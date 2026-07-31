Rezultatele concursului de dramaturgie din cadrul Festivalului Național de Teatru 2026 – 137 texte înscrise!

137 de propuneri au fost trimise anul acesta la concursul dedicat dramaturgiei românești din cadrul modulului Spectacole-lectură în FNT, coordonat de dramaturga Mihaela Michailov și de regizorul Bobi Pricop.

Miza principală a acestui concurs-context de dezvoltare a dramaturgiei actuale este de a oferi autoarelor și autorilor un cadru în care își pot rafina textele, în care pot lucra cu regizori și regizoare, alături de echipele teatrelor partenere.

Anul acesta, trei teatre naționale sunt partenere în programul dedicat susținerii și producției de texte noi: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara și Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași.

Pentru procesul de selecție, fiecare teatru a desemnat un reprezentant / o reprezentantă – Cristiana Gavrilă (teatrolog, consultant artistic în cadrul Centrului de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava”), Ovidiu Lazăr (regizor) și Radu Iacoban (regizor și dramaturg) – care au citit, alături de Mihaela Michailov și Bobi Pricop, cele 137 de texte înscrise în concurs.

Propunerile dramaturgice s-au remarcat prin varietate stilistică, abordări inventive și curajoase, reflecții critice asupra realităților actuale, povești incitante, creativitate analitică și mesaje puternice.

Cele trei texte alese de reprezentanții teatrelor partenere sunt: „Armada verbală” de Ionuț Caras, „Despre demolarea teatrului” de Cosmin Stănilă și „Fluviu” de Ioana Toloargă. Creațiile dramaturgice vor fi prezentate sub forma unor spectacole-lectură în Festivalul Național de Teatru (16-25 octombrie), urmând să fie montate în stagiunea viitoare.

De asemenea, teatrele partenere își doresc să găzduiască pe parcursul stagiunii 2026-2027 o serie de spectacole-lectură pe texte pe care le vor selecta din cele 137 de piese înscrise în concurs, dat fiind interesul pentru varietatea abordărilor dramaturgice primite și pentru numărul mare de piese relevante.

Ne vedem în FNT cu texte proaspete, curajoase, reflexive!