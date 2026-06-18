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Teatrul de Animație Țăndărică participă la FITS 2026 cu spectacolul „Freestyle Puppetry”

Participarea la FITS 2026 reconfirmă direcția Teatrului de Animație Țăndărică de a valorifica teatrul de stradă ca spațiu de întâlnire între artiști și public

Teatrul de Animație Țăndărică este prezent la cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, desfășurat în perioada 19–28 iunie 2026, cu spectacolul „Freestyle Puppetry”, o producție dedicată teatrului de stradă și spațiului public.