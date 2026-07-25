Snoop Dogg lansează propriul film biografic cu Jonathan Daviss în rol principal

Filmul biografic „Snoop", inspirat din viața rapperului american Snoop Dogg, va fi lansat în cinematografe pe 6 august 2027, a anunțat marți casa de producție Universal Pictures. Pelicula îl are în rolul principal pe actorul Jonathan Daviss, cunoscut din serialul Netflix „Outer Banks", iar Universal o descrie drept „filmul biografic definitiv despre artistul, omul de afaceri și simbolul gangsta rap-ului".

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Cine se ascunde în spatele filmului

Regia este semnată de Craig Brewer, cunoscut pentru filmele „Hustle & Flow" și „Song Sung Blue", care a rescris și scenariul, pornind de la o primă variantă semnată de Joe Robert Cole. Coloana sonoră va include piese emblematice din repertoriul lui Snoop Dogg, precum „Drop It Like It's Hot", „Gin and Juice", „What's My Name?" și „Nuthin' but a 'G' Thang", muzica proiectului fiind supervizată de Mike Knobloch, președintele departamentului de muzică și publishing al NBCUniversal.

Studioul nu a oferit deocamdată detalii despre povestea propriu-zisă a filmului, astfel că nu e clar dacă acesta va urmări întreaga carieră a artistului sau se va concentra asupra unei etape specifice din viața sa - filmul spune, potrivit descrierilor oficiale, povestea drumului lui Calvin Broadus Jr. către faimă, sub numele de scenă Snoop Dogg.

O carieră de aproape trei decenii

Snoop Dogg și-a făcut debutul în 1992, odată cu apariția pe piesa „Deep Cover" a lui Dr. Dre, contribuind ulterior la albumul de referință „The Chronic". De atunci, artistul a vândut peste 35 de milioane de albume la nivel mondial și are 17 nominalizări la premiile Grammy, alături de un premiu American Music Award și un premiu Emmy la categoria de zi (Daytime Emmy). De-a lungul carierei, s-a remarcat nu doar ca rapper și compozitor, ci și ca actor, producător, DJ, personalitate media și antreprenor, cu investiții în domeniile tehnologiei, divertismentului, alimentației și industriei canabisului.

Un proiect anunțat cu patru ani în urmă, acum aproape gata

„Snoop" este primul proiect realizat în cadrul acordului de colaborare dintre Universal Pictures și Death Row Pictures, compania de producție a artistului. Filmul este produs de Brian Grazer, cunoscut pentru implicarea în pelicula cu Eminem „8 Mile", alături de Snoop Dogg și de președinta Death Row Pictures, Sara Ramaker. Universal anunțase dezvoltarea proiectului încă din 2022, iar Jonathan Daviss a fost confirmat oficial în rolul principal în martie 2026, casting anunțat public de studio în aprilie, la CinemaCon, evenimentul anual al industriei cinematografice din Las Vegas.

Chiar la acel eveniment, Snoop Dogg a urcat pe scenă alături de Daviss și a oferit un mic concert-surpriză, cu piesele „Drop It Like It's Hot" și „Gin and Juice", declarând: „După ce frații mei și-au putut spune povestea cu «Straight Outta Compton», acum e rândul meu." Artistul a precizat, de asemenea, că filmul va avea rating R, pentru a păstra autenticitatea poveștii: „Dacă vom face un film despre Snoop Dogg, trebuie să fiu gangsta cu el. Așa că luați-vă acordul părinților."

O dată de lansare cu semnificație simbolică

Data aleasă pentru lansare, 6 august 2027, vine la aproape 12 ani distanță de premiera filmului „Straight Outta Compton" (2015), despre formația N.W.A., din care Snoop Dogg însuși face o trimitere directă în declarațiile sale. „Straight Outta Compton" rămâne, până acum, cel mai profitabil film biografic din istoria hip-hop-ului, cu încasări de peste 200 de milioane de dolari la nivel mondial - iar în acel film, rolul unui tânăr Snoop Dogg a fost interpretat de actorul LaKeith Stanfield.

Jonathan Daviss, actor de 25 de ani, cunoscut pentru rolul lui Pope Heyward din „Outer Banks" (serial ajuns la sezonul cinci, ultimul din poveste) și pentru apariția din filmul Netflix „Do Revenge", a fost lăudat personal de Snoop Dogg, într-un interviu acordat Entertainment Tonight în 2025: „Jonathan e totul. E un actor dinamic, are un spirit minunat și e capabil să învețe - poate lua lucrurile și le face mai bune."