O nouă premieră la Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA): „Povestea regelui supărat pe clovn” de Matei Vișniec

„Într-o lume în care aparențele sunt tot mai fragile, textul lui Matei Vișniec capătă o relevanță profundă. Spectacolul pe care l-am construit împreună cu echipa CIAA vorbește despre locul artistului într-o societate care, adesea, nu-l mai ascultă. Clovnul ne amintește că râsul nu e frivol, ci vindecător — e felul nostru de a rămâne liberi. Însă montarea nu este un manifest, ci o poveste amuzantă și emoționantă despre cum fiecare dintre noi își descoperă sensul prin celălalt. Vă invităm ca timp de o oră să vă puneți nasul de clovn și să pășiți în regatul Alandala!”, a declarat Ștefan Craiu, regizor.

Despre spectacol

În regatul Alandala nimic nu e ceea ce pare: puterea se împarte între rege și clovnul său, iar toate regulile sunt scrise pe șorțul bucătăresei Gogolina. Când tânărul prinț urcă pe tron, descoperă că domnia nu înseamnă doar ordine și seriozitate, ci și curajul de a râde — mai ales atunci când clovnița Lița îi răstoarnă lumea pe dos. „Povestea regelui supărat pe clovn” este o un spectacol amuzant și tandru despre cum un rege poate deveni ridicol, un clovn — înțelept, iar artistul — indispensabil chiar și atunci când puterea crede că nu mai are nevoie de el. Pentru că, în fond, în fiecare dintre noi trăiesc și un mic rege, și un mic clovn.

Textul contemporan semnat Matei Vișniec primește o nouă abordare regizorală: în spațiul independent de la CIAA, regizorul Ștefan Craiu construiește o lume imaginară în care păpușile devin extensii ale oamenilor. O serie de întâmplări comice prind viață prin protagoniștii-păpuși, într-o împletire între realitate și artă, oferind un spectacol potrivit pentru toate vârstele.

Spectacolul îi are în distribuție pe actorii-păpușari: Arina Vrabie, Andreea Trestianu, Andrei Cristea, Ionuț Terteci, Vlad Constandache și Vlad Dragne.

Biletele pot fi achiziționate online pe www.iabilet.ro.

Recomandare de vârstă: 6+

Despre CIAA

Centrul Independent pentru Arta Animației (CIAA) este prima structură neguvernamentală dedicată promovării și dezvoltării artei animației în România. Prin proiecte culturale, programe educaționale și activități de cercetare, CIAA își propune să contribuie la formarea noilor generații de artiști și spectatori, aducând teatrul de animație mai aproape de publicul contemporan.

