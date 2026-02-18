O săptămână a contrastelor cu patru titluri emblematice la Opera Națională București: „Madama Butterfly”, „Cenușăreasa”, „Carmen” și „Nabucco”

Cinci reprezentații și patru spectacole care explorează teme universale precum iubirea, sacrificiul, libertatea și speranța, într-un repertoriu echilibrat între liric și coregrafic, clasic și modern.

Miercuri, 18 februarie, ora 18:30, vă așteptăm la „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, o operă în care poezia și tragismul se împletesc cu o finețe tulburătoare. Povestea lui Cio-Cio-San, tânăra japoneză care își sacrifică viața pentru o iubire neîmpărtășită, devine sub condeiul lui Puccini un simbol al vulnerabilității umane. Muzica oscilează între lirism reținut și izbucniri dramatice, iar fiecare moment al partiturii este încărcat de o intensitate emoțională profundă. Un spectacol care lasă urme, prin sinceritate, prin simplitate și prin durerea frumos exprimată.

Joi, 19 februarie, ora 18:30, și duminică, 22 februarie, ora 18:30, pe scena Operei se va desfășura baletul „Cenușăreasa” de Serghei Prokofiev, o interpretare modernă a basmului clasic, în care umorul, gingășia și ritmul alert se combină într-o coregrafie spectaculoasă. Prokofiev oferă o partitură dinamică și surprinzătoare, unde lirismul este dublat de accente ironice și fanteziste. Costumele, decorurile și scenografia contribuie la construirea unei lumi în care visul devine realitate. O poveste despre speranță, curaj și metamorfoză, ideală pentru toate vârstele.

Vineri, 20 februarie, ora 18:30, revine „Carmen” de Georges Bizet, un titlu sinonim cu libertatea dusă până la extrem și cu fatalismul iubirii pasionale. Carmen, figura feminină iconică, întruchipează seducția, independența și sfidarea convențiilor. Bizet construiește un univers sonor exploziv, unde fiecare arie are o forță hipnotică, de la „Habanera” la „Toreador”, de la duetul îndrăgostiților la finalul incandescent. „Carmen” este mai mult decât o poveste de dragoste, este un manifest al unei personalități care refuză orice constrângere. Un spectacol intens, care nu lasă loc pentru indiferență.

Sâmbătă, 21 februarie, ora 18:30, încheiem săptămâna cu „Nabucco” de Giuseppe Verdi, o operă monumentală în care conflictul dintre putere, credință și eliberare colectivă capătă dimensiuni mitice. Povestea regelui Nabucodonosor, prins între voință absolută și revelație divină, este însoțită de o muzică de forță, cu coruri memorabile și momente de profundă reflecție. „Va, pensiero”, celebrul cor al sclavilor evrei, transcende opera însăși, devenind un simbol al dorinței de libertate. O partitură care impune respect și emoție, într-un spectacol de o puternică rezonanță contemporană.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

