîldea și reiterat în anii următori alături de Adriana Cazacu. Activitatea sa interpretativă s-a extins din momentul în care a câștigat audiția pentru partida de clarinet din cadrul Orchestrei Române de Tineret, devenind, la numai 16 ani, cel mai tânăr suflător din istoricul orchestrei, alături de care s-a aflat pe mari scene: Festivalul „George Enescu” (2021, 2023), Young Euro Classic (Berlin, 2023) sau Festivalul Schleswig-Holstein, (Elbphilharmonie Hamburg, 2022).

Este câștigătorul burselor SoNoRo (Traunstein, 2022), „Career Project Prize” – Tizziano Rosetti Music Academy (Lugano, 2023), Tibor Varga Academy (Sion, 2023) și „Moștenitorii României Muzicale” (București, 2022, 2023, 2024), Bursa de Excelenta UNMB (2024 și 2025) iar recent a realizat înregistrări speciale cu integrala sonatelor de Brahms pentru Radiodifuziunea Română.

În septembrie 2023 a concertat ca solist alături de Romanian Chamber Orchestra, în Festivalul Internațional „George Enescu”, iar în ianuarie 2024 a interpretat formidabilul Concert pentru clarinet și orchestră de Aurel Stroe alături de Filarmonica din Sibiu, în cadrul evenimentului dedicat Zilei Culturii Naționale. În anul 2025 au fost numeroase transmisii inregistrate de concerte și recitaluri la TVR Cultural si Radio România Muzical.

În același timp, Petru Pane și-a început parcursul dirijoral, având deja succese in concerte publice, parcurgând un repertoriu bogat (Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Ceaikovski, Sibelius, Poulenc, Prokofiev, Ibert etc.). A dirijat orchestre precum: Orchestra Simfonică București, Ansamblul AdMusica, Berlin Symphonikers Orchestra, Orchestra Simfonia UNMB, etc. Deasemenea a avut ocazia de a dirija pentru prima dată pe scena Ateneului Român în ianuarie 2025, alături de Orchestra Română de Tineret.

A beneficiat totodată de îndrumari din partea lui Peter Stark (London Royal University), John Axelrod, Symeon Ioannidis (UdK Berlin). Obține în anul 2025 diploma de finalist la Berlin LWI și Bucharest Conducting Academy Award la Bucharest International Conducting Competition.

În prezent este student la dirijat orchestra pentru un an, la Mozarteum University Salzburg (clasa prof. Ion Marin și Alexander Drčar).