Eminem dă în judecată o firmă australiană numită Swim Shady pentru încălcarea mărcii „Slim Shady”

de Redacția Jurnalul    |    23 Noi 2025   •   22:20
Sursa foto: X - @therealsanttiOG

Artistul american susține că numele brandului Swim Shady poate induce publicul în eroare și că ar sugera în mod fals o legătură cu el, în timp ce compania australiană spune că își va apăra marca.

Eminem a intentat acțiuni legale împotriva firmei australiene Swim Shady, după ce aceasta a obținut înregistrarea mărcii în SUA, potrivit The Guardian.

Artistul, pe numele real Marshall B. Mathers III, susține că numele companiei din Sydney, care vinde umbrele, prosoape și pantaloni de plajă, este prea apropiat de marca sa celebră „Slim Shady” și ar putea crea confuzie în rândul consumatorilor.

Rapperul a depus o cerere la Oficiul pentru Brevete și Mărci din SUA pentru anularea mărcii Swim Shady, iar în Australia a contestat deja înregistrarea brandului încă din 2024.

Echipa sa juridică afirmă că firma sugerează în mod fals o asociere cu el și că încalcă mărcile sale existente pe piața australiană.

Proprietarul Swim Shady, Jeremy Scott, a confirmat procesul și a declarat că brandul va lupta în instanță.

„Swim Shady este o companie australiană născută pentru a-i proteja pe oameni de soarele puternic. Ne vom apăra proprietatea intelectuală”, a transmis acesta.

În Australia, Eminem deținea deja mărcile „Shady” și „Shady Limited”, dar nu și „Slim Shady” până în ianuarie 2025, când a depus cererea.

Compania australiană a răspuns prin depunerea unor solicitări de radiere pentru neutilizare a mărcilor mai vechi ale rapperului.

 

(sursa: Mediafax)

