Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce fastul sărbătorilor în concertul CRĂCIUNUL VIENEZ printr-o apariţie de gală pe 22 decembrie la Sala Palatului

de Magdalena Popa Buluc    |    18 Noi 2025   •   10:00
Tenorul Ștefan von Korch, îndelung aplaudat pentru apariţia sa triumfală de anul trecut, revine pe scena Sălii Palatului în concertul „Crăciun Vienez,” pentru a încânta audienţa cu vocea sa eclatantă, pusă în valoare de frumoase acorduri de origine austro-germană, cu care solistul rezonează prin moştenire pe linie paternă.

Tenorul, care tocmai a revenit din America Centrală spune: „Mă bucur să aduc pe scena Sălii Palatului acorduri tradiţionale pentru această perioadă festivă şi să împărtăşesc cu publicul apropierea sărbătorilor.

Tenorului Ştefan von Korch i se va alătura pe scenă soprana Oana Maria Şerban, pentru un încântător duet, dar şi pentru un moment de virtuozitate solistică, cu o arie ce va încălzi şi electriza publicul.

Nota sărbătorească a evenimentului va fi completată de momente muzicale antrenante şusţinute de cei 3 Tenori Ieșeni, care vor aduce strălucire și vivacitate în program.

Acompaniamentul va fi asigurat de remarcabilele instrumentiste ale White Symphony Orchestra, sub bagheta distinsei dirijoare Donna Bianca Maier, alături de maestrul concert Monica Calofir. Ansamblul va oferi publicului un repertoriu festiv cu parfum imperial, alcătuit din valsuri sclipitoare, polci vibrante, mazurci elegante şi uverturi celebre, într-o interpretare ce evocă splendoarea balurilor vieneze.

Evenimentul-simbol al sărbătorilor de iarnă din Capitală, CRĂCIUNUL VIENEZ, îşi continuă astfel tradiţia, ajungând în acest an la cea de-a XXI-a ediţie, o celebrare a tradiţiei muzicale desăvârşite.

Biletele se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro.

