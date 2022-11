Doliu în cultura românească! Actorul Constantin Codrescu a murit

„S-a înălțat la cer, CONSTANTIN CODRESCU,

un actor uriaș, cu care am avut onoarea și bucuria să lucrez și să colaborez în această vară la filmul - "ENESCU, geniul și prințesa".

Dumnezeu să îl odihnească!

Condoleanțe familiei!”, a postat , a scris actorul Toma Enache pe Facebook.

„Acum, tarziu in noapte, sau prea devreme in acest inceput trist de zi, am aflat cu mare mahnire de plecarea ta, dragul meu artist de exceptie, Puiu Codrescu. M-am bucurat de prietenia noastra pana in ultima zi a vietii tale si mi-e greu sa cred ca te-am pierdut...” a scris Florin Piersic pe pagina sa de Facebook.

"Am uitat să iubim..."

„De când eram elev am avut o pasiune pentru teatru. Când eram chiar foarte mic aveam o anumită înclinaţie spre acest «joc de dincolo de cortină». A fost o chemare, o chemare peste care nu am încercat să trec, m-am aplecat cu toată dragostea şi pasiunea spre ea.



Am făcut apoi şi regie, scenografie, am devenit şi membru în învăţământul artistic şi cam toate acestea se adună la bilanţul de 60 de ani de activitate.



Activitatea mea este imensă atât în actorie, regie şi scenografie, cât şi în radio, televiziune şi cinematografie. Mica sau marea mea dezamăgire a fost în 1958, când am fost dat afară din Teatrul Armatei în calitate de vrăjmaş al orânduirii socialiste. În 1977, prin bunăvoinţa bunului meu prieten Dinu Săraru, am părăsit Bucureştiul. A fost un moment de curaj pe care nu-l regret. Am riscat, am lăsat totul în urmă şi am plecat în provincie, unde am întemeiat câteva teatre, am fost şi director al unui teatru care a mers foarte bine, am înfiinţat secţii române în oraşele rămase fără aceste secţii în învăţământ. Mi se pare că lucrurile s-au compensat, astfel că nu pot spune că este chiar o dezamăgire faptul că am fost nevoit să părăsesc Bucureştiul. Am avut alte satisfacţii.



Cultura este acum într-un imens impas. Orice măsură s-ar lua în ceea ce o priveşte, este, din păcate, irealizabilă şi pentru cei care o promovează şi pentru cei care hotărăsc destinul ei. Şi unii, şi alţii sunt, din păcate, puţin chemaţi pentru a discerne şi a face lucruri bune pentru cultură. Eu am avut norocul, şi rămâne o bucurie extraordinară în amintirea mea, să trăiesc în prezenţa unor personalităţi de excepţie, deşi într-o perioadă extrem de dificilă.



Una dintre cele mai frumoase amintiri ale vieţii mele a fost întâlnirea cu personajul «Unchiul Vania» şi cu eminenta mea profesoară Aura Buzescu. A fost un moment copleşitor pentru mine. Un alt moment important a fost spectacolul «Fraţii Karamazov», pe care l-am realizat la Teatrul din Târgu Mureş, şi poate cel de-al treilea a fost întâlnirea cu minunatul om, fosta actriţă Sorana Ţopa, care a fost pentru mine un simbol extraordinar.



Îmi doresc să apară cuvântul iubire în dimensiunea lui adevărată, pentru că am uitat să iubim. În rest... Mi-e dor de tinereţe."

Declarație din Jurnalul Național 05.09.2009

A murit actorul Constantin Codrescu

Constantin Codrescu, actor de mare profunzime, regizor şi scenograf de o mare forţă sugestivă, sensibilitate şi imaginaţie creativă, s-a născut la 5 septembrie 1931, la Huşi, judeţul Vaslui.

A absolvit Institutul de Teatru din Bucureşti în 1951, remarcându-se încă de atunci ca unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. Între 1968-1976 a fost asistentul prof. Ion Cojar la IATC, potrivit site-ului CineMagia – www.cinemagia.ro.

Excelent profesor, a îndrumat generaţii de studenţi în cadrul învăţământului artistic superior, la IATC Bucureşti, la Institutul de Teatru din Târgu-Mureş (1976-1989), iar după 1989 a fost profesor la Facultatea de Teatru a Universităţii Ecologice (din 1996) şi la Facultatea de Teatru a Universităţii ”Spiru Haret” (din 2003), potrivit sursei citate mai sus. După 1990 a fost şi director al Teatrului “Maria Filotti” din Brăila şi al Teatrului din Sfântu Gheorghe.

Ca regizor şi scenograf a pus în scenă piese din dramaturgia naţională şi universală: ”Act Veneţian” de Camil Petrescu (Teatrul de Stat Baia Mare), ”Valea cu fluturi” de Iosif Naghiu şi ”Passacaglia” de Titus Popovici (Teatrul Dramatic Braşov), ”Fraţii Karamazov” de Dostoievski, ”Judecată în noapte” de A. Vallejo, ”Pensiunea Doamnei Olimpia” de I.D. Şerban (la Teatrul Naţional Târgu Mureş), ”Care este soţul meu” de Somerset Maugham (Teatrul de Stat Galaţi), ”Cine eşti tu?”, ”Cititorul de contor”, ”Un pahar cu sifon”, de Paul Everac, ”Vara trecută la Ciulimsk” de Vampilov, ”Lumea lui Cehov” (Teatrul de Stat Sfântu Gheorghe), ”Moromeţii” de Marin Preda (coregie), ”Roata” de C. Ifrim, ”Preferam să mor de râs” de N. Ionescu, ”Frumoşii marilor oraşe” de Fănuş Neagu (coregie), ”Audienţă la consul” de I. Brad, ”Moartea unui comis voiajor” de Arthur Miller, ”Caragiale…fantasticul” – o dramatizare după proza lui I.L. Caragiale, semnată de Constantin Codrescu şi Elena Roşu (la Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila), ”Adio copilărie” de Rozov, ”Ruy Blas” de Victor Hugo, ”Acuzarea apără” de Ştefan Berciu (Teatrul Mic din Bucureşti), ”Martor şi Judecător”, de Ion Bălan, un spectacol inspirat din viaţa lui Panait Istrati (Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila).

În 2007 a primit titlul de cetăţean de onoare al municipiului Târgu Mureş. În 2009 Constantin Codrescu şi-a lansat un roman autobiografic, în două volume, intitulat sugestiv ”Pribeag prin viaţa mea”.

În septembrie 2016 a avut loc la Teatrul Metropolis din Bucureşti premiera piesei de teatru creştin “Brâncoveanu, Ivireanu, iubire de Biserică şi neam”, cu participarea extraordinară a lui Constantin Codrescu.

Actorul Constantin Codrescu a primit Premiul pentru întreaga activitate, în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Galei Premiilor Gopo, eveniment organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Romanesc (APFR), cu sprijinul Ministerului Culturii, Operei Naţionale din Bucureşti, ArCuB şi al Babel Communications, la Opera Naţională Bucureşti.

Anul acesta, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, Constantin Codrescu a fost decorat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, cu Ordinul Național “Steaua României” în grad de Cavaler.