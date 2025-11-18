x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Noi 2025   •   08:22
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Sursa foto: X - @Radio1Rai

Duetul emblematic din showbiz-ul anilor 60, gemenele Kessler, au murit la vârsta de 89 de ani, la doar un an după ce juraseră că vor fi înmormântate împreună.

Alice și Ellen Kessler au murit la casa lor de lângă München, după ce, se pare, au ales să-și încheie viața una lângă alta, așa cum trăiseră timp de aproape nouă decenii, potrivit The Sun.

Ofițerii unității specializate K12 din Germania au fost chemați la proprietatea legendarelor artiste în jurul prânzului, luni, pentru a confirma tragica veste. Posibilitatea implicării unei mâini criminale a fost exclusă. Poliția a declarat că cele două au ales să moară prin „eutanasie asistată”, o formă legală, dar strict reglementată de eutanasie în Germania.

În Germania, „moartea asistată” este permisă în anumite condiții, conform Bild: Persoana trebuie, printre altele, „să acționeze responsabil și de bunăvoie”. Trebuie să fie majoră și să aibă capacitate juridică. Persoanele care oferă asistență nu pot săvârși singure actul letal – aceasta ar fi „eutanasie activă”, care este interzisă.

Blondele pline de farmec s-au născut în pragul celui de-al Doilea Război Mondial, în Nerchau, Saxonia. Au atins faima internațională în anii 1950 și 1960.

Au uimit publicul cu dansul lor sincronizat și costumele strălucitoare, apărând în spectacolele Perry Como și Rolf Harris.

La concursul Eurovision, Germania de Vest s-a clasat pe locul 8 cu piesa „Tonight we want to go dance”.

În 1962, cele două au plecat în Italia. S-au reinventat dincolo de personalitățile lor strălucitoare de dansatoare și au devenit renumite prin intermediul spectacolului de varietăți Studio Uno din anii '60.

Faima lor le-a adus o ședință foto pentru Playboy , iar numărul lor de copertă a devenit cel mai rapid vândut Playboy italian la acea vreme.

Printre numeroasele realizări ale celor două se numără Trandafirul de Aur de la Montreux și Crucea Federală pentru Merit.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: surorile Kessler moarte eutanasiere
