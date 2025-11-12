Omagiu dirijorului Sergiu Celibidache la Radio România Muzical

Venind în întâmpinarea tuturor celor care au vizionat sau vor viziona filmul realizat de fiul lui Sergiu Celibidache, regizorul Serge Ioan Celebidachi, sau vor citi interesantul și foarte documentatul volum realizat de Stejărel Olaru, Radio România Muzical aduce puterea documentului sonor, programând joia și vinerea, de la ora 15.30, începând cu 13 noiembrie, toate concertele înregistrate de Sergiu Celibidache cu ocazia concertelor pe care le-a susținut în România. Sunt documente sonore unice păstrate în arhiva Radio România, ce poartă o încărcătură emoțională specială.

Sergiu Celibidache a părăsit România în 1938, pentru a studia la Berlin – avea atunci 26 ani. Contextul revenirii în România nu s-a mai ivit decât 32 ani mai târziu, în 1970, când a venit împreună cu Orchestra Radiodifuziunii Suedeze, al cărei dirijor principal era din 1965. La Sala Radio, au avut loc, în iunie 1970, cinci concerte cu trei programe muzicale diferite.

În ianuarie și mai 1978, precum și în ianuarie 1979, îl găsim pe Sergiu Celibidache la pupitrul Orchestrei Filarmonicii George Enescu, la Ateneul Român; trei programe de concert care au rămas în memoria afectivă a tuturor celor care au asistat atunci la ele, la concertele propriu-zise, ca și la repetițiile cu public, unde sala Ateneului Român a fost, de asemenea, arhiplină. De atunci a rămas emblematica înregistrare a Rapsodiei române op. 11 nr. 1 de George Enescu, bis al concertului din ianuarie 1978.

Apoi, Sergiu Celibidache a revenit în România, alături de Orchestra Filarmonicii din München, imediat după Revoluția din 1989, unul dintre primii care au venit să-și arate sprijinul pentru poporul român, însoțit de camioane cu ajutoare. Între 14 și 17 februarie 1990 au fost patru concerte cu două programe de concert diferite.

Iată, așadar, la Radio România Muzical, înregistrările celor 8 concerte cu programe unice susținute de Sergiu Celibidache în România, între 1970 și 1990. Seria este comentată de Ana Voinescu; producător: Larisa Scumpu-Baciu.

Joi, 13 noiembrie, ora 15.30

Concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii din Stockholm la Sala Radio (11 iunie 1970). Jean Sibelius – Poemul simfonic „En Saga”; Paul Hindemith – Simfonia „Mathis der Mahler”; Modest Musorgski – Suita „Tablouri dintr-o expoziție”

Vineri, 14 noiembrie, ora 15.30

Concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii din Stockholm la Sala Radio (12 iunie 1970). Ingvar Lidholm – Ritornella; Maurice Ravel - Suita „Mama mea, gâsca”; Béla Bartók – Concertul pentru orchestră

Joi, 20 noiembrie, ora 15.30

Concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii din Stockholm la Sala Radio (14 iunie 1970). Maurice Ravel – Suita „Mama mea, gâsca”; Richard Wagner – Preludiu și Moartea Isoldei din opera „Tristan și Isolda”; Johannes Brahms – Simfonia a II-a op. 73 în re major

Vineri, 21 noiembrie, ora 15.30

Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii "George Enescu" la Ateneul Român (ianuarie 1978). Maurice Ravel – „Alborada del gracioso”; Igor Stravinski – Suită din muzica baletului „Pasărea de foc”; Johannes Brahms – Simfonia a IV-a op. 98 în mi minor; George Enescu – Rapsodia română op. 11 nr. 1

Joi, 27 noiembrie, ora 15.30

Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii „George Enescu” la Ateneul Român (mai 1978). Johannes Brahms – Variațiuni pe o temă de Haydn; Richard Wagner – Preludiu și Moartea Isoldei din opera „Tristan și Isolda”, Claude Debussy – Nocturne, Ottorino Respighi – Pinii din Roma, Grigoraș Dinicu – Hora staccato

Vineri, 28 noiembrie, ora 15.30

Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii „George Enescu” la Ateneul Român (ianuarie 1979). Richard Strauss – Don Juan, Maurice Ravel – Rapsodia spaniolă, Serghei Prokofiev – selețiuni din muzica baletului „Romeo și Julieta”, Johann Strauss-fiul – Uvertura operetei „Liliacul”

Joi, 4 decembrie, ora 15.30

Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii din München la Ateneul Român (14 februarie 1990). Giuseppe Verdi – uvertura operei „Forța destinului”, Richard Strauss – Don Juan, Johannes Brahms – Simfonia nr. 1

Vineri, 5 decembrie, ora 15.30

Concertul susținut de Orchestra Filarmonicii din München la Ateneul Român (15 februarie 1990). Anton Bruckner – Simfonia nr. 7