A murit Gary „Mani” Mounfield, basistul trupelor Stone Roses și Primal Scream

Fratele său, Greg Mounfield, a postat vestea pe Facebook: „Cu cea mai grea durere trebuie să anunț trista trecere în neființă a fratelui meu.” Colegul său de trupă din Roses, Ian Brown, a postat pe X: „Odihnește-te în pace, Mani”. Tim Burgess de la Charlatans l-a numit „unul dintre cei mai buni din toate punctele de vedere – un prieten atât de frumos”.

Liam Gallagher a scris pe X: „În stare de șoc total și absolut devastat când am auzit vestea despre Mani, eroul meu”. Rough Trade Records l-a numit, de asemenea , „exemplul perfect al modului în care un basist poate fi inima care bate a unei trupe”.

Mani anunțase recent un turneu extins de conferințe în Marea Britanie, în care a promis că va rememora momente cruciale din carieră, precum concertul trupei Stone Roses din 1990 de la Spike Island și turneul lor de revenire în 2012.

În 2023, soția sa, Imelda, a murit din cauza cancerului.

Mani a format trupa Fireside Chaps împreună cu John Squire și Andy Couzens în Greater Manchester la începutul anilor '80. După mai multe schimbări de nume și componență, inclusiv alegerea lui Brown ca solist, au devenit Stone Roses și au susținut primul lor concert oficial în octombrie 1984.

Au avut succes rapid la nivel local, dar la nivel național a durat mai mult. Abia la sfârșitul anilor '80 casele de discuri au început să-i observe; între timp, acasă, tinerii Liam și Noel Gallagher i-au văzut live și au fost inspirați să formeze trupa Oasis.

Mani a spus mai târziu că faptul că a fost în The Roses i-a salvat probabil viața, deoarece a văzut mai mulți prieteni - 17 dintre ei, a declarat el pentru revista iD - murind din cauza dependenței de heroină.

Produs de John Leckie, albumul lor de debut din 1989, cu același nume, a devenit treptat unul dintre elementele cheie ale mișcării Madchester, sintetizând muzica indie cu cultura rave, ritmurile sale fiind conduse de Mani și bateristul Alan „Reni” Wren. În 1991, critica NME de atunci, Mary Anne Hobbs, l-a numit „cel mai fluent album crossover din ultimul deceniu”.

Grupul s-a dizolvat în 1996. Mani s-a alăturat apoi Primal Scream ca basist, ceea ce a dus la o renaștere a carierei creative a grupului. În 2006, el a comparat viața în cele două trupe într-un interviu acordat revistei Uncut: „Primals este mai degrabă o democrație, în timp ce cu Stone Roses ne uitam mai mult peste umăr dacă Ian și John [Squire] erau mulțumiți. Pentru că ei scriau melodiile și erau prezentați ca fiind genul Lennon-McCartney, Jagger-Richards. Pentru mine acum există mult mai multă libertate. Primal Scream sunt la fel de buni la detectarea prostiilor ca Stone Roses vreodată.”

A rămas membru al Primal Scream până când trupa The Roses s-a reformat, din 2011 până în 2017. Pe lângă turnee și spectacole la festivaluri, au lansat două piese noi, All for One și Beautiful Thing.

