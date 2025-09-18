2 Zodii primesc vestea mult așteptată până pe 21 Septembrie 2025, de Eclipsă

Înainte de asta, pe 18 septembrie, alinierea armonioasă a lui Mercur în Balanță cu Uranus în Gemeni aduce un val de energie pozitivă și claritate, moment ideal pentru ca aceste două zodii să primească veștile care le pun viața în mișcare.

♓ Pești

Pești, până pe 21 septembrie primești o veste importantă legată de carieră sau parteneriate profesionale. Această informație confirmă că oamenii cu care colaborezi îți susțin ideile și îți deschid oportunități surprinzătoare legate de resursele comune.

Este un moment excelent să îți privești cariera dintr-o nouă perspectivă. Poți găsi soluții mai inteligente de lucru, iar cei din jur sunt gata să te urmeze. Fii atent la conversațiile aparent banale de la birou sau la mesajele primite pe rețelele profesionale – pot conține exact indiciile de care ai nevoie pentru următorul pas în carieră.

♍ Fecioară

Fecioară, vestea pe care o așteptai vine cu un strop de emoție și schimbare în viața ta personală. Pe 19 septembrie, Venus intră în zodia ta și te face mai carismatică, mai deschisă și mai pregătită să oferi iubire.

Această perioadă te ajută să rezolvi problemele din relațiile tale, dar și să atragi oameni noi, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Poate fi un pic inconfortabil să ieși din rutină și să fii mai socială decât de obicei, dar tocmai asta îți deschide drumul către o perioadă mai fericită și mai echilibrată până la finalul sezonului de eclipse.