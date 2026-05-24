Kylie Minogue, confesiuni pe Netflix: „Am mers puțin prea departe” cu transformarea de imagine

Documentarul în trei episoade, care va fi lansat miercuri pe Netflix, urmărește ascensiunea lui Kylie de la statutul de actriță în serialul australian „Neighbours” (Vecinii) la una dintre cele mai de succes artiste pop din lume.

Potrivit The Independent, o parte importantă a documentarului este dedicată relației dintre Kylie și Michael Hutchence, solistul trupei INXS, pe care artista îl descrie drept omul care i-a schimbat perspectiva asupra vieții și muzicii.

Relația lor a început într-o perioadă în care Kylie încerca să se desprindă de imaginea de „fată cuminte”. „Nu simțeam că trăiesc cu ochelari de cal, dar el mi i-a dat jos”, spune artista, în timp ce documentarul prezintă imagini cu cei doi împreună în Hong Kong.

Kylie povestește că Hutchence a fost unul dintre oamenii care au încurajat-o să-și preia controlul asupra propriei cariere și să își exprime mai clar personalitatea artistică. „Cred că de atunci tot caut ceva asemănător și nu am mai găsit”, spune artista despre relația cu solistul INXS.

Hutchence s-a sinucis în 1997. Înmormântarea acestuia, organizată la Sydney, a fost prima la care Kylie a participat vreodată. „O să sune nebunesc, dar am simțit că îmi spune că va fi bine”, afirmă artista. „Simt mereu că este cu mine”.

La 19 ani, Kylie a ajuns la Londra pentru a înregistra prima piesă, însă echipa de producători Stock Aitken Waterman nici măcar nu știa cine este, deși serialul „Neighbours” avea deja un succes uriaș în Marea Britanie. „Eram prea ocupați. Nu ne uitam la televizor”, spune producătorul Pete Waterman în documentar.

Kylie a fost lăsată ore întregi în sala de așteptare, iar producătorii și-au dat seama în ultimul moment că mai aveau foarte puțin timp pentru a scrie și înregistra piesa înainte ca artista să plece spre aeroport. „Uitase că sunt acolo”, spune superstarul pop.

Potrivit documentarului, chiar și titlul piesei a apărut din agitația acelui moment: „Mai avea doar 30 de minute să ajungă la aeroport, iar cineva a spus: Ar trebui să te consideri norocoasă”.

Printre cei intervievați se află și actorul și cântărețul Jason Donovan, fostul partener al artistei și colegul ei din „Neighbours”. Donovan admite că succesul exploziv al carierei muzicale a lui Kylie l-a afectat. „Aveam propriul meu ego atunci: De ce nu mi se întâmplă și mie asta?”, spune el.

Actorul își amintește și perioada în care tabloidele britanice au început să o ironizeze pe Kylie, numind-o „canarul cântăreț”. „Poate că nu ar fi trebuit să mergi pe drumul ăsta”, își amintește Donovan că i-a spus artistei.

Un alt moment important din documentar este legat de prietenia neașteptată dintre Kylie și Nick Cave. Deși muzicianul spune că nu asculta muzica lui Kylie, el a fost impresionat de personalitatea ei și a încurajat-o să nu abandoneze muzica pop în perioada albumului experimental „Impossible Princess”.

„Kylie este o forță care există pentru a influența mii și mii de oameni. Frumusețea muzicii pop este că produce bucurie”.

Documentarul abordează și perioada în care Kylie și-a schimbat radical imaginea și a început să adopte apariții scenice mult mai provocatoare. „De îndată ce am avut control asupra imaginii mele, Doamne, am devenit o nebună”, spune artista.

Turneul „Let’s Get To It” din 1991, unde dansurile și coregrafiile provocatoare au stârnit reacții puternice, a devenit unul dintre exemplele amintite în documentar. „Kylie erotică le scandalizează pe mamele irlandeze”, titrau ziarele vremii.

Artista admite acum că unele momente au fost exagerate. „Da, am mers puțin prea departe, nu o să mint. Chiar am mers prea departe”, spune ea. „A fost dificil să apăr acele decizii”.

