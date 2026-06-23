Guesch Patti a murit la 80 de ani. Povestea artistei care a șocat și fascinat o generație întreagă cu „Étienne”

Doliu în muzica franceză: Guesch Patti, celebra interpretă a piesei „Étienne”, s-a stins după o lungă suferință

Lumea artistică franceză este în doliu după moartea lui Guesch Patti, una dintre cele mai originale și nonconformiste figuri ale muzicii europene din anii ’80. Interpreta celebrului hit „Étienne” a murit în noaptea de 21 spre 22 iunie, la Paris, la vârsta de 80 de ani, în urma unei îndelungate suferințe, potrivit France Info.

Anunțul a fost făcut de managerul său, Sébastien d’Assigny, care a transmis un mesaj emoționant despre artista ce a lăsat o amprentă puternică asupra mai multor generații de spectatori.

„Lasă în urmă amintirea unei femei pline de viață în expresia sa artistică”, a transmis acesta într-un comunicat.

De la Opera din Paris la statutul de vedetă internațională

Născută pe 16 martie 1946, la Neuilly-sur-Seine, sub numele Patricia Porasse, viitoarea artistă și-a construit inițial o carieră în lumea dansului. A intrat la Opera din Paris la doar nouă ani și a fost remarcată rapid de celebrul coregraf Roland Petit, care a angajat-o când avea numai 15 ani.

După aproape un deceniu dedicat baletului clasic, Guesch Patti s-a orientat către dansul contemporan, colaborând cu nume importante precum Carolyn Carlson și Joseph Russillo. În paralel, a apărut pe scene și în emisiuni televizate alături de artiste consacrate precum Nana Mouskouri și Sylvie Vartan.

Numele de scenă „Guesch” a fost inspirat de o poreclă cu origini basce, Gaixoa, folosită de bunicul său.

„Étienne”, cântecul care a transformat-o într-un fenomen european

Deși a experimentat muzica încă din anii tinereții, succesul uriaș avea să vină abia în 1987, odată cu lansarea piesei „Étienne”. Melodia, compusă pe muzica lui Vincent Bruley și pe versurile scrise chiar de artistă, a devenit rapid un fenomen în Franța și în alte țări europene.

Succesul cântecului a fost amplificat de videoclipul alb-negru regizat de Lydie Callier. Considerat extrem de provocator pentru acea perioadă, clipul o prezenta pe Guesch Patti într-o coregrafie senzuală și îndrăzneață, fapt care a determinat interzicerea difuzării sale în mai multe state.

„Étienne” a dominat clasamentele muzicale și a rămas timp de cinci săptămâni pe primul loc în Top 50 din Franța. În același an, artista a câștigat prestigiosul trofeu Victoire de la Musique la categoria „Revelația feminină a anului”.

O carieră mult mai amplă decât un singur hit

Deși pentru publicul larg va rămâne asociată cu „Étienne”, Guesch Patti a avut o activitate artistică mult mai complexă. De-a lungul anilor a lansat albumele „Labyrinthe”, „Nomades”, „Globes”, „Blonde” și „Dernières nouvelles”.

În paralel, și-a continuat cariera în dans și teatru, fiind distribuită în producții apreciate precum „Monologurile vaginului” și „Opera de trei parale”. Între 1997 și 2007, a jucat și în mai multe filme semnate de regizori precum Claude Lelouch, Luís Galvão Teles, Viviane Candas și Gabriel Aghion.

Povara succesului și retragerea din lumina reflectoarelor

În ciuda notorietății uriașe pe care i-a adus-o „Étienne”, artista a mărturisit în repetate rânduri că succesul piesei a devenit o povară. Ea considera că imaginea creată în jurul acelui hit a eclipsat restul creației sale și a limitat percepția publicului asupra întregii sale cariere.

Într-un interviu acordat în 2001, Guesch Patti declara că nu își mai dorește o asemenea expunere mediatică și că preferă să lucreze departe de presiunea celebrității. Un an mai târziu, artista vorbea despre dificultățile provocate de succesul fulgerător și despre faptul că industria muzicală a ajuns să o trateze mai degrabă ca pe un produs decât ca pe un creator autentic.