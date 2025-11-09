Turneul „Way to Kölner Philharmonie” al Romanian Symphony Orchestra în Germania

Intitulat „Way to Kölner Philharmonie”, turneul va avea loc la Köln, Koblenz și Erlangen și face parte din suita de evenimente dedicate celebrării a 145 de ani de relații diplomatice între România și Germania.

Debutul noului ansamblu va avea loc vineri, 7 noiembrie 2025, la Sala Héritage a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde orchestra va interpreta, sub bagheta maestrului Gabriel Bebeșelea, compoziții muzicale celebre precum Dansuri populare românești de Béla Bartók, Dublul concert de Johannes Brahms și Simfonia a V-a de Beethoven.

Turneul va continua în Germania, unde, în data de 9 noiembrie, ora 16.00, Romanian Symphony Orchestra va susține un concert extrordinar la Kölner Philharmonie, una dintre cele mai prestigioase săli de concerte din Europa. Programul va include, în interpretarea artiștilor Ioana Cristina Goicea (vioară), Benedikt Klöckner (violoncel), Dublu concert pentru vioară, violoncel și orchestră al lui Johannes Brahms și Simfonia a V-a de Beethoven.

Cel de-al doilea concert din Germania va avea loc la Rhein-Mosel-Halle din Koblenz, pe 10 noiembrie, ora 19.30. Avându-i ca protagoniști pe soliștii Luminița Marin (violă) și Benedikt Klöckner (violoncel), Romanian Symphony Orchestra, sub bagheta lui Gabriel Bebeșelea, va interpreta simfonia Don Quijote de Richard Strauss. Simfonia a V-a de Ludwig van Beethoven va încheia seara.

Ultimul concert va avea loc în data de 11 noiembrie, la Heinrich-Lades-Halle din Erlangen, unde, începând cu ora 19:30, publicului german îi va fi prezentat un program care include Dansurile populare românești de Béla Bartók, Concertul pentru clarinet și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, avându-l ca solist pe Sérgio Pires, urmat de Simfonia a V-a de Beethoven.

Romanian Symphony Orchestra este varianta extinsă a prestigioasei „Romanian Chamber Orchestra”, înființată în 2019 sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, un proiect muzical de anvergură care s-a impus pe scena internațională prin excelența artistică.

Turneul „Way to Kölner Philharmonie” este organizat de Asociația Scena Muzicală și este finanțat de UCIMR - Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, Artexim și Ministerul Culturii, în parteneriat cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, cu sprjinul Ambasadei României în Republica Federală Germania și al Institutului Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹