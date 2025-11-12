Actorul Bogdan Acatrinei oferă spectacolul „Dansul paşilor de catifea” în dar persoanelor cu nevoi speciale

Cum a apărut ideea spectacolului „Dansul Paşilor de Catifea”?

Din dorința de a aduce arta mai aproape de copiii cu nevoi speciale și de a le oferi o experiență culturală sigură, calmă și accesibilă. Opera Națională București a răspuns cu deschidere acestei inițiative, iar E.ON Energie România a devenit partenerul principal.

Prin ce este acest spectacol diferit, ce înseamnă adaptat şi accesibilizat?

Este primul spectacol de balet din România conceput integral pentru persoane cu dizabilități. Nu doar prin conținut, ci prin atmosferă — o scenă care primește, nu judecă. „Adaptat şi accesibilizat” înseamnă că tot spectacolul este gândit special pentru publicul cu sensibilități senzoriale: lumini blânde, sunet moderat, ritm lent, scenografie simplă și posibilitatea retragerii într-un spațiu liniștit.

Cum este spectacolul transformat pentru a putea fi vizionat de persoane cu nevoi speciale?

Prin adaptarea decorului, a sunetului și a luminii, prin pregătirea voluntarilor și prin crearea unui spațiu de siguranță. Publicul poate intra gradual în atmosferă, fără momente bruște sau elemente copleșitoare.

Cui se adresează „Dansul paşilor de catifea”?

Copiilor și adulților cu dizabilități senzoriale, motorii sau de spectru autist, familiilor lor și terapeuților care îi însoțesc.

Cine sunt artiştii ce vor evolua în acest spectacol?

Dansatori ai Operei Naționale București, coordonați de echipa artistică a instituției, care au lucrat îndeaproape cu terapeuți pentru a adapta mișcările și ritmul la nevoile publicului special

De cât timp eşti implicat în proiecte sociale pentru copii?

Sunt voluntar de ani de zile în proiecte de teatru și promovare a culturii și, în ultima perioadă, mai ales prin implicarea în Asociatia KinetoBebe m-am dedicat proiectelor sociale pentru copii.

Ce rol ai în Asociaţia Kineto-Bebe?

M-am alăturat echipei Asociatiei KinetoBebe prin proiecte sociale în care m-am implicat voluntar. Este fascinant cum, de peste 16 ani, prin Asociația KinetoBebe, susțin recuperarea și integrarea copiilor cu nevoi speciale. Centrele KinetoBebe oferă terapie complexă și proiecte de incluziune socială, menite să le ofere șansa de a se dezvolta și de a fi parte din comunitate.

Cum ai identificat necesitatea oferirii de sprijin în recuperare şi terapie?

Am vazut, mai ales din activitatea Centrelor de Recuperare, cât de greu le era părinților să găsească sprijin coordonat și accesibil. Mulți copii rămâneau fără continuitate în terapie. De aici a pornit ideea unor proiecte sociale care sa fie vectorii de atenție pentru a putea atrage finanțări pentru Bursele de Terapie și, astfel, să ofere un parcurs complet, adaptat fiecărui copil.

Cine se ocupă efectiv de aceste activităţi în centrele la coordonarea cărora contribui?

O echipă multidisciplinară formată din kinetoterapeuți, psihologi, logopezi și terapeuți ocupaționali. Sunt specialiști cu experiență în lucrul cu copii cu dizabilități motorii, întârzieri de dezvoltare sau tulburări de spectru autist.