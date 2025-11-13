Juriul de nominalizări al Galei Premiilor UNITER pentru anul teatral 2025

Juriul de nominalizări pentru cea de-a XXXIV-a ediție a GALEI PREMIILOR UNITER este format din: Oana Borș (critic de teatru), Mihai Brezeanu (jurnalist cultural) și Iulia Popovici (critic de teatru).

Spectacolele care intră în atenţia juriului sunt cele care au premiera în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025.

Juriul va face nominalizări pentru 16 categorii de premii:

Cel mai bun debut, Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic, Cea mai bună scenografie, Cel mai bun actor în rol secundar, Cea mai bună actriţă în rol secundar, Cel mai bun actor în rol principal, Cea mai bună actriţă în rol principal, Cea mai bună regie (Premiul „Lucian Pintilie”), Cel mai bun spectacol, Cel mai bun critic de teatru (Premiul „George Banu”), Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută, Cel mai bun spectacol de teatru de animație / teatru pentru copii, Cea mai bună muzică originală și sound design, Cel mai bun video design, Cel mai bun lighting design, Cea mai bună coregrafie / mișcare scenică.

Vă ținem la curent cu informații despre următoarele etape ale Galei UNITER 2026.