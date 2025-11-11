Turneul Național Vioara și Enescu – o nouă provocare. Povestea turneelor viorii lui Enescu începută în 2012 de Gabriel Croitoru merge mai departe

În 2025, povestea scrisă de violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail din 2012 nu se oprește, ci se rescrie. Turneul Național Vioara și Enescu aduce pe scenă instrumente noi, contemporane, construite pentru mâinile artiștilor de astăzi, invitând publicul să asculte cum tradiția și modernitatea se întâlnesc într-un singur sunet.

După 13 ani în care turneul a valorificat în primul rând instrumente de colecţie, ajungând în 2024 la toate cele patru viori ale lui George Enescu aflate în patrimoniul Muzeului Național George Enescu, clasate ca Tezaur - Guarneri del Gesù „Catedrala” (1731), două viori Paul Kaul din anii 1930 și 1931, respectiv o vioară Frères Pierre și Hippolyte Silvestre din 1835, ediția a 14-a, din 2025, rupe acest tipar: de data aceasta, violoniștii Gabriel Croitoru, Simina Croitoru, Paul Răducanu și Mircea Dumitrescu nu vor mai cânta pe aceste viori istorice, ci pe instrumente moderne, contemporane cu ei, unele construite special pentru mâinile lor. Alături de violoniști, pe scenă vor fi prezenţi alternativ pianistul Alexandru Burcă şi pianista Clementina Ciucu-Ristea, iar la Bucureşti, ca invitat special violonistul Liviu Prunaru, el însuşi protagonist al turneului Duelul viorilor alături de Gabriel Croitoru încă din 2011.

Pe lângă schimbarea instrumentelor, proiectul cunoscut până acum sub numele Vioara lui Enescu capătă o identitate nouă – Vioara și Enescu – şi se desfăşoară fără sprijinul Muzeului Național George Enescu, care a participat la toate edițiile precedente până în 2024, inclusiv.

În această toamnă, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie), și, cu un final grandios, la București, pe 7 decembrie, care-l va avea ca invitat special pe violonistul Liviu Prunaru, Turneul Național Vioara și Enescu marchează continuarea proiectului început în 2012 într-o ediție aniversară Enescu ’70, care aduce schimbări nu doar de nume, ci și de abordare artistică.

Repertoriul aduce împreună pagini de Ceaikovski, Kreisler, Chopin, Williams, Elgar, Massenet, Kroll, Bacewicz și, bineînţeles, George Enescu.

„Povestea Vioara lui Enescu a adus, ani la rând, publicul din cele mai îndepărtate colțuri ale României aproape de muzica clasică și de instrumente cu istorie, de sunete încărcate de timp, de concerte, de mișcări subtile ale arcușului în mâinile marelui George Enescu. Dar timpul nu stă în loc, iar noi muzicienii care ducem mai departe istoria, căutăm noi și noi metode de a păstra vie memoria compozitorului român, dar și plăcerea pentru acest tip de muzică. Turneul Vioara și Enescu asta vrea să fie: nu uitarea trecutului, ci un dialog între istorie și contemporaneitate; nu reverență fără întrebări, ci respect care devine forță. Schimbarea pe instrumente moderne, construite adesea special pentru artiști, permite libertăți noi – timbral, expresiv, de repertoriu. Abia aștept să ne reîntâlnim cu publicul nostru din țară. Până la urmă, Paul Kaul construia în anii 30 ai secolului trecut două minunate viori pentru George Enescu aşa cum lutierii Nicolae Vădan sau Silvian Rusu construiesc pentru noi, violoniştii anilor 20 din secolul XXI” spune violonistul Gabriel Croitoru.

Citește pe Antena3.ro Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Un moment deosebit a fost avanpremiera internațională Vioara şi Enescu, când turneul a ajuns la Roma, la Ambasada României din Italia, pe 26 septembrie. Un alt moment cu totul special al acestei ediții a fost concertul aniversar „Gabriel Croitoru 60”, pe 4 noiembrie la Ateneul Român din București alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George Enescu.

Pentru public, pentru pasionați, pentru cei care cred că muzica nu e doar sunet, ci timp, poveste, emoţie, Turneul Național Vioara și Enescu este ocazia de a descoperi cum sună astăzi tradiția, atunci când îmbracă haine moderne.

Un turneu Pro Contemporania 20 din seria Turnee de Poveste

ITINERARIU VIITOR

18 noiembrie, ora 19:00 – Iași, Palatul Culturii – la pian Alexandru Burcă

20 noiembrie, ora 19:00 – Bistrița, Palatul Culturii – la pian Clementina Ciucu-Ristea

21 noiembrie, ora 19:00 – Deva, Sala Pro Arte – la pian Clementina Ciucu-Ristea

7 decembrie, ora 19:00 – București, Ateneul Român– la pian Alexandru Burcă

invitat special, violonistul Liviu Prunaru

Producător: Pro Contemporania

Parteneri instituţionali: Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Parteneri: The Culture Club, ACTA

Partener de mobilitate: Animawings

Partener de tradiţie: JTI

Sponsori: Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Profi, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti

Parteneri media: Mediatrust, România TV, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica George Enescu din Bucureşti, Ateneul Naţional din Iaşi, Palatul Culturii din Iaşi, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul cultural George Coşbuc din Bistriţa, Palatul Culturii din Bistriţa, Asociaţia Comunitarium Bistriţa, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva