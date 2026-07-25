Cum să menții aloe vera sănătoasă? Greșeala care îi poate distruge rădăcinile

Deși este o plantă suculentă, rezistentă la secetă, udarea incorectă poate duce la stres, putrezirea rădăcinilor sau chiar la moartea plantei.

Specialiștii recomandă udarea aloe vera la intervale mai mari decât în cazul altor plante de interior deoarece aceasta își stochează apa în frunzele cărnoase.

Cât de des se udă aloe vera?

Frecvența udării diferă în funcție de sezon și condițiile de creștere.

În lunile de vară, planta are nevoie de apă o dată la două-trei săptămâni. În sezonul rece, când ritmul de creștere încetinește, este suficientă o udare la patru săptămâni sau chiar mai rar.

Înainte de fiecare udare este important să fie verificată umiditatea solului. Introduceți un deget la o adâncime de aproximativ 5-7 centimetri. Dacă pământul este încă umed, amânați udarea până când acesta se usucă.

Aloe vera preferă un substrat bine drenat, cu un conținut ridicat de nisip, și are nevoie de multă lumină naturală. De asemenea, planta trebuie protejată de temperaturile sub 10 grade Celsius.

Cum se udă corect?

Cea mai eficientă metodă este udarea prin absorbție, de jos în sus. Ghiveciul se așază într-un recipient cu aproximativ 2-3 centimetri de apă și se lasă până când suprafața solului devine umedă. Ulterior, excesul de apă trebuie eliminat pentru a evita stagnarea acesteia la nivelul rădăcinilor.

Dacă planta este udată de sus, apa trebuie turnată direct pe sol, fără a uda frunzele. Udarea este suficientă atunci când apa începe să se scurgă prin orificiile de drenaj ale ghiveciului.

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Cum îți dai seama că planta primește prea multă apă

Udarea excesivă este una dintre cele mai frecvente cauze ale deteriorării plantei.

Semnele excesului de apă:

frunze moi, căzute sau îngălbenite;

pete maronii la baza plantei;

rădăcini închise la culoare și moi, afectate de putrezire.

În această situație, planta trebuie scoasă din ghiveci, iar rădăcinile afectate trebuie îndepărtate înainte de replantarea într-un substrat proaspăt și bine drenat.

Semne că aloe vera nu primește suficientă apă

Lipsa apei este mai ușor tolerată de aloe vera, însă, pe termen lung, afectează dezvoltarea plantei.

Semnele deshidratării:

frunze mai subțiri decât în mod normal;

frunze moi sau ușor încrețite;

vârfuri maronii și uscate.

Dacă apar aceste semne, planta trebuie udată temeinic. Totuși, astfel de episoade nu ar trebui să devină o rutină deoarece indică faptul că aloe vera a fost lăsată prea mult timp fără apă și a intrat într-o stare de stres.

Regula de aur

În cazul aloe vera, excesul de apă este mai periculos decât lipsa acesteia. Verificarea umidității solului înainte de fiecare udare și folosirea unui substrat cu drenaj bun sunt cele mai importante măsuri pentru menținerea plantei sănătoase și viguroase, notează southernliving.com.