Răzvan Mazilu şi Tudor Cucu-Dumitrescu în „De Profundis”, după Oscar Wilde, în premieră pe 19 noiembrie, la Sala Oglinzilor de la MNAR

Spectacolul îi are în distribuţie pe Răzvan Mazilu în rolul lui Oscar Wilde şi pe Tudor Cucu – Dumitrescu în rolul Lord Alfred Douglas şi este primul eveniment teatral care se desfăşoară la Muzeul Naţional de Artă al României, iniţiativă a Teatrului Stela Popescu care deschide un parteneriat incitant. Un loc nou, o întâlnire rară, o alegere cu sens. Pentru că, dincolo de orice ziduri, continuăm să dăm sens lucrurilor.

Regia, coregrafia, costumele și coloana sonoră al spectacolului „De Profundis” sunt semnate de Răzvan Mazilu, decorul de Oana Micu, lighting design de Costi Baciu, consultant tango argentinian Daniel Măndiță, dramatizarea fiind realizată de Răzvan Mazilu după „De Profundis” de Oscar Wilde și „Oscar Wilde și eu însumi” de Lord Alfred Douglas.

„Așa cum aranjează uneori Destinul lucrurile, mi-a fost dat să întruchipez, de-a lungul carierei, câteva dintre personajele – efigie ale Dandysmului: Sir Aubrey al lui Mateiu Caragiale, Julien Sorel al lui Stendhal, Dorian Gray. Puțin peste douăzeci de ani au trecut de la premiera spectacolului «Portretul lui Dorian Gray» și iată că mă reîntâlnesc cu universul lui Oscar Wilde. Mă reîntâlnesc cu Teatrul «Stela Popescu» după construcția solidă a proiectului «Hedwig and the the Angry Inch». Construim acolo unde nu sunt ziduri, căci «Stela Popescu» e un teatru cu ziduri împrumutate. Mă reîntâlnesc cu Tudor Cucu – Dumitrescu, un actor ca un vârf de lance al generației sale. Ne reîntâlnim și ne oglindim cu toții, împreună cu spectatorii, în apele adânci (uneori clare, alteori otrăvite) ale universului lui Oscar Wilde. Ne oglindim în apele concrete, strălucitoare, ale Sălii Oglinzilor din Muzeul Național de Artă al Romaniei, partenerul nostru. Acolo unde nici Regele, nici comuniștii nu își imaginau că se va face vreodată teatru. Politicul și epocile trec, teatrul ramâne. Teatru – metaforă, teatru – dans, teatru - imagine, spuneți-i cum vă place. E, în fine, o formă de teatru ce spune o poveste specială despre condiția umană, poveste în care ne oglindim cu toții.” Răzvan Mazilu

Biletele au fost puse în vânzare de Teatrul Stela Popescu pentru primele 6 reprezentații ale spectacolului „De Profundis”, care vor avea loc în Sala Oglinzilor a Muzeului Național de Artă al României – un spațiu în care fragilitatea și reflecția capătă contur scenic. Spectacolele vor avea loc pe 19 și 20 noiembrie 2025, ora 19:00, 20 decembrie 2025 - două reprezentații: ora 17:00 și 19:30 şi 16 și 17 ianuarie 2026, ora 19:00.

***

Partener: Muzeul Național de Artă al României

Traducători: Magda Teodorescu („De Profundis”), Anca Irina Ionescu („Oscar Wilde și eu însumi”)

Grafică afiș: Mihai Băncilă

Foto: Andrei Gîndac

Mulțumiri: Editura Herald

Acces 16+

Durată: 1 oră și 20 minute