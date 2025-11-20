STAGE BOX. Un atelier interactiv de tehnologie teatrală pentru liceeni, organizat de Centrul Român OISTAT

Pe parcursul acestei luni, elevii de la Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „I.N. Socolescu”, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” și Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” vor explora lumea fascinantă a culiselor teatrului. Sub îndrumarea unor profesioniști din domeniul artelor spectacolului, aceștia vor descoperi, prin experiență directă, importanța și valoarea unor meserii precum cele de lighting, sound și video designer.

La baza proiectului stă un concept inovator: STAGE BOX, un atelier mobil echipat cu o machetă de scenă funcțională. Aceasta reproduce un spațiu teatral complet, cu sisteme de lumini, sunet, video și elemente de scenografie fiind un laborator în miniatură unde elevii pot învăța, experimenta și crea.

Prin intermediul acestei instalații interactive, participanții sunt invitați să devină parte din procesul de construcție a unui spectacol: să înțeleagă rolurile și meseriile din spatele scenei, de la scenograf și designer de lumini, la tehnician de sunet, regizor tehnic sau operator video. Atelierele practice și sesiunile demonstrative vor fi completate de conferințe și întâlniri cu specialiști, care vor aduce în fața tinerilor povești reale din lumea producției de teatru și evenimente live.

Programul activităților

19 - 21 noiembrie: Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”

26 - 28 noiembrie: Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”

2 - 4 decembrie: Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”

Deși disciplina Educație Teatrală a fost introdusă recent în planurile de învățământ liceal, ea nu include încă module dedicate meseriilor suport din artele spectacolului. STAGE BOX vine să completeze acest gol educațional, oferind un cadru non-formal și interdisciplinar, în care arta, tehnologia și educația se întâlnesc firesc.

Proiectul își propune să creeze contexte de învățare practică și orientare vocațională, să stimuleze curiozitatea și spiritul colaborativ al tinerilor, dar și să încurajeze o înțelegere mai profundă a ceea ce înseamnă „arta spectacolului” dincolo de scenă.

Prin această inițiativă, Centrul Român OISTAT răspunde priorităților programului de finanțare locală privind sprijinirea activităților culturale dedicate tinerilor, contribuind la dezvoltarea personală, profesională și civică a participanților. Totodată, proiectul încurajează dialogul intercultural și formarea unei noi generații de creatori și tehnicieni ai scenei - activi, informați și implicați.

Echipa

Cristian Șimon – Lighting Design

Light designer cu peste 20 de ani de experiență, a lucrat în teatre importante din București și a colaborat la producții internaționale semnate de Robert Wilson și alți creatori de renume. Specializat în tehnologii moderne de iluminat și producții multimedia.

Mihai Prejban – Sound Design

Actor și producător muzical, cu 15 ani de experiență ca chitarist într-o trupă de funk. Activ în mixaj, masterizare și sound design, semnează coloane sonore pentru spectacole de teatru și produce muzică pentru artiști și formații. Interesat de muzică de film, compoziție și procesare vocal-instrumentală în studio.

Miruna Croitoru – Video Design

Performance designer și artist multimedia, activă ca scenograf, lighting designer și video designer în teatru, dans și evenimente live. Realizează instalații new media și video mapping pentru festivaluri internaționale și colaborează cu studiouri precum Czech Marionettes, unde creează design și modelare 3D.

Adrian Damian – Coordonator proiect

Scenograf premiat, cu peste 90 de spectacole realizate și numeroase instalații multimedia expuse național și internațional. Președinte al Centrului Român OISTAT și cadru didactic asociat la UNATC.

Despre organizator

Centrul Român OISTAT face parte din rețeaua internațională OISTAT – Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru, o comunitate globală care promovează schimbul de idei, bune practici și inovații în scenografie, arhitectură teatrală și tehnologie de spectacol. În România, Centrul OISTAT susține proiecte culturale și educaționale dedicate profesiilor din culisele artei teatrale, conectând tinerii cu profesioniști și modele de excelență din domeniu.

Program finanțat de Primăria Sector 1

Susținut de ZEEDO

Parteneri: Teatrul Național București, UNITER

Parteneri media: Zile și Nopți, Teatrul Azi