Meşterii Rock, in memoriam PHOENIX, pe 13 noiembrie la The Pub Universităţii

Meşterii Rock este binecunoscutul proiect al basistului trupei Phoenix, Josef Ioji Kappl. Alături de el se vor afla: Nicu Patoi – apreciat ca unul dintre cei mai explozivi chitariști români, Narcis Tran Korsar și Codruț Croitoru – doi tineri muzicieni extrem de talentaţi, care susţin cu vigoare şi energie partitura proiectului, prin voci puternice și concordanţă, şi nu în ultimul rând, un magician al ritmului, excepţionalul toboşar Marcel Moldovan.

Minunaţii Meşteri Rock vor avea o invitată de calibru, Alina Papară la flaut!

Supergrupul Meșterii Rock a lansat albumul Cavalcada, pe 17 aprilie 2024, la The Pub – Universității, iar în această primăvară, pe 7 mai, au aniversat 50 de ani de la lansarea celebrului Cantafabule. Proiectul Meșterii Rock este o constelaţie de piese complexe, cu aranjamente ample şi mireasmă de anii ‘70. Sunt deja cunoscute şi intens fredonate, hituri ca Praznic năpraznic, Pe Argeş în jos, Căluşandra, Fagul şi iedera, Viaţa în boxă, Cavalcada, Cometa Stea, Legenda.

Organizator: Asociaţia Arta Sunetelor