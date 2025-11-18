Programul Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian” 19 - 23 noiembrie

PROGRAM SALA MARE

Next to normal / Sâmbătă, 22 noiembrie, ora 18.00

Un fenomen muzical unic marca Broadway, un text distins cu premiul Pulitzer pentru Dramaturgie și câștigător al premiului Tony, o poveste extrem de actuală, o lecție despre iubire și empatie, un subiect puternic și emoționant. Next to normal este spectacolul despre care The New York Times a spus că te face să treci prin toate stările.

Un live performance cu un impact major asupra publicului spectator datorită muzicii lui Tom Kitt dar și a distribuției de excepție care spune povestea plină de emoții a familiei Goodman.

Regia: Victor Bucur

Scenografia:Cristi Marin

Distribuția: Anca Florescu - Diana Goodman, Victor Bucur - Dan Goodman, Lucian Ionescu - Gabe Goodman, Sidonia Doica - Natalie Goodman, Florin Ganea - Dr. Madden, Andrei Miercure - Henry, Daniel Burcea - Dr. Fine.

Citește pe Antena3.ro Preoții din Constanța au pus mână de la mână și au cumpărat pentru IPS Teodosie mașină de aproape 150.000 de euro

Te iubesc, te vreau, dar te schimbi / Duminică, 23 noiembrie, ora 19.00

O poveste despre cum căutăm neîncetat dragostea perfectă, perechea ideală, despre lupta continuă care definește căsnicia, dar și despre momentele piperate tipice serialelor de dragoste hollywoodiene. Un subiect care ne amintește de determinarea protagonistelor din Sex and The City în a-și modela partenerii de cuplu după bunul lor plac.

Nominalizat în anul 1997 la premiul pentru cel mai bun musical Off Broadway în cadrul Outer Critics Circle Awards, Te iubesc, te vreau dar te schimbi este cel mai longeviv spectacol de musical, cu peste 15.000 de reprezentații la nivel mondial.

Regia: Victor Bucur și Daniel Burcea

Distribuția: Maria Buză, Anca Florescu, Amelia Antoniu, Letiția Vlădescu, Victor Bucur, Silviu Mircescu, Mihai Bisericanu, Daniel Burcea.

PROGRAM OPERETA LOUNGE

Cocktail muzical / Miercuri, 19 noiembrie, ora 19.00 - Opereta Lounge

Prima reprezentație a săptămânii este definită prin eleganță, rafinament și un mix de genuri muzicale - arii și duete din operete și musicaluri celebre, muzică de film sau șansonete care amintesc de atmosfera boemă a cafenelelor pariziene.

Soliști: Patricia Seymour, Gabriela Daha, Mediana Vlad, Orest Pîslariu-Ranghilof, Victor Bucur, Daniel-Andrei Găină Cojuharov.

Soliști invitați: Alfredo Pascu și Daniel Madia

La pian: Andreea Dobia

Ecouri de jazz și dor / Joi, 20 noiembrie, ora 19.00 - Opereta Lounge

Mezzosoprana Raluca Ciocă alături de Gabi Stănescu Jazz Quartet dau viață emoțiilor în cel mai profund sens prin îmbinarea jazzului cu sensiblitatea lirică a dorului românesc.

Voce - Raluca Ciocă, pian - Gabi Stănescu, tobe - Adrian Tetrade, saxofon - Ovidiu Gurban, chitară - Mircea Oaneș, contrabas - Adrian Flautistu.

Tango Passion / Vineri, 21 noiembrie, ora 19.00 - Opereta Lounge

Balerinii Teatrului de Operetă Eugenia Stoian, Gabriela Pojoreanu și Marian Chirazi alături de Dragoș Samoil și Alexandra Isac (Școala de dans Tango Pasion) vă invită în lumea plină de pasiune a tango-ului unde senzualitatea se întrepătrunde cu nostalgia.

Concept: Radu Petrovici

Scenografia: Vladimir Turturică

Coregrafia: Relu Dobrin

››› Vezi galeria foto ‹‹‹