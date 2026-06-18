Teatrul de Animație Țăndărică participă la FITS 2026 cu spectacolul „Freestyle Puppetry”

Prezentat în cadrul programului FITS 2026, „Freestyle Puppetry” aduce teatrul de animație în mijlocul orașului, într-o formulă construită pe expresivitate vizuală, ritm, mișcare și relația directă cu spectatorii. Spectacolul propune o întâlnire vie între artiști și public, în care obiectul animat devine partener de joc, personaj și instrument de comunicare scenică.
Reprezentațiile Teatrului Țăndărică la FITS 2026 vor avea loc după următorul program:
Vineri, 19 iunie 2026
ora 13:00 – Promenada Mall
ora 20:00 – Promenada Mall
Sâmbătă, 20 iunie 2026
ora 12:45 – Parcul Sub Arini
ora 20:00 – Promenada Mall
Duminică, 21 iunie 2026
ora 12:45 – Parcul Sub Arini
ora 20:00 – Promenada Mall
Spectacolul are o durată de 50 de minute, iar accesul publicului este gratuit.
Participarea la FITS 2026 reconfirmă direcția Teatrului de Animație Țăndărică de a valorifica teatrul de stradă ca spațiu de întâlnire între artiști și public, promovând animația scenică într-o formă actuală, accesibilă și deschisă spectatorilor de toate vârstele.