Robert Treviño va dirija pentru prima oară Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu în concertele vocal-simfonice din 13 și 14 noiembrie

de Magdalena Popa Buluc    |    13 Noi 2025   •   16:50
Dirijorul Robert Treviño se va afla pentru prima oară la pupitrul Orchestrei și Corului Filarmonicii George Enescu în cele două concerte vocal-simfonice din 13 și 14 noiembrie. Solista Simfoniei nr. 3 de Gustav Mahler va fi mezzosoprana Justina Gringytė, una dintre cele mai impresionante voci în afirmare pe scenele lirice internaţionale.

Mai sunt puține bilete pe www.oveit.com sau direct la linkul https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y . Întregul program al Stagiunii poate fi văzut la acest link https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Robert Treviño este considerat unul dintre cei mai interesanți exponenți ai tinerei generații de dirijori. Muzicianul mexicano-american este Dirijor Invitat Principal al Orchestrei Simfonice Naţionale RAI. Timp de opt ani, a ocupat poziția de Director Muzical al Orchestrei Naționale Basce.

Robert Treviño a dirijat mari orchestre ale lumii, printre care London Symphony Orchestra, London Philharmonic, Royal Philharmonic, Münchner Philharmoniker, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Gewandhausorchester Leipzig, MDR-Sinfonieorchester Leipzig, Orchestre de Paris, Filarmonica della Scala și Helsinki Philharmonic. De asemenea, a dirijat o gamă largă de orchestre din America de Nord, precum orchestrele simfonice din Cleveland, Baltimore, San Francisco, Cincinnati, Utah, Toronto și Detroit.

Distinsă cu Premiul Young Singer of the Year la International Opera Awards, mezzosoprana lituaniană Justina Gringytė este aclamată atât pentru realizările sale în genul operei, cât şi pe podiumurile de concert. Reprezentația extrem de apreciată în care a interpretat rolul titular din Carmen, la English National Opera, a fost difuzată live în cinematografe.

Programul cuprinde Simfonia nr. 3 de Gustav Mahler, cea mai amplă dintre simfoniile compozitorului, cu o durată de aproape o sută de minute. Cele şase părţi ale lucrării reiau etapele Creaţiunii, având ca principală miză răspunsul la întrebarea privind sensul existenţei pe pământ în toată complexitatea sa.

Cele două concerte vocal-simfonice vor avea loc cu participarea unui grup de elevi de la secția de canto clasic a Colegiului Național George Enescu, coordonat de prof. Daniela Chihaia-Popa.

