Eveniment rar în muzica clasică: Cinci concerte Saint-Saëns într-o singură reprezentație

Pe 22 noiembrie 2025, Sala Radio găzduiește un eveniment muzical excepțional: tânăra pianistă Miruna Maciuca, studentă la prestigiosul Conservator „Benedetto Marcello” din Veneția, va interpreta integral cele cinci concerte pentru pian de Camille Saint-Saëns într-o singură seară – o performanță rar întâlnită în lumea muzicii clasice și un veritabil maraton artistic.

În vârstă de doar 20 de ani, Miruna Maciuca, s-a remarcat la nivel internațional, câștigând premii precum Belluno International Competition sau European Virtuoso Music Awards. Asumarea integralei Saint-Saëns într-o singură reprezentație reprezintă un test extrem de rezistență fizică și mentală, dar și o demonstrație de virtuozitate tehnică și maturitate artistică.

Concertele compuse de Camille Saint-Saëns pe parcursul a aproape patru decenii propun o călătorie prin stiluri, stări și culori muzicale contrastante, pe care pianista le va aduce împreună într-un singur act interpretativ spectaculos.

Pe scenă va urca alături de Orchestra Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu-Vâlcea, sub bagheta celebrului dirijor și concertmaestru Russell McGregor, muzician cu peste trei decenii de experiență internațională alături de Johann Strauss Ensemble. De-a lungul carierei, McGregor a colaborat cu staruri ale operei precum Luciano Pavarotti, Plácido Domingo și José Carreras, fiind recunoscut pentru energia sa carismatică și pentru modul în care transformă fiecare spectacol într-o experiență memorabilă atât pentru muzicieni, cât și pentru public.

Evenimentul promite o seară de referință pentru melomanii din România, un moment rar în care scena Sălii Radio devine locul unui adevărat tur de forță pianistic.

Pianista Miruna Maciuca, născută la București și formată la Colegiul Național de Muzică „George Enescu”, este studentă la Conservatorul din Veneția, la clasa profesorului Igor Cognolato. Deși se află la începutul carierei sale internaționale, tânăra artistă a concertat deja pe scene din Italia, Austria, Serbia, Portugalia, Spania și Germania, câștigând numeroase premii internaționale și fiind apreciată pentru sensibilitatea și maturitatea interpretărilor sale.

Biletele pentru concertul „Integrala Saint-Saëns – Miruna Maciuca & Russell McGregor” sunt disponibile pe Iabilet.ro și în rețeaua IaBilet din toată țara, la prețuri variabile în funcție de categoria de loc, după cum urmează:

Categoria I – 157,26 lei;

Categoria II – 125,81 lei;

– 125,81 lei; Categoria III – 104,84 lei.

