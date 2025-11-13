Începe la Washington cel mai mare festival de film românesc din SUA. „Jaful secolului”, propunerea României pentru Oscar, va deschide evenimentul

Festivalul va avea loc în unul dintre cele mai cunoscute cinematografe ale capitalei americane, AMC Georgetown 14, Washington, D.C., situat în elegantul cartier Georgetown, nu departe de Kennedy Center.

Sub titlul „New Romanian Perspectives”, festivalul prezintă șase filme recente, care confirmă vitalitatea, originalitatea și recunoașterea internațională ale filmului românesc contemporan. Selecția, girată de criticul de film Mihai Fulger, traversează genuri și stiluri diverse, de la dramă psihologică și documentar social, la satiră politică și biografie sportivă.

În deschidere, va fi prezentat „Jaful secolului”, scris și produs de Cristian Mungiu și regizat de Teodora Ana Mihai, propunerea României la Premiile Oscar 2026, pentru categoria Best International Feature Film. Programul mai include filmele: „Dinți de lapte” (r. Mihai Mincan), „Tata” (r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc), „Comatogen” (r. Igor Cobileanski), „Nasty” (r. Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu) și „Anul Nou care n-a fost” (r. Bogdan Mureșanu).

Se vor întâlni cu publicul american actrița Daniela Nane, protagonista dramei „Comatogen” și Tudor D. Popescu, unul dintre regizorii documentarului dedicat lui Ilie Năstase, precum și, online, Teodora Ana Mihai, regizoarea filmului aflat în cursa pentru Oscar. Cristian Mungiu va trimite un mesaj înregistrat.

Festivalul, care a devenit unul dintre cele mai mari și mai longevive proiecte de diplomație culturală ale României în America de Nord, va fi deschis de către E.S. Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, și de Dorian Branea, directorul ICR New York.

„Festivalul de Film Românesc din Washington este o punte între două lumi culturale și un spațiu de dialog prin cinema, întărind legăturile umane dintre România și Statele Unite, printr-un limbaj universal – filmul”, afirmă ambasadorul Andrei Muraru.

Festivalul de Film Românesc de la Washington este organizat de Ambasada României la Washington și Institutul Cultural Român de la New York, cu sprijinul a numeroși sponsori și parteneri locali.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-urile: www.romanianfilmfestivaldc.com și www.rciusa.info.