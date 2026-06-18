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Jurnalul.ro Cultură Teatru Teatrul de Animație Țăndărică participă la FITS 2026 cu spectacolul „Freestyle Puppetry”

Teatrul de Animație Țăndărică participă la FITS 2026 cu spectacolul „Freestyle Puppetry”

de Magdalena Popa Buluc    |    18 Iun 2026   •   17:30
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Teatrul de Animație Țăndărică participă la FITS 2026 cu spectacolul „Freestyle Puppetry”
Participarea la FITS 2026 reconfirmă direcția Teatrului de Animație Țăndărică de a valorifica teatrul de stradă ca spațiu de întâlnire între artiști și public

Teatrul de Animație Țăndărică este prezent la cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, desfășurat în perioada 19–28 iunie 2026, cu spectacolul „Freestyle Puppetry”, o producție dedicată teatrului de stradă și spațiului public.

Prezentat în cadrul programului FITS 2026, „Freestyle Puppetry” aduce teatrul de animație în mijlocul orașului, într-o formulă construită pe expresivitate vizuală, ritm, mișcare și relația directă cu spectatorii. Spectacolul propune o întâlnire vie între artiști și public, în care obiectul animat devine partener de joc, personaj și instrument de comunicare scenică.

 

Reprezentațiile Teatrului Țăndărică la FITS 2026 vor avea loc după următorul program:

 

Vineri, 19 iunie 2026

ora 13:00 – Promenada Mall

ora 20:00 – Promenada Mall

 

Sâmbătă, 20 iunie 2026

ora 12:45 – Parcul Sub Arini

ora 20:00 – Promenada Mall

 

Duminică, 21 iunie 2026

ora 12:45 – Parcul Sub Arini

ora 20:00 – Promenada Mall

 

Spectacolul are o durată de 50 de minute, iar accesul publicului este gratuit.

 

Participarea la FITS 2026 reconfirmă direcția Teatrului de Animație Țăndărică de a valorifica teatrul de stradă ca spațiu de întâlnire între artiști și public, promovând animația scenică într-o formă actuală, accesibilă și deschisă spectatorilor de toate vârstele.

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Subiecte în articol: FITS 2026 Teatrul de Animație Țăndărică Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu
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